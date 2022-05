Oslo Ap vil droppe Fornebubanen om ikke krav innfris

Fornebubanen kan overleve etter at både Ap og SV mandag kveld holdt ekstraordinære gruppemøter for å diskutere banens fremtid. Men bare om seks krav innfris.

Det sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mandag kveld under en pressekonferanse om Fornebubanen.

– Problemet med situasjonen nå handler om at vi blir bedt om å bruke svært mye av pengene fellesskapet har tilgjengelig på kun ett prosjekt. Det er krevende for Ap, sa byrådslederen, men la til at Ap mener at prosjektet i isolert sett er et godt kollektivprosjekt.

Fornebubanen er en planlagt T-banelinje som vil forbinde Fornebuområdet i Bærum med Majorstuen T-banestasjon i Oslo. Arbeidet er startet.

– Fornebubanen er nå et enormt prosjekt, den øvre kostnadsrammen har vokst fra 4,5 milliarder kroner til 26,4 milliarder, fortsatte Johansen og la til:

Prosjektet er godt i gang og allerede brukt svært mye penger på prosjektet og en dyktig kommunal etat gjør en solid innsats. Dette er et bra prosjekt, ingen er uenig, men konsekvensene av prosjektet er svært store for Oslo.

Johansen sa at de derfor har krav til Viken og Bærum som det nå må jobbes videre med, og at disse kravene er kjent for Viken. Han sa også at kravene var nødvendige for å ivareta Oslos interesser.

Dette er Aps krav til Viken:

Viken må ta en klart større eierandel av Fornebubanen. I dag står Oslo ansvarlig for 53 prosent. Oslo Ap krever at deres andel reduseres.

Utbyggerne må bidra mer. Ap mener at grunneierbidraget må justeres opp.

Fordelingen av inntektene fra grunneierbidraget må komme begge fylker til gode.

Viken må ta et klart større ansvar for fremtidige kostnadsøkninger som kommer i tillegg til den kjente prisen i dag. Oslo Ap mener at risikoen for prisøkninger ikke kan legges på Oslo øst og sør.

Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidraget kommer inn, og at passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig. Partiet mener også at Bærum må vise at de vil regulere på en måte som bidrar til mer boligutbygging.

Økt kapasitet på Grorudbanen ved at ombyggingen av T-banestasjonen på Majorstuen gjennomføres innenfor Oslopakke 3-budsjettet

I GANG: Spadene er satt i jorden for lengst. Her et dronefoto, tatt mandag, på Fornebu av banen som skal gå herfra til Majorstuen og som skal stå ferdig i 2029 ifølge de ferskeste estimatene.

Byggingen av gigantprosjektet har pågått i halvannet år og har allerede kostet tre milliarder kroner.

Planen var egentlig at det store T-baneprosjektet skulle koste 18 milliarder kroner, men nå ligger det an til å bli 4,5 milliarder kroner dyrere.

Kostnaden tas i et spleiselag mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune og staten, men deler av pengene kommer til syvende og sist fra bilistene og bompengene de betaler.

Flere steder i og rundt Oslo pågår byggingen av tunneler og graving av svære groper som skal huse den nye T-banen mellom Majorstuen og Fornebu.

Mandag holdt bystyrerepresentantene fra Ap et ekstraordinært gruppemøte for å diskutere saken. Det samme gjorde SV.

NTB skrev tidligere mandag at dersom enten SV eller Ap sier ja til Fornebubanen, vil det være flertall i bystyret for å bygge den.

Høyre, Venstre, KrF og MDG i Oslo vil fortsatt bygge banen. Sp og Frp har gått inn for å skrote prosjektet, og mandag ble det også klart at Rødt sier nei til prosjektet. Ifølge Aftenposten har også Folkets Parti sagt nei.

Info Fakta om Fornebubanen *Fornebubanen er en ny T-banestrekning på 8 km som skal gå mellom Majorstuen i Oslo og Fornebu i Bærum. Reisetiden er estimert til 12 minutter. * Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune. * Kostnadsrammen var først beregnet til 16,2 milliarder kroner. I januar 2022 kom nye beregninger som viste at prisen kunne stige til 21,5 milliarder. I april 2022 ble anslagene justert ytterligere opp, til 23,3 milliarder kroner * De økende prisene har ført til ny diskusjon om hvorvidt prosjektet bør gjennomføres * Banen skal etter planen stå ferdig i 2029, ifølge de seneste estimatene. Banen var tidligere planlagt å stå klar for åpning i 2027. Kilde: NTB og Oslo kommune Vis mer

SVs bystyregruppe skulle møtes klokken 20 for å behandle saken.

– Dette er en krevende sak. Fornebubanen har Oslo SV vært for, men nå har det blitt store overskridelser og en situasjon der dette ene prosjektet kan true gjennomføring av andre viktige løft for kollektivtransporten i Oslo. Derfor må vi diskutere grundig både Fornebubanen og helheten i Oslopakke 3, sa gruppeleder Ola Wolff Elvevold i Oslo SV til NTB før mandagens møte.

Tidligere denne måneden skrev Avisa Oslo at bystyrepartiene i juni skal bestemme seg for om Fornebubanen skal fullføres eller ikke. Eller om det kan bli en mellomløsning med utsettelse eller nedskalering.

I Oslopakke 3-forhandlingene, skriver avisen, har Oslo og Viken bestemt seg for å legge Majorstua stasjon på is. Det betyr at Fornebubanen ikke vil gi flere avganger østover, noe som har økt politikernes skepsis til å si ja til den økte kostnadsrammen.

