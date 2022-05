TILLIT: Tidligere justisminister og nåværende leder av justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen (Frp) mener saken kan skade tilliten til Politiets sikkerhetstjeneste.

Sjøvold-saken: Ber justisministeren ta ansvar

Leder i Stortingets justiskomité, Per-Willy Amundsen (Frp), mener justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) må lese redegjørelsen som PST-sjef Hans Sverre Sjøvold skrev om sin ulovlige våpenoppbevaring.

– Det fremstår mer og mer klart at både Justisdepartementet og justisministeren svikter her, sier Amundsen til VG.

Onsdag sa justisministeren i et intervju med VG at hun ikke hadde lest redegjørelsen som hennes eget departement så langt har hemmeligholdt.

Hva forteller redegjørelsen?

Til VG har tidligere justisminister Jøran Kallmyr (Frp) fortalt at han ba Sjøvold skrive en redegjørelse om våpenoppbevaringen etter at VG skrev om saken første gang i 2019.

Redegjørelsen vil avdekke hvordan PST-sjefen har forklart seg til departementet om våpenoppbevaringen – og om det er gitt uriktig informasjon.

Kort tid før PST-sjefen skrev redegjørelsen til tidligere justisminister Jøran Kallmyr, sa han til VG at «det har ikke vært noen ulovligheter her».

Sjøvold hevdet at våpnene var oppbevart i «godkjente skap» og ble innlevert under et våpenamnesti.

Spesialenhetens etterforskning avdekket at våpnene var oppbevart ulovlig i syv år – og ble levert inn halvannet år før våpenamnestiet. Sjøvold ble straffet med et forelegg på 50.000 kroner for brudd på straffeloven og våpenloven.

REDEGJØRELSE: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har ikke lest redegjørelsen som PST-sjef Sjøvold leverte til Justisdepartementet.

Per-Willy Amundsen mener justisministeren må ta til seg informasjonen som er tilgjengelig.

– For sin egen del må hun sette seg inn i redegjørelsen. Det er veldig rart at hun er opptatt av å uttale seg om tillit, uten at hun har tatt til seg all informasjon som er tilgjengelig. Som øverste leder, så må hun ta ansvar.

Derfor stiller lederen for justiskomiteen nå sitt eget spørsmål til neste spørretime i Stortinget. Amundsen mener «statsrådens vedvarende motvilje mot å opplyse saken» må ta slutt.

– Det er åpenbart at justisministeren må sette seg inn i dette. Alternativet er at man river ned tilliten til Politiets sikkerhetstjeneste, seg selv og Justisdepartementet. Deler av dette tyder på amatørskap.

VURDERING: Emilie Enger Mehl viser blant annet til vurderinger som tidligere Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr skal ha gjort før Spesialenheten konkluderte i Sjøvold-saken.

Viser til gamle justisministre

Mehl sa til VG i går at hun ikke har sett behovet for å lese Sjøvolds redegjørelse om våpen-saken og viste til gamle vurderinger fra tidligere justisminister Jøran Kallmyr og Monica Mæland.

Amundsen mener justisminsteren ikke kan distansere seg fra saken.

– Hun er øverste leder for justisdepartementet. Hun er den personen som har det utøvende ansvaret her. Punktum. Det hjelper ikke å peke bakover på Kallmyr, sier han.

VG har bedt om innsyn i redegjørelsen Sjøvold ga i 2019, men Justisdepartementet viser til at dette er «sikkerhetsgradert informasjon» og har så langt nektet å utlevere dokumentet.

I går sa Mehl til VG at innsyn likevel er «til vurdering» nå.

– Hun må ta ledelsesansvar og rydde opp. Det er det jeg etterlyser. Det at denne saken bare fortsetter og det males på, er ikke bra. Aller mest alvorlig er det at dette rammer PST som organ, hvor tilliten til enhver tid må være på topp, avslutter han.