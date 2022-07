BEKYMRET: Unge Høyre-leder Ola Svenneby og Høyre-nestleder Henrik Asheim sier veien er lang, før de skeive kan leve som heterofile.

Asheim etter terroren: − Jeg har vært veldig mye sint

Henrik Asheim og Ola Svenneby er profilerte politikere som er homofile. Etter terroren som rammet Oslo forrige helg, har de en drøm – og en bønn.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Drømmen er at de skal kunne gå rundt på gatene og leie og kysse kjærestene sine, som heterofile gjør uten at noen hever et øyenbryn.

– Dessverre er det langt frem dit. Men jeg opplevde noe veldig godt søndagen etter terrorangrepet. Kjæresten min og jeg var ute og gikk tur i Oslo søndag og merket en helt annen positivitet fra folk når vi leide hverandre. Det var nesten slik at de nikket anerkjennende til oss, sier Høyre-nestleder Henrik Asheim.

– Ja, hadde omtrent samme opplevelse. Det var godt, sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby (25).

Vi møter dem på London Pub, det skeive samlingsstedet i Oslo sentrum, i gaten der Zaniar Matapour (43) skjøt vilt rundt seg og to mennesker ble drept og over 20 skadet.

FRISTED: Vi møtte de to over en øl på London Pub. Svenneby sier det er et av fristedene hvor skeive faktisk kan leve fritt.

Svenneby sier det er langt igjen til homofile er likestilt med heterofile.

– Pride er den ene uken i året da du er helt trygg i det offentlige rom, når skeive viser sin kjærlighet. Resten av året er det egentlig bare her på London og noen få andre steder at vi har den tryggheten.

– Redd for å bli ropt etter

De beskriver en hverdag, spesielt i helgene, hvor de faktisk ikke tør å leie kjærestene sine.

– Etter Pride-paraden i 2019 stoppet en bil og skrek «jævla homser». Det jeg tror mange føler på er en usikkerhet. Vi tør ikke vise vår kjærlighet i det offentlige rom, av frykt for reaksjoner. Jeg er ikke komfortabel med å leie kjæresten min overalt og i hvert fall ikke kysse, sier Unge Høyre-lederen og legger til:

– Det er en kontinuerlig usikkerhet, fordi du er redd for å bli ropt etter. Det dreier seg i stor grad om slengbemerkninger og ukvemsord.

Han sier at terroren gjør noe oppe i hodet, uansett om man vil eller ikke.

– Når gaten utenfor London Pub blir åsted for terrorangrep, da forsterker den usikkerheten seg ganske kraftig.

Asheim (38) sier målet er klart.

SKEIVT LIV: – Det hender man blir ropt til og jeg kjenner dessverre homofile venner som har blitt angrepet. Det vil du ikke oppleve, sier Asheim.

– Det er en lang vei igjen for at homofile skal kunne føle seg like trygge på gaten som heterofile. Målet er at vi skal komme dit, helt klart. Vi kan ikke være fornøyd før alle føler seg trygge på gaten og kan vise kjærlighet til den man er glad i.

– Det vil du ikke oppleve

Asheim sier at det i hovedsak ikke er noe stort problem i hverdagen, men når det er partytime og alkoholen flyter, da er det en del som ikke klarer å legge bånd på seg.

– Sent på kvelden lørdag i Oslo tenker jeg meg om både en og to ganger før jeg leier kjæresten min på gaten. Det hender man blir ropt til og jeg kjenner dessverre homofile venner som har blitt angrepet. Det vil du ikke oppleve, sier Asheim som sto frem med kjæresten sin i VG i vår.

SKEIV VIRKELIGHET: Henrik Asheim sier han og kjæresten Simon Stisen tidvis ikke kan vise sin kjærlighet i det offentlige rom.

Han gjengir det de opplever som en litt for gjengs holdning:

– Det er en del som sier at det er greit å være homo, men trenger en å gjøre så mye ut av det. Det å «gjøre så mye ut av det» er det som heterofile ser på som en selvfølge. Som for eksempel å kysse hverandre på Karl Johan klokken halv tre om natten, av glede og kjærlighet.

I BOKS: De er enige om mye politisk, men jukeboksen på puben var så proppfull av Eurovision-sanger, at det tok tid å bli enige om noe som dugde for begge.

Han håper og ber folk bli med på den siste veien mot likestilling mellom homofile og heterofile.

– Vi vil ikke gjøre så mye ut av oss, men vi ønsker bare å kunne gjøre som alle andre. Det ber jeg det norske folk bidra til.

– Jeg har vært veldig mye sint

De er klare på at terroristen ikke skal lykkes.

– Jeg har vært veldig mye sint. Og så tenker jeg at han ikke skal lykkes med å skape den uroen og frykten. Det tror jeg kommer til å bli manifiksert når Pride-paraden blir arrangert i Oslo. Der kan det ligge an til rekorddeltagelse.

Han legger til:

– Også kanskje fra miljøer som aldri før har gått i Pride. Fordi det handler om noe så fundamentalt som at folk skal kunne gå trygt på gaten med kjæresten sin. Og så vil mange delta for å demonstrere mot terroren som rammet Oslo.

MINNES: På vei til London Pub gikk de mellom blomsterhavet til minne om dem som døde natt til forrige lørdag.

Asheim sier at det har pågått flere debatter både under og før Pride i Oslo, men at det ikke er det Pride egentlig handler om.

– Vi må samles om de felles verdiene som Pride er og har vært hele tiden, uten å gjøre det til en ideologisk kamp: Retten til å være fri, å være seg selv og like den man vil.

– Ytterpunktdebatter

– Hvilke debatter er utfordrende?

– Det har i forbindelse med Pride i år vært en del ytterpunktdebatter i den skeive kampen. Det har gjort at mange som har vært mot eller kritiske til Pride, bruker det som argument mot Pride.

– Jeg kan ta to eksempler, sier han:

– Det ene er surrogatidebatten, som ikke bare er en skeiv sak, som også barne- og familieministeren har deltatt i. Det andre er diskusjonen rundt lærerplanvverket vårt; når skal barn lære om kjønn.

Asheim sier det overordnede uansett er det viktigste.

– Det er legitime diskusjoner, men det er ikke det vi går i paraden for. Det handler om at skeive skal få være sammen, vise det offentlig og feire kjærligheten.