KREVER OPPRUSTNING: Frp-leder Sylvi Listhaug sier krigen i Ukraina viser behovet for å styrke Heimevernet med 20.000 soldater.

Listhaug etter Ukraina: Vil gi norske storbyer eget luftvern

Frp-leder Sylvi Listhaug legger i dag frem omfattende planer om en storopprusting av det norske forsvaret. Hun frykter ikke krig, men sier det norske forsvaret ikke er godt nok. Og legger til: – Det er 9. april lørdag.

Av Bjørn Haugan

Med henvisning til datoen for Hitlers invasjon av Norge 9. april 1940.

Hun sier Frp vil brenne av mye mer i forsvaret av Norge, sammenlignet med regjeringens Ukraina-pakke på 14, 4 milliarder kroner, hvor forsvars- og beredskapsinvesteringene er anslått til 3,5 milliarder kroner.

Listhaug anslår de kortsiktige kostnadene i år og neste år til opp mot åtte milliarder og samlet 50 milliarder kroner de neste årene.

Fredag fremmer hun, sammen med partikollegaene Hans Andreas Limi og Christian Tybring-Gjedde, sin Forsvarsplan i form av et dokument 8-forslag til Stortinget, hvor de ber regjeringen øke forsvarsinnsatsen:

Her er noen av hovedpunktene:

Øke antall HV-soldater fra 40.000 til 60.000.

Fremskynde anskaffelsen av nye helikopter til Hæren.

Sikre permanent luftvern av alle større norske byer.

Her kan du lese hele forslaget:

Info Forslaget «Representantforslag Forsvar Bakgrunn Russlands invasjon av Ukraina har vist oss at sikkerhetssituasjonen i våre nærområder kan endre seg svært raskt. Krig i Europa var noe som virket lite sannsynlig for bare måneder siden. Det norske forsvaret har blitt dimensjonert ut fra et sikkerhetsbilde der sannsynligheten for krig i Europa var svært liten. Nå har et av vår naboland gått til krig mot en annen nabo, det endrer vår sikkerhetspolitiske situasjon. Norge som medlem av NATO har en kollektiv sikkerhetsgaranti som Ukraina ikke har, og det er i seg selv avskrekkende men ingen garanti for at vi ikke kan blir utsatt for fiendtlige handlinger. Det er viktig å styrke evnen til mottak av allierte styrker, det er i så måte viktig å sikre nødvendig kapasitet og aktivitet på Andøya flystasjon. Andøya vil da også kunne være et basealternativ for F-35 operasjoner. Samtidig må utviklingen av Evenes flystasjon gå som forutsatt. Norsk suverenitetshevdelse og mulighet for forsvar av egne territorier må styrkes.

Oppbyggingen av Forsvaret må skje raskt. Det må tilføres materiell, personell og midler til mer aktivitet og investeringer. Heimevernet må rustes opp, aktiviteten må økes og antallet mannskaper kraftig oppjusteres til på sikt minimum 60 000 mannskaper. Økning av kompensasjon og lønn for tjeneste i Heimevernet er nødvendig for å sikre motivasjon for tjenesten. For å kunne øke mannskapssituasjonen i Heimevernet raskt, må det gjeninnføres egen rekruttutdanning. Hæren må styrkes og aktiviteten økes. Helikopteranskaffelsen til Hæren må fremskyndes for å tilføre bedre mobilitet og evakueringskapasitet. Krigen i Ukraina har vist oss hvor sårbare byer og kritisk infrastruktur er for luftangrep både fra fly og missiler. Derfor vil det være hensiktsmessig å sikre permanent luftvern av alle større norske byer samt sentrale forsvarsanlegg. Det må også gis økonomiske garantier for å sikre at Kongsberg Gruppens kan øke og fremskynde produksjon av Norwegian Advanced Surface to Air Missile Systems

