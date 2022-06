STOR AKTIVITET: Kværner Stord er et av verftene som var truet av nedbemanning da oljebransjen fikk skattelettelser fra politikerne i 2020.

Oljeskattepakken: Kan presse opp renten og prisveksten

Den omstridte oljeskattepakken gjør at oljebransjen kan få en topp de ikke har sett på nær 20 år. Økonomiprofessor Ola Grytten sier at den bidrar til økt press på renten og inflasjon.

VG kunne torsdag fortelle hvordan Kjell Inge Røkke advarte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om at det kunne gå mot nedleggelse av Aker Verdal, hvis det ikke kom krisetiltak.

To måneder senere gikk regjeringen ved Høyre, Venstre og KrF sammen med Ap, Frp og Sp. De ga næringen lukrative endringer i oljeskatten som vil vare i flere år.

Nå nærmer aktiviteten på verftene og sokkelen seg nye rekorder.

– Oljeskattepakken bidrar selvfølgelig til økt inflasjon. Økt aktivitet på sokkelen er med å bidra til inflasjon og oljeskattepakken er inflasjonsdrivende, sier økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH) til VG.

– Den bidrar selvfølgelig også til økt rentepress, sier han.

Info Dette er oljeskattepakken Midt i coronakrisen, i juni 2020, ga Stortinget en rekke skattefordeler til oljebransjen for å øke aktiviteten blant oljeselskapene og leverandørindustrien.

Hovedgrepet var å øke friinntekten til 24,8 prosent. Dette er penger selskapene får kompensert for investeringer på norsk sokkel.

Tiltakene ble kritisert av miljøbevegelsen, men sterkt støttet av partene i arbeidslivet.

Oljeprisen har femdoblet seg siden forhandlingene om oljeskattepakken startet.

Høyre-leder Erna Solberg kalte i forrige uke oljeskattepakken, som hun selv var med på, for «feil» og altfor raus. Vis mer

Kan gi høyere rente

Norges Bank skriver i sin siste pengepolitiske rapport at olje- og gassprisene og investeringene trekker rentebanen opp.

Under rentemøtet i mars la Norges Bank opp til en rentebane som vil gi en rentetopp på 2, 5 prosent i 2023, og så en noe lavere rente på 2,3 i 2025.

Rapporten peker også på høyere energi- og råvarepriser. Prisøkningene kom før Russlands invasjon av Ukraina, men krigen har ytterligere eskalert prisoppgangen.

Når prisen på varene vi importerer stiger bidrar det til å presse opp lønnsforventningene. Samlet sett ventes det å bidra til økt inflasjon fremover.

PROFESSOR: Økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten sier at de økte oljeinvesteringene bidrar til økt press på renten og økt inflasjon.

– Ikke kjempestort behov

Da oljeskattepakken ble forhandlet frem våren 2020 advarte åtte tidligere og nåværende professorer ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo mot å endre skattereglene.

Professor Karine Nyborg sa at det ville gjøre at «prosjekter som i utgangspunktet er håpløst ulønnsomme, vil likevel være lønnsomme for selskapene».

Grytten sier at han heller ikke så behovet for den – og han peker på at den ikke bidrar til den grønne omstillingen.

– Det var en unntakspakke og kan ikke være varig. Jeg var nok litt skeptisk da den kom. Jeg synes ikke det var et kjempestort behov for den. Økonomien gikk bra og vi var ikke så langt fra full kapasitetsutnyttelse, sier Grytten.

Havvind-problem

Den høye aktiviteten på norsk sokkel fortrenger satsing på flytende havvind, ifølge en fersk rapport fra Menon. En av tre bedrifter de har intervjuet, forteller om mangel på arbeidskraft.

Olje og gass er sikret god inntjening og blir prioritert.

– Kan den økte oljeaktiviteten på verftene bidra til havvind-prosjekter blir presset lenger bak i køen?

– Det er klart at en sånn oljepakke ikke bidrar til et grønt skifte. Hvorvidt havvind er veldig grønt er et annet spørsmål, men en skattepakke med ganske stor effektiv lette i beskatning av olje og gass fremmer ikke omstilling, sier han.

Grytten mener det kan være bra med økt aktivitet etter krigen i Ukraina.

– Sånn situasjonen er nå med krigen i Ukraina, så er det et problem at vi er avhengig av russisk olje og gass. Noen vil si at oljeskattepakken ikke bidrar til et grønt skifte, men norsk olje og gass er ikke skitnere enn russisk olje og gass, sier han.

Mener oljeprisen er viktigere

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, er enig i at oljeskattepakken bidrar til høyere aktivitet i norsk økonomi som igjen gir inflasjon og sterkere rentepress.

Samtidig er det en rekke andre forhold som bidrar til det, presiserer han.

Økonomen fra Handelsbanken viser til at det lenge har vært en forventning om at oljeinvesteringene vil øke betydelig neste år og inn i 2024.

– Oljeskattepakken har fremskyndet nye prosjekter. Oljeinvesteringene har falt under pandemien og faller et stykke i år også. Men det kommer til å få et oppsving neste år, sier Gonsholt Hov

Men det er ikke ny informasjon, påpeker han.

– Når Norges Bank peker på at oljen sørger for høyere renteplaner fremover enn det de har trodd, henger det heller sammen med at olje- og gassprisene er høyere enn hva de tidligere har regnet med.

SPÅR HØYERE RENTE: Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.

Han tror renteoppgangen fremover kan bli høyere enn det Norges Bank har tenkt.

– Det henger heller sammen med at det generelt går bedre i norsk økonomi enn Norges Bank har trodd, og at inflasjonspresset er sterkere enn de har antatt, sier han.

Reagerer på etterpåklokskap

Geir Pollestad, som sitter i finanskomiteen for Senterpartiet, har lite til overs for det han kaller etterpåklokskap i debatten om oljeskattepakken.

– Realiteten da oljeskattepakken ble utarbeidet var at norsk økonomi og vår viktigste næring sto foran en alvorlig situasjon. Vi trengte å få i gang aktiviteten. Og så har heldigvis oljeprisutviklingen gått i positiv lei, kommenterer han.

Pollestad avfeier bekymringer om at oljeskattepakken kan føre til at oljeselskapene går inn i prosjekter som ellers ville vært ulønnsomme.

– Det er vel ingen av de prosjektene som jobbes med som er håpløst ulønnsomme, ut ifra de rammebetingelsene som er. Mye tyder på at disse prosjektene vil bli svært lønnsomme for samfunnet, sier han.

JA TAKK, BEGGE DELER: Geir Pollestad (Sp) vil bygge nye grønne næringer og utvikle oljeindustrien, sier han.

Finanspolitikeren fra Senterpartiet ser ingen motsetning mellom gode vilkår for oljenæringen og havvind-prosjekter.

– Jeg ser ingen grunn til å politisk avvikle en næring som er lønnsom for å bygge opp en næring som er mindre lønnsom. Vi skal greie begge deler. Vi skal ha en offensiv politikk for nye grønne næringer, og utvikle oljeindustrien, sier Pollestad.