Politiet sier de har fått meldinger om flere tilfeller av mulig neddopping av kvinner på utesteder i Oslo.

Kvinner i Oslo har anmeldt nålestikking på utested

To unge kvinner sier de ble stukket med nål ute på byen i Oslo. Politiet melder om flere mulige tilfeller av neddoping.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

Den konkrete saken er politianmeldt.

Nå bekrefter politiet til VG at de har fått meldinger om flere tilfeller av mulig neddoping av kvinner på utesteder i Oslo.

– Vi ser på dette som svært alvorlig, sier påtaleleder Eirik Skøyeneie.

Den siste tiden har flere kvinner i Storbritannia meldt at de har blitt dopet ned med sprøytestikk på byen. Kvinnene skal ha blitt injisert med dop av nåler inne på tettpakkede dansegulv.

Nå skal det også ha skjedd i Oslo.

Vet du noe om dette? Kontakt VGs journalist her.

– Veldig ubehagelig

VG har vært i kontakt med to unge kvinner som forteller at de skal ha blitt utsatt for dette på et populært utested i Oslo sentrum den siste helgen i oktober. Kvinnene ønsker å være anonyme.

– Vi var på dansegulvet, da venninnen min kjenner et stikk i rumpa. Hun snur seg mot meg, og spør om jeg ser om hun har kommet nær noe eller lignende, sier den ene av dem.

Like etter kjenner kvinnen selv et stikk i armen, forteller hun.

– Da var jeg jo allerede oppmerksom på det, og skjønte fort hva som hadde skjedd.

Kvinnene har anmeldt saken til politiet. Påtaleleder Skøyeneie bekrefter at de har mottatt anmeldelsen.

De to venninnene mener de så helt tydelig to yngre menn som hadde danset rundt dem på utestedet trekke til seg armen fort da de snudde seg.

Kvinnene bestemmer seg raskt for å dra ned til legevakten. Der tok de blodprøve, urinprøve og EKG (måling av hjertets aktivitet).

– Ingen av oss ble ruset, men det har helt tydelig vært noen som enten har forsøkt å dope oss, eller å lure oss. Begge deler er veldig ubehagelig å tenke på, sier jenta til VG et par uker etter hendelsen fant sted.

VG har vært i kontakt med Oslo legevakt. De vil ikke uttale seg om enkelttilfeller.

Kan være farlig

Overlege Beate Nilsen ved Allmennlegevakten forteller at det jevnlig kommer personer som mistenker å ha blitt forsøkt dopet.

– Vi har ikke nøyaktige tall, men det kommer pasienter ukentlig med mistanke om dette.

Som regel finner de ikke noe annet enn alkohol når de tar prøver, forteller Nilsen.

– Men det hender vi finner benzodiazepin (beroligende medikament) og en sjelden gang GHB. Imidlertid er GHB vanskelig å påvise da det raskt blir skilt ut av kroppen, sier hun.

LEGEVAKTEN: Kvinnene oppsøkte legevakten da de opplevde nålestikk på byen i Oslo.

VG spurte om legevakten har oversikt over om det har vært flere tilfeller av nålestikk. Det har de ikke nøyaktige tall på, men ifølge Nilsen tyder mye på at det dreier seg om et fåtall.

– Legene har ikke meldt bekymring for en slik praksis, så sannsynligvis dreier det seg derfor om få pasienter i så fall.

Legevakten ser likevel svært alvorlig på slike hendelser, da det potensielt kan føre til en farlig forgiftning.

– Det er også farlig fordi personen kan bli ute av stand til å ta vare på seg selv.

Politiet i dialog med utelivsbransjen

Skøyeneie i politiet opplyser at de har gått i dialog med utelivsbransjen for å forebygge at dette skal forekomme, og for at politiet raskt involveres ved mistanke om denne typen hendelser.

– Det er viktig at alle skal kunne føle seg trygge ute på byen.

Han oppfordrer generelt til anmeldelse av hendelser hvor noen mener de har vært utsatt for noe straffbart. Det er straffbart å påføre noen ufrivillig ruspåvirkning ved for eksempel å tilføre ukjente stoffer i en drink, eller stikke noen med en nål.

– Slik atferd kan medføre fengselsstraff for gjerningspersonen, sier Skøyeneie.

Oslo-politiet kan ikke si noe om hvor mange tilfeller av neddoping, eller forsøk på det, det er snakk om. De kommenterer heller ikke om tilfellene de kjenner til gjelder flere ulike former for neddoping, eller om det gjelder nålestikking.

VG har også kontaktet utestedet kvinnene var på. Daglig leder forteller at de tar hendelsen svært på alvor.

– Da det skjedde forsto nok ikke vakten helt hva kvinnene hadde opplevd. Han skal ha oppfattet dem som oppegående og ikke ruset, og oppfordret dem til å dra på legevakten.

– Helt forjævlig

Nå forteller den daglige lederen ved utestedet at de setter inn flere tiltak for å trygge dansegulvene fremover.

– Blant annet har vaktselskapet vårt blitt opplyst om at dette kan forekomme, slik at de også kan melde det videre til andre utesteder de dekker.

Lederen håper alle som opplever ubehagelige situasjoner på byen tar kontakt med vaktholdet på utestedene.

– At det finnes en sjanse for at dette kan skje i Norge også, synes jeg er helt forjævlig.