(NASAMS). Ettersom Forsvaret har begrensede mengder luftvern, vil det være tapsforebyggende å opprette beredskaps smeltere for F-35. Det er viktig å redusere ledetiden for NAMMOs produksjon av ammunisjon samt sikre at NAMMO får den finansielle støtten bedriften trenger for å øke produksjons- og lagerkapasiteten, slik at Forsvaret

er garantert leveranser også i kriser og krig. Logistikkutfordringene er store i hele Forsvarets organisasjon. Det må sikres økt beredskapskapasitet for lagring av nødvendig beredskapsmateriell. Et virkemiddel er å etablere beredskapsavtaler med kommersielle aktører, men også andre tiltak må iverksettes. Det er behov for å bygge opp beredskapslagre for innsatsmateriell, noe som er helt nødvendig for å sikre kampkraft over tid. Dessverre har vi i Ukraina sett at det er nødvendig at frivillige sivile slutter seg til motstandskampen. Mange av de som melder seg til tjeneste har egne våpen og er erfarne skyttere. I Norge har vi et veldig godt skyttermiljø med mange frivillige som både er gode til å skyte og til å drive opplæring i skyteferdigheter. Støtten til Det frivillige Skyttervesen må derfor styrkes, slik at skytebaner og aktivitet kan fortsette en positiv utvikling både i antall og aktivitet. Dette gir bedre forsvarsevne totalt sett, også fordi HV, politiet og andre benytter seg av fasilitetene til DfS. Forslag: 1. Stortinget ber regjeringen utrede om det er behov for ytterligere aktivitet knyttet til Andøya flystasjon sett i lys av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen. 2. Stortinget ber regjeringen øke kampkraften og operativ kapasitet ved å styrke HV – med ambisjonen om å øke antall til minimum 60 000 soldater. 3. Stortinget ber regjeringen øke antall øvingsdøgn for HV soldater, og øke soldatenes finansielle kompensasjon for å motivere og rekruttere flere til å delta i HV. 4. Stortinget ber regjeringen opprette egen rekruttutdanning for Heimevernet. 5. Stortinget ber regjeringen fremskynde anskaffelsen av nye helikopter til Hæren. 6. Stortinget ber regjeringen sikre permanent luftvern av alle større norske byer samt sentrale forsvarsanlegg og garantere for at Kongsberg Gruppens kan øke og fremskynde produksjon av Norwegian Advanced Surface to Air Missile Systems (NASAMS). 7. Stortinget ber regjeringen opprette beredskaps smeltere for F-35. 8. Stortinget ber regjeringen redusere ledetiden for NAMMOs produksjon av ammunisjon samt sikre at NAMMO får den finansielle støtten bedriften trenger for å øke produksjons- og lagringskapasiteten. 9. Stortinget ber regjeringen øke beredskapskapasitet for lagring av nødvendig

beredskapsmateriell, inkludert etablering av beredskapsavtaler med kommersielle aktører. 10. Stortinget ber regjeringen opprette beredskapslagre for innsatsmateriell. 11. Stortinget ber regjeringen øke bevilgningen til Det frivillige Skyttervesen.» Vis mer

– Alt vil ikke kunne bli levert over natten; dette i stor grad er en langsiktig plan for å forsere og forsterke opprinnelige planer. På kort sikt fremmer vil tiltak opp mot åtte milliarder, som bør realiseres i år og i neste års statsbudsjett, sier Listhaug.

– Regjeringen vil øke innsatsen på kort sikt med 3,5 milliarder, mens dere vil legge på ytterligere fem milliarder kroner?

– Ja, regjeringens forslag er begrenset til hyppigere øvelser, flere seilinger, ammunisjon og styrking av beredskapslagre.

– Er ikke dette samlet en urealistisk plan, med altfor stor pengebruk, som kan presse rentene ytterligere oppover?

– Forsvar og sikkerhet koster. Samtidig har Norge nå ekstraordinært høye inntekter fra strøm, olje og gass. Når vi opplever krig i vårt nærområde i Europa, så mener vi at det er et reelt behov for å styrke det ytterligere.

ADVARER: – Vi har ikke har rigget det norske forsvaret for eventuelt å møte en slik situasjon som vi nå ser i Ukraina, sier Listhaug.

Hun legger til:

– Mesteparten av våre forslag dreier seg om økte investeringer i forsvarsutstyr, som i stor grad vi må kjøpe ute. Vi produserer noe forsvarsmateriell i Norge, men de store investeringene vil skje i utlandet, blant annet våre ønsker om å forsere helikopter-satsingen. Det vil ikke bidra til rentepress i Norge.

– Utrangert

Hun sier både helikoptre og tanks må byttes ut raskt.

– Vi har i dag Bell-helikoptre fra Vietnamkrigen, som burde vært utrangert for lenge siden. Det samme med stridsvogner. Begge deler er planlagt, men vi må gjøre dette raskere.

VIL FORNYE: Listhaug vil bytte ut Bell-helikoptre. Her er soldater fra Norge og USA avbildet da de rappellerte ned fra ett Bell-412 fra Luftforsvaret under NATO-øvelsen Cold Response 22 på Luftforsvarets base Bodø i mars.

– 9. april

– Du prøver å påstå at dette er nødvendige investeringer for å styrke forsvaret av Norge og ikke en Frp-populistisk utnyttelse av en krigssituasjon?

– Det er 9. april lørdag. Ingen hadde forutsatt at det som nå skjer i Europa, men det forteller oss at vi ikke har rigget det norske forsvaret for eventuelt å møte en slik situasjon. Vi sier ikke at det er noen umiddelbar risiko for at Norge skal bli angrepet, men invasjonen i Ukraina har vist hvor viktig det er å løfte forsvarsbevillingene, i tråd med NATOs anbefalinger, sier hun og legger til:

– Så nei; dette er ikke et populistisk forslag, men en alvorlig bekymring over at vi har et forsvar som ikke er godt nok, hvis det skulle oppstå en krisesituasjon.

Luftvern til norske byer

I forslaget står det innledningsvis at «Russlands invasjon av Ukraina har vist oss at sikkerhetssituasjonen i våre nærområder kan endre seg svært raskt. Krig i Europa var noe som virket lite sannsynlig for bare måneder siden».

I forlaget skriver de også:

«Krigen i Ukraina har vist oss hvor sårbare byer og kritisk infrastruktur er for luftangrep både fra fly og missiler. Derfor vil det være hensiktsmessig å sikre permanent luftvern av alle større norske byer samt sentrale forsvarsanlegg».

Fra 40.000 til 60.000

Hans Andreas Limi fremmer forlaget sammen med Listhaug.

Han sier at de ikke vil spre frykt for at krig kan ramme Norge, men sier det er på tide med økt forsvarssatsing.

De vil øke antallet soldater i Heimevernet fra 40.000 til 60.000. Limi sier det vil medføre at flere unge norske menn må avtjene verneplikt.

STYRKES?: Frp vil styrke Heimevernet. Her er en soldat fra HV-12 avbildet på vakt ved Orkanger havn i det en kolonne med amerikanske kjøretøy ankom i forbindelse med Cold Response-øvelsen for to år siden.

– For å få til det må to ting skje parallelt. Det ene er at vi må ha flere inn til førstegangstjeneste. I dag er det kun rundt 15 prosent av våre unge som gjennomfører førstegangstjeneste. Den andelen må opp.

– Det andre er at Heimevernet på selvstendig grunnlag kan rekruttere personell, ved at vi oppretter egen rekruttutdanning for Heimevernet. For å få til det må kompensasjonen til HV-soldater opp, sier Limi.

STORTINGSFORSLAG: Hans Andreas Limi er første nestleder gruppestyret til Frp på Stortinget og sitter i finanskomiteen.

Han sier en konkret erfaring fra Ukraina har underbygget behovet for et av deres forslag; styrking av Heimevernet.

– Krigssituasjonen i Ukraina har vist hvor viktig den type styrker er. Vi må ha et sterkt Heimevern, for stå imot de første ukene hvis landet vårt blir angrepet, til våre allierte venner kommer og hjelper oss.