Kan kreve vaksinestatus fra praksisstudenter

Arbeidsgiver kan kreve vaksinestatus for helsepersonell med pasientkontakt. Det gjelder også studenter, opplyser UiT.

Av Victor Nicolai Omma (iTromsø)

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Studenter som er i klinisk tjeneste på sykehus og i kommuner kan bli spurt å oppgi vaksinestatus i en egenerklæring. Det opplyser UiT Norges arktiske universitet i en e-post til alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), skriver iTromsø.

Det er studentenes praksissteder, og ikke UiT, som ønsker kartlegging av vaksinestatus, forteller Terje Steigen, prodekan for klinisk undervisning og praksis ved Helsefak på UiT, til iTromsø.

– Studenter som er i praksis er etter loven å anse som helsepersonell, så de blir behandlet på lik linje som ansatte. Vi kan ikke pålegge studentene å ta vaksine, men etter lov og forskrift kan praksisstedene innhente opplysninger om vaksinasjonsstatus, sier han.

SVARER: Prodekan Terje Steigen ved UNN

Gjelder helsefag og medisin

Studenter som kan bli avkrevd å opplyse om vaksinestatus er egentlig alle studenter innen medisin- og helsefag som er ute i praksis og har pasientkontakt.

– Vi har ikke oversikt over hvem, fordi det er opp til praksisstedet å bestemme, men det betyr at det er åpning for at det kan skje, sier Steigen.

For helsestudenter vil hensikten med vaksine være både å beskytte studenten og å beskytte pasienten, ifølge prodekan Steigen.

– Vaksinen er det beste vi har for å beskytte mot smitte og alvorlig covid-19 sykdom, i tillegg til å følge de smitteråd som gjelder, sier han.

Uvaksinerte kan bli omplassert

– Hvilke konsekvenser har det for studentene om de ikke svarer eller ikke tar vaksine?

– Det kan bli litt praktiske problemer omkring omplassering av praksis, men det vil jeg tro og håpe at vi klarer å løse i så fall. Foreløpig har det ikke dukket opp, så vidt jeg vet, sier Steigen.

Fakultetet har selv ingen innsikt i vaksinestatus blant deres studenter, men eventuelle krav om vaksinebeskyttelse fra praksisstedene vil trolig ikke bli et stort problem, ifølge prodekanen

– Vi både håper og tror at de fleste av våre studenter er vaksinert, slik at dette ikke blir et problem. Det er gode tilbud om vaksine og på UiT det også tilbud om gratis drop-in vaksine.

Blant studentene er det veldig få som syntes det er problematisk å opplyse om vaksinestatus, ifølge Nora Frøen, leder for studentutvalget på helsefakultetet ved UiT.

– Helt greit, men må tilrettelegges

– Vi har allerede MRSA-screening (antibiotikaresistente gule stafylokokker, red.anm.) for helsepersonell som har vært i risikoområder, for eksempel, så slikt er naturlig for oss. Jeg tenker at det er helt greit at det skal være opplysningsplikt i spørsmål om vaksine i dette tilfelle, sier studenten.

Studentene forventer imidlertid at fakultetet gjør sitt for å sikre reell frivillighet i ordningen, påpeker Frøen.

– Det er viktig at det tilrettelegges fra fakultetets side slik at også de som ikke har tatt vaksine eller ikke ønsker å opplyse om det kan komme seg gjennom obligatorisk undervisning og ta eksamen, sier hun.

Arbeidsgiver har rett til å innhente opplysninger om vaksinasjonsstatus når dette er nødvendig for å utføre arbeidet forsvarlig, i henhold til arbeidsmiljøloven. For helsepersonell med pasientkontakt kan arbeidsgiver vurdere at vaksinasjon er nødvendig for å forhindre at pasienter utsettes for uforsvarlig smitterisiko, ifølge Helsedirektoratet. Studenter i praksis anses som arbeidstagere i henhold til arbeidsmiljøloven § 1–6.