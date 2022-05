– SJOKKERT: Raymond Johansen sier han knapt tror at Rødt vil frata Sverige sin selvråderett.

Johansen smeller til Rødt igjen: − Sjokkerende

For annen gang på kort tid rykker byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kraftfullt ut mot Rødt, et parti han er avhengig av i Oslo for å sikre sitt rødgrønne byråd.

Av Bjørn Haugan

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Etter 200 år endrer Sverige på få måneder sin forsvarspolitiske posisjon og søker medlemskap i Nato, og også Finland gjør et historisk skifte. Da er det sjokkerende å se at Rødt skal stemme mot svensk og finsk innlemmelse i Nato, sier han til VG.

Han underbygger dermed kritikken som statsminister Jonas Gahr Støre kom med torsdag, da han kalte forslaget fra Rødt «dypt usolidarisk med våre nærmeste naboer».

Kritikken kommer etter at Rødt-leder Bjørnar Moxnes, etter et sentralstyremøte onsdag, skrev på Facebook at «stormaktsavhengighet gagner ikke fred og sikkerhet. Rødt vil stemme mot ratifisering av medlemskap i Nato for Finland og Sverige».

– Nasjonal selvråderett er tydeligvis ikke noe Rødt unner Sverige og Finland, sier Johansen:

– Det endres nå politikk i alle partier i hele Europa. Sverige endrer sin 200 år gamle nøytralitetslinje. At Rødt da står fullstendig stille, sier det meste. De må tenke over hvem de kommer i selskap med, hvis de stemmer mot dette når saken skal voteres over i Stortinget, sier Johansen.

Tar også opp SV

Han sier at kritikken til en viss grad også rammer SV.

– De har sagt at de stemmer for at Sverige og Finland skal få gå inn i Nato, men SVs utenrikspolitiske talsperson, Ingrid Fiskaa, forsøker i et innlegg i svenske Aftonbladet, å påvirke den svenske Nato-debatten, hvor hun er særdeles kritisk til Sveriges linjeskifte.

Johansen gikk i april knallhardt ut i VG mot Rødt og krevde at Pål Steigan-tilhengere blir kastet ut, etter det ble dokumentert at Steigan.no er det norske mediet som sprer mest russisk propaganda i Norge.

Landsstyret i Rødt skrev i en pressemelding fredag at Steigan.no sitt politiske prosjekt «er i motstrid til Rødts vedtatte politikk».

– LEI: Raymond Johansen sier han er lei av populistiske partier.

– Betydelig aktør

Johansen skiller mellom samarbeid om enkeltsaker lokalt og Rødts bredere politiske linje.

– Jeg samarbeider bra med Rødt knyttet til enkeltsaker og budsjett i Oslo; de er en betydelig aktør med målinger i Oslo over ti prosent. Men deres helhetlig politikk holder ikke.

– Er det en årsak til at du to ganger på kort tid går kraftig ut mot dem: For å dempe oppslutningen om dem i din by?

– Hovedhensikten er at politikk må være helhetlig. Folk må få synliggjort hva de stemmer på når de stemmer på Rødt. De stemmer på Rødt på grunn av mange gode ting. Men da må de vite at de også stemmer på et parti som vil hindre at Sverige og Finland blir medlem av Nato.

– Det er en av deres støttespillere i Oslo du gjentatte ganger går i strupen på?

– Jeg er så lei populistiske partier som tror de kan kjøre frem enkeltsaker for å vinne velgere og gjemme bort de sakene de ikke ønsker å prate om.

Tyrkias president Recep Erdogan har varslet at de vil blokkere at Sverige og Finland blir Nato-medlemmer: Hvis et av de 30 NATO-landene stemmer nei, slik Tyrkia har truet med, blir ikke Sverige og Finland medlem.

– Land med større muskler

Johansen tror ikke helt på den trusselen.

– Alt tyder på at Erdogan forhandler, slik han gjorde også etter at Tyskland satte ned foten for tyrkisk EU-medlemskap. Han setter tyrkiske interesser først. Jeg regner med at land med større muskler enn Norge, vil kjenne sin besøkelsestid overfor Erdogan.

Bli oppdatert: Dette kan få Erdogan til å snu

– NORGE UT AV NATO: – En stemme til Rødt er en stemme til å melde Norge ut av NATO.

Han sier Rødt «heldigvis ikke har stor nok innflytelse».

– Hadde Rødt hatt avgjørende innflytelse i norsk politikk, så hadde de blokkert for finsk og svensk Nato-medlemskap, sier byrådslederen i Oslo.

– Det har de heldigvis ikke, men det er viktig å se hva partier mener helhetlig. En stemme til Rødt er en stemme til å melde Norge ut av Nato. Det skjer i en tid da det er krig i Europa og millioner er på flukt fra Ukraina, sier han.

I Rødts prinsippprogram står det at partiet «er prinsipielt imot Nato og vil melde landet ut av alliansen. Nato-medlemskapet knytter oss til den aggressive imperialistmakten USA».

Svarer på kritikken

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at det sentrale er Putin og Russlands krig mot Ukraina, «som Rødt fordømmer på det sterkeste».

– Rødt står solidarisk med Sverige og Finland, uavhengig av Nato-medlemskap.

ERDOGAN: Moxnes sier at det er Johansen som risikerer å havne i selskap med Erdogan.

Han sier at det følger av Nato-traktaten og den norske grunnloven at en utvidelse skal behandles i de eksisterende medlemslandene og i nasjonalforsamlingene.

– En tredel av den svenske befolkningen og to partier i Riksdagen, i tillegg til et mindretall i Finland, er mot Nato-medlemskap. Selvfølgelig er disse også opptatt av fred og sikkerhet i Sverige, Finland, Norden og Europa. De har bare en annen konklusjon enn Raymond Johansen om hva som trygger oss, sier han.

Moxnes sier at Natos grense mot Russland blir doblet med denne utvidelsen.

– Det betyr et dobbelt så stort område hvor det kan skje konfrontasjoner og misforståelser, økt spenning og i verste fall krig. Selvfølgelig må vi ha en åpen og demokratisk debatt med rom for ulike syn på om dette gagner fred og sikkerhet i Norge og Norden.

Han legger til:

– Når det gjelder hvem man havner i selskap med, er det ikke Rødt som ønsker å være i samme militærallianse som Tyrkia og landets autoritære president, det er Arbeiderpartiet. Hvis Erdogan til slutt får noen innrømmelser og sier ja til svensk og finsk medlemskap, så er det Johansen som havner i hans selskap.

Fiskaa svarer slik på kritikken fra Johansen.

– Sverige trekker sine egne konklusjoner, og det er riktig at SV støtter dem i det de velger. Innlegget mitt i Aftonbladet handlet om å dele norske erfaringer med norsk Nato-medlemskap, som et bidrag til å nyansere bildet fra norsk side.