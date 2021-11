FLERE SJØFOLK: Ap-nestleder og statsråd Bjørnar Skjæran sier lovforslaget han jobber med, skal gjøre det mer attraktivt for nordmenn igjen å velge seg et yrke på sjøen.

Skjæran: Nå blir det norsk lønn i norske farvann

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) vil sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. Det betyr at utenlandske cruiseskip som er innom steder som Oslo, Bergen, Hardanger og Ålesund ikke lenger kan betale filippinsk lønn når de seiler inn i norsk farvann.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette er en stor seier. Jeg begynte å jobbe med denne saken i 2008 og nå får vi endelig gjennomslag, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund.

– Dette kan være det vi trenger for å løfte norske sjøfart til nye høyder og få nordmenn til å bli sjøfolk igjen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det de jubler over er et arbeid Skjæran sier han nå har som førsteprioritet:

– Jeg kan bekrefte at vi har begynt et arbeid for et lovutkast, hvor vi lovfester at det er norske lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde i norske farvann og på norsk sokkel, inkludert offshoreflåten, sier Skjæran.

– Viktigste saken jeg har på bordet

Han sier det er mulig innenfor EØS-regelverket.

– Ja, fordi det vil bety en likebehandling av alle.

Dette er den første reformen Skjæran går løs på av saker han er ansvarlig for i den nye regjeringsplattformen.

– Dette er den viktigste saken jeg har på bordet. Stortinget har levert et anmodningsvedtak om denne saken, og det skal jeg overoppfylle. Og vi skal levere raskere enn jeg har lovet. Dette er nybrottsarbeid for å sikre at vi får norske sjøfolk i fremtiden. Vi skal forsterke Norges posisjon som sjøfartsnasjon og hindre sosial dumping, sier Skjæran.

Han sier at de har sett at det har blitt stadig flere utenlandske sjøfolk, på dårligere vilkår enn norske – på skip som seiler mellom norske havner.

Utviklingen i antall norske sjøfolk har de siste årene ligget rundt 20.000, mot 57.000 i glansdagene på 60-tallet.

UNGT HÅP: LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier omleggingen forhåpentligvis vil gjøre at flere norske unge igjen vil bli sjøfolk.

– Målet er å snu den trenden. Dette kan gjøre det mer attraktivt for ungdom å søke utdanningen og å søke seg til norsk sjøfart. Og kompetansen til norske sjøfolk er avgjørende for at vi skal kunne utvikle, ikke bare sjøfarten, men hele den norske maritime klyngen fremover, sier LO-leder Følsvik.

Hansen i Sjømannsforbundet sier situasjonen er dramatisk.

– Utlendingene har tatt over: 80 prosent av trafikken mellom norske havner foregår nå med utenlandsk flagg, internasjonalt lønnsnivå og utenlandske arbeidere, i hovedsak fra Russland, Filippinene og en del fra Polen, sier han.

CRUISE RAMMES: Forbundsleder Johnny Hansen i Sjømannsforbundet sier et cruiseskip som i fremtiden henter gjester i Tyskland og skal innom en rekke norske destinasjoner på turen, må betale norsk lønn mens de er i norsk farvann.

Hansen sier at reformen er viktig for å hindre at norske sjøfolk ikke skal bli utkonkurrert på lønnsnivå når de jobber i norske farvann:

– Uten denne omleggingen har ikke en norsk sjømann bosatt i Norge, sjanse til å konkurrere på lønn mot eksempelvis sjøfolk fra Russland eller Filippinene.

Hvis en filippinsk arbeider har en lønn i dag på eksempelvis 80 kroner, skal vedkommende i fremtiden ha norsk lønnsnivå, eksempelvis 180 kroner.

– Ja, da skal alle ha norske lønns- og arbeidsvilkår, mens de seiler i norske farvann, sier Hansen.

– Hva med utenlandske cruiseskip som besøker Oslo, Bergen og flere steder langs kysten vår?

– Det var diskutert i «Holmefjordutvalget», som har utredet saken. De kom til at på cruiseskip som har Norge som hoveddestinasjon, skal det gjelde norske lønns- og arbeidsvilkår.

LØNNSJUSTERING VED GRENSEN: Statsminister Jonas Gahr Støre valgte å gi sin nestleder Bjørnar Skjæran ansvaret for fisk og hav, hvor også skipsfart er en del av porteføljen. Skjæran sier de ikke har hørt andre land gjøre det han nå foreslår.

– Betyr det at cruiseselskap ikke lenger kan holde lave lønninger, hvis cruiset er til flere destinasjoner langs norskekysten?

– Ja, det er riktig. Har de en destinasjon utenfor Norge og flere steder langs kysten vår, vil det være norsk lønnsnivå som skal gjelde. Men jeg må tillegge at det ennå ikke er avklart hva definisjonen på hva «Norge som hoveddestinasjon» er.

Hansen gir et konkret eksempel.

– Hvis et cruiseskip plukker opp gjester i Tyskland for å dra på cruise flere steder i Norge, vil de i fremtiden måtte betale norsk lønn.

– Om grensen eksempelvis går ved om de kan tillate seg to, tre eller fire anløp i Norge havner, er ikke avklart. Det vil arbeidet til Skjæran avklare, sier han.

MÅ BETALE NORSK LØNN: Cruiserederier som seiler langs norskekysten med flere stopp, må øke lønningene betraktelig.

Men norske lønnsnivå vil ikke gjelde for skip som kommer til en norsk havn med varer eller turister og reiser ut igjen.

– Nei, de vil ikke bli berørt.

Det bekrefter Skjæran.

– Det gjelder ikke enkeltanløp til Norge, men trafikk mellom norske havner og skip som kommer til norske farvann som har Norge som hoveddestinasjon, ved anløp i flere norske havner.

– Risikerer vi ikke at de da heller vrir cruiset til andre nordlige land?

– Vi tror at Norge har så mange fristende destinasjoner at det vil gå bra. Og så likebehandler vi: Det vil gjelde alle. Grunnen til at vi gjør dette er å videreutvikle våre stolte tradisjoner som sjøfartsnasjon, gjøre yrkene på sjøen mer attraktive og hindre sosial dumping i norske farvann og på norsk sokkel, sier Skjæran.

Flertall på Stortinget

SV og Rødt har ivret etter at denne lovendringen vedtas, og har allerede signalisert at de vil støtte endringen.

Det betyr at det er flertall i Stortinget for at norsk lønn skal gjelde på båter og plattformer på norsk sokkel.

Skjæran sier til VG at de tar sikte på at lovutkastet kan ferdigstilles rundt påske og deretter sendes ut høring.

– Vi har bestemt oss for å gjøre arbeidet «in house» i departementet og planlegger for å levere saken til Stortinget allerede neste høst.

Kritisk

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, er kritisk.

Han sier at innføring av krav til norske lønns- og arbeidsvilkår til sjøs har vært utredet i mange år.

VANSKELIG: Harald Solberg sier de står foran vanskelige avgrensninger.

– Utredningene viser at dette er et område med svært krevende og til dels uavklarte avgrensninger, sier han.

Solberg sier de vil følge arbeidet tett, og ser frem til å få forslaget på høring.

– Det er avgjørende for oss at forslaget ikke svekker rederienes konkurransekraft, rokker ved Norges folkerettslige forpliktelser, utfordrer EØS-avtalen eller griper inn i partenes tariffavtaler.

I dag får norske rederier overføringer via den såkalte nettolønnsordningen, som skal sikre at de har råd til å ha norske sjøfolk om bord.

Solberg sier at det avgjørende verktøyet for å sikre norske sjøfolks konkurransekraft uansett vil være refusjonsordningen.

– Den er svekket i forslaget til statsbudsjettet for 2022. Dersom man er bekymret for norske sjøfolks konkurransekraft vil en tilbakeføring av kuttene i nettolønnsordningen være det viktigste man raskt kan iverksette.