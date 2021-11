STORTINGSVALGET: Daværende finansminister Jan Tore Sanner ankom Høyres valgvake på Radisson Blu Scandinavia Hotel under stortingsvalget 2021.

Kontrollkomiteen krever svar om Sanner-saken

Kontrollkomiteen krever svar fra Finansdepartementet om saken der tidligere finansminister Jan Tore Sanner (H) forsinket dokumentinnsyn «i en oppjaget valgkampinnspurt».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi må få klarhet i om daværende finansminister Jan Tore Sanner brøt loven ved å bruke sin makt som finansminister til å holde tilbake et viktig offentlig dokument om fellesskapets verdier i oljefondet, av hensyn til Høyres valgkamp, sier Seher Aydar, som er Rødts representant i komiteen, til VG.

VG har tidligere fortalt hvordan den nylig avgåtte finansministeren Jan Tore Sanner uken før Stortingsvalget ba embetsverket om å utsette utsendelsen av dokumenter om det omstridte Sverdrup-utvalget.

Utvalget ble nedsatt for å vurdere oljefondets fremtid.

Sanner utsettelsen av innsynet til pressen slik, avdekket VG:

«Vi er ikke tjent med at de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt. E-postene sendes derfor ikke før fristen. Jeg tenker sent torsdag.»

Samme uke før valget advarte embetsverket i Finansdepartementet mot at Sanner nok en gang grep inn og hindret innsyn i dokumenter om utvalget.

Jusprofessor Christoffer Conrad Eriksen slo den gang fast at «Sanner har brutt loven».

Bredt flertall bak

Både SV og Frps representanter i kontrollkomiteen har tidligere sagt til VG at de ønsket å stille spørsmål til Finansdepartementet om saken.

Ap og Sp mener også det er flere ubesvarte spørsmål.

Nå har kontrollkomiteen sendt brev til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) med flere spørsmål.

Komiteen skal kontrollere at regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtak som fattes i Stortinget.

I brevet viser komiteen blant annet til at VG avsløringer. De ber den nye finansministeren svare på tre spørsmål:

Hvordan ble den aktuelle innsynsbegjæringen behandlet i departementet?

Hvilke, om noen, hensyn ble førende for departementets behandling av innsynskravet

Hvilke vurderinger ble gjort ved behandlingen av innsynskravet av offentlighetsloven og forvaltningslovens krav til saksbehandling «uten ubegrunnet opphold» ved beslutningen om tidspunkt for oversendelse av dokumentene?

VG har tatt kontakt med Jan Tore Sanner om brevet.

– Jeg har ikke noe å legge til, svarer Sanner.

Frp: – Helt naturlig

Frps representant i kontrollkomiteen, Carl I. Hagen, sier det er helt naturlig at kontrollkomiteen stiller spørsmål.

– Det som er hovedanklagen fra det som er skrevet i avisene, er at han kan ha kommet i skade for å ta mer hensyn til valgkamp og populariteten til Høyre og regjeringspartiene enn å følge loven og regler om snarest mulig å gi innsyn i dokumenter, sier Hagen.

– Det kan være kritikkverdig, men det vil en nærmere undersøkelse avgjøre om det er, eller om det ikke er grunn til å rette kritikk. Det er det vi må undersøke.

Komiteen ledes av Peter Frølich (H), som har signert brevet til Finansdepartementet. Komitemedlem Svein Harberg (H) sier til VG at komiteen har blitt enige om å sende noen spørsmål.

– Vi som komité kan ikke forholde oss til medieoppslag som grunnlag for om vi skal ha en sak eller ikke, så derfor har vi blitt enige i komiteen om å stille noen spørsmål om departementets håndtering av den saken.

Omstridt utvalg

Noe av det siste finansminister Jan Tore Sanner (H) gjorde før stortingsvalget, var å nedsette Sverdrup-utvalget, som tirsdag denne uken ble skrotet av Støre-regjeringen.

Utvalget skulle blant annet skal vurdere om Oljefondet burde skilles ut som et eget selskap – en avgjørelse som førte til frustrasjon i Stortingets representantskap for Norges Bank.

Fagfolk betegnet mandatet Sanner ga utvalget som «uansvarlig og potensielt skadelig».

At regjeringen utnevnte en venn av oljefondssjef Nicolai Tangen til å lede utvalget, fikk også kritikk på lederplass i Dagens Næringsliv (DN). Det var etter dette at flere medier henvendte seg til Finansdepartementet og begjærte innsyn i dokumenter som kunne gi svar på hva som hadde skjedd.

KRITISK: Stortingsrepresentant Seher Aydar (Rødt).

– I utgangspunktet handlet saken om mulig elitesamrøre i forvaltningen av fellesskapets verdier i oljefondet, sier Aydar i Rødt.

– Dermed står det både om de offentlige midlene som er med på å finansiere vår felles velferd, og om det helt sentrale demokratiske prinsippet at befolkningen har rett til innsyn i hvordan makthaverne forvalter makt og ressurser, sier Aydar.

Sanner beklaget

Sanner har tidligere uttalt til VG at «det var selvfølgelig aldri snakk om å ikke utlevere informasjonen, men dette kom midt i en svært travel periode og jeg trengte noe tid til å sette meg inn i saken».

– Samtidig var jeg opptatt av at vi skulle holde oss innenfor fristen. Jeg oppfattet at fristen var på tre dager, og hvis det var feil beklager jeg det. Det var ingen instruks jeg ga til embetsverket, men jeg ga noen innspill som jeg ba dem komme tilbake til i et møte med meg neste dag, la den daværende finansministeren til.