ANATOMI: Studenter som tar seminarer i dette faget, har reagert på fraværspraksis og frykter spredning av corona-smitte.

Studenter reagerer på fraværspraksis

Sykepleierstudenter sier de føler seg presset til å møte på forelesning med symptomer på covid.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

Aylin Yildirim er tillitsvalgt for cirka 100 sykepleierstudenter ved OsloMet. På torsdager samles 60 studenter for å ha tre timers seminar i anatomi.

– Studenter føler seg presset til å møte opp med symptomer på covid, sier Yldirim.

Hun sier at mange av studentene er bekymret for disse forelesningene i anatomi - og at det skal spres smitte derfra.

– Vi opplever at foreleserne kommuniserer til oss at symptom på covid ikke er gyldig fraværsgrunn. Kravet er at alle må møte opp på åtte av ti seminarer, ellers mister man muligheten til å gå opp til eksamen. Konsekvensen av dette er at mange møter opp med symptomer uten å ha testet seg. Vi har forsøkt å varsle foreleseren dette gjelder flere ganger, men opplever ikke at det blir tatt alvorlig. Studenter føler seg presset til å møte opp med symptomer, sier Yildirim.

Aylin Yildirim er tillitsvalgt for om lag 100 studenter ved OsloMet.

Onsdag var hun og flere av medstudentene i møte med ledelsen.

– Vi var seks studenter som møtte en fra ledelsen. Dessverre fikk vi ikke klare svar på hvordan covid-fravær i anatomi skal håndteres. Vi er også kontaktet av studenter i andre klasser som er bekymret og forvirret av motstridende informasjonen de får, sier Yildirim.

Hun legger til at ett av de største problemene er at reglene praktiseres ulikt.

– Vi opplever det som ekstra utfordrende at reglene for corona-relatert fravær praktiseres ulikt mellom foreleserne. Det oppleves som urettferdig, og resultatet er at studenter dukker opp med symptomer.

OsloMet: – Klare retningslinjer

Instituttleder ved OsloMet, Marit Kirkevold, sier at studentene skal være hjemme i slike situasjoner:

– Vi har helt klare retningslinjer på at studentene ikke skal møte opp når de er syke og har symptomer. Informasjonen er både lagt ut skriftlig og gjentatt muntlig. Det gis erstatningsoppgaver for å kompensere for eventuell frafall av obligatoriske undervisningsaktiviteter, slik som seminarer og simulering/ferdighetstrening. Dette er også orientert om, sier Kirkvold.

Videre opplyser hun at saken er diskutert med studielederen og emneleder.

– De bekrefter at det er disse reglene som praktiseres, sier Kirkvold.

Dette avviser tillitsvalgt Aylin Yildirim til VG.

– I møtet vi hadde med ledelsen i dag, spurte vi blant annet om informasjon om det de kaller «erstatningsoppgaver for å kompensere», men vi fikk ingen svar på hva dette er eller hvordan vi som studenter skal forholde oss til det, sier Yildirim.

– Kommer syke på skolen

– Dersom vi får feber eller andre symptomer og må gå hjem, blir det registrert som vanlig fravær. Får noen for mye fravær fra obligatorisk undervisning, er det ikke anledning å gå opp til eksamen, sier Emilie Romfo Svenningsen (21).

ADVARER: Emilie Romfo Svenningsen (21) går første året på sykepleierstudiet. Hun sier at studenter kommer syke på skolen.

Hun går første trinn og opplyser at reglene gjør at mange som hangler møter opp til undervisning.

– Folk kommer syke på skolen. Flere kommer i dårlig form uten å ha testet seg. Årsaken er at skolen krever at vi kommer. Flere velger å komme uten å ha testet seg, fordi de ikke ønsker fravær på grunn av eksamen. Ofte i fag der man for eksempel kunne ha deltatt over zoom, sier Romfo Svenningsen.

Hovedtillitsvalgt er koblet på

Linn-Elisabeth Lihagen er hovedtillitsvalgt for studentene på fakultet for helsevitenskap.

Hun opplyser at de fikk et varsel mandag, om at det fantes enkelte studenter som oppfattet at de måte møte på forelesning med symptomer.

– Vi jobber med å finne ut hva dette er. Så langt har vi vært varslet om to enkelttilfeller hvor studenter har fått beskjed om at slikt fravær ikke er gyldig. Vi ønsker å finne ut hva som har skjedd – og være i dialog med studentene og utdanningen slik at lignende situasjoner ikke skal oppstå, sier Lihagen.

Hun opplyser at det er løpende dialog med klassetillitsvalgt, utdanningen og instituttleder omkring denne saken.