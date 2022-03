TRENER: Soldater fra 2. bataljon på Rena trener med panservernvåpenet M72 - som Norge nå donerer opp til 2000 av til Ukraina.

Ekspertene svarer: Er Norge part i en krig nå?

VILNIUS (VG) Regjeringens beslutning om å sende våpenhjelp til Ukraina er et langt steg bort fra Norges prinsipp om ikke å eksportere militært utstyr til land i krig eller hvor krig truer. Men ekspertene er uenige om Norge nå er part i en krig.

– Nei, etter internasjonal lov blir man blir ikke part i en konflikt ved å bidra med våpen. Men man kan bli oppfattet som en «med-fiende», sier Gro Nystuen, folkerettseksperten som er assisterende direktør i NIM, Norsk institusjon for menneskerettigheter.

– Den andre parten, i dette tilfellet Russland, vil kunne oppfatte at Norge ikke står på siden, men går klart inn på ukrainsk side ved å levere våpen. Reglene under nøytralitetsretten er kompliserte, men jeg vil mene at dette ikke legitimerer et mulig angrep mot Norge, sier hun til VG.

NEI: Gro Nystuen ved Norsk institusjon for menneskerettigheter mener Norge ikke blir part ved å donere våpen.

Brudd på nøytralitet

Folkerettsrådgiver og advokat Mads Harlem har et helt annet syn:

– Etter vedtaket om å levere våpen, kan ikke Norge lengre påberope seg å være nøytrale. Når man går inn og gir den ene parten aktiv støtte i form av våpen, er det er brudd på nøytralitetslinjen. Det gjør oss til en part. Så er det opp til Russland hvordan de vil tolke dette, og om de vil påberope seg folkeretten dersom de nå velger å krenke norske landegrenser, sier han til VG.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

Mellomposisjon

– Gjennom å sende våpen, havner man i en mellomposisjon mellom å vøre nøytral, og være direkte part i en konflikt, sier Arne Willy Dahl til VG.

Fra 1988 til 2014 var han generaladvokat og øverste leder for den militære påtalemyndigheten.

En tolkning er at man først blir part idet man deltar inne på en parts territorium og kjemper på den ene siden. Det vil være opp til Russland å definere om de for eksempel vil definere et land som Polen til part i konflikten.

– Hvorfor er Nato så opptatt av å holde seg utenfor konflikten, mens det er enkeltland i alliansen som nå bidrar inn med våpen?

– Dette er nok mer politikk enn jus. Nato er ikke et subjekt etter folkeretten, og heller ikke en juridisk person. Nato som organisasjon eier bygninger og overvåkningsfly, øvrige militære ressurser tilhører enkeