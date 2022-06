Flere nettsider så slik ut i går.

FFI-ekspert: Dette kan være hensikten med dataangrepene

Spesialrådgiver ved FFI, Eskil Sivertsen, mener hackerangrep kan ha to hensikter: Den ene er å lamme konkrete tjenester, men et vel så viktig mål kan være å spre frykt.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det siste døgnet har flere store, norske virksomheter vært utsatt for hackerangep.

– Per nå er fortsatt situasjonen noe uklar, vi ser at noen nettsider er trege men åpne. Og noen få har ikke fått opp nettsiden sin. Men jevnt over er alle tjenester oppe og går, sa direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Sofie Nystrøm , til VG i går ettermiddag.

Hun omtalte angrepet som en «lavskala krise».

En russiske hackergruppe - Killnet - har tatt ansvar for angrepet.

Regjeringen brukte heller ikke lang tid før de rettet en pekefinger over grensen - mot Russland - for angrepet.

– Alt tyder på at angrepet kommer fra et russisk kriminelt miljø, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) under en pressekonferanse onsdag kveld.

– Kontrollert av Kreml

Spesialrådgiver ved FFI, Eskil Sivertsen, jobber med å undersøke utenlandsk digital påvirkning. Han er kjent med hackergruppen Killnet, men sier at han uttaler seg generelt:

– Generelt vet vi at Russland bruker mange virkemidler for å påvirke både egen befolkning og internasjonale samfunn, sier han til VG.

Sivertsen sier at Russland ofte benytter seg av såkalte proxy-aktører, eller mellom-menn, til å utføre ulike typer aksjoner - både i cyber-domenet men også ren informasjonspåvirkning.

– Enten eksterne aktører som er kontrollert av Kreml eller som er Kreml-sympatisører, som gjennomfører aksjoner i tråd med Kremls linje.

Russlands ambassade har avvist å ha noe å gjøre med aktørene som står bak angrepet.

– Jeg kjenner ikke denne operasjonen godt nok til å uttale meg sikkert, men generelt er det en vanlig russisk taktikk å hevde det, nettopp fordi de ofte bruker mellommenn.

EKSPERT: Eskil Sivertsen har god oversikt over Russlands fremgangsmåter for å drive digital påvirkning.

Synlighet kan være målet

Sivertsen påpeker også hvor mye oppmerksomhet angrepet har fått - og at nettopp dette kan være et av målene med angrepet.

– Det er mange ting man kan gjøre i cyber-domenet. Det som er påfallende her, er at de gjør et angrep med såpass stor synlighet. Da er det nærliggende å tenke seg at synligheten kan være en hensikt i seg selv.

Sivertsen mener at et dataangrep kan ha to ulike hensikter. Den ene er selve lammingen av nettsidene som er rammet.

– Det andre kan være å skape frykt og utrygghet i den norske befolkningen og blant norske politikere.

Det kan man oppnå når angrepet er så synlig som dette angrepet har vært.

Sivertsen viser til at de både bruker et manipulert bilde av utenriksminister Anniken Huitfeldt , og at de har kommet med trusler mot Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg, og publisert et manipulert bilde som skal forestille Stoltenbergs pass.

– Det er tydelig for meg at hensikten bak operasjonen kan være å skape frykt, når de navngir konkrete norske politikere. Det bidrar til at krigen kommer nærmere vår virkelighet, når de har et såpass målrettet angrep.

– Dermed kan uroligheten og frykten være en vel så stor hensikt, som selve lammelsen av tjenestene de angriper konkret, slår han fast.