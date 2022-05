BRYGGEGLEDE: Denne kjekkasen lå naken på bryggen ved Quality Hotel Skjærgården i Langesund.

Dagens attraksjon: Solbadende brygge-hvalross i Langesund

– Vi hørte noen unger hyle, sier Sandra Fuglset ved Quality Hotel Skjærgården i Langesund.

Hun er aktivitetsleder for barn og unge ved hotellet.

Søndag trengte hun ikke finne på noen aktiviteter: De kom av seg selv, gjennom en stor hvalross som plutselig lå på bryggen nedenfor hotellet og koste seg i solen.

– Vi løp ned da ungene skrek – og der lå den. Til å begynne med var vi litt urolige på grunn av barna, men de syntes dette var kjempegøy, så det var ingen grunn til bekymring, sier Sandra.

Hun sier dagens attraksjon ble oppdaget rundt klokken 10.30.

– Den ligger der ennå, sier hun når VG er på tråden en time senere.

Fant råd på nettet

Hun sier de har vært i tvil om hva de skal gjøre.

– Den bare ligger der og gjør ingenting. Den er ikke truende og egentlig er det bare stas. Men vi har undersøkt litt, sier hun:

SLAPPET AV: Hvalrossen lå stort sett bare og latet seg.

– Vi søkte på nettet hva man skal gjøre i slike situasjoner. Der sto det at man ikke bør gå for nære, fordi da kan den tro at den blir truet. Så vi holder god avstand og nyter å se et så stort dyr med egne øyne. Det er ikke så ofte en får oppleve.

Camilla Lundby og datteren Nora (6) tok seg et bad på Langesund da hvalrossen kom svømmende under brygga. De rakk akkurat å komme seg opp på land, og så at den kom seg opp på brygga.

– Jeg sto på badestigen da jeg plutselig hørte plaskelyder bak meg. Det var veldig gøy, sier Camilla til VG.

– Vi driver vanligvis ikke med hvalross

Veterinær Rolf Tore Meen ved veterinærvakten i Grenland sier at de rådene de fant er gode. Han sier han er litt på dypt vann, i motsetning til hvalrossen:

– Vi driver vanligvis ikke med hvalross, så jeg vet ikke helt hva jeg skal si, innleder han.

– Men det er nok best å bare la den være i fred og ikke plage den. Med mindre den er syk. Skal noe gjøres er det nok viltnemnda som må håndtere det.

– Ikke tøyse

I Bamble viltnemnd tar de hvalrossnyheten med stor ro.

– Jeg tipper det kan være den hvalrossen som er sett på Jomfruland og andre steder de siste ukene.

Han sier rådet om å holde avstand er viktig.

– Du skal ikke tøyse med et stort pattedyr. Den kommer nok til å forsvinne av seg selv, sier Torstein Dahl, leder av Bamble vilt og innlandsfiskeutvalg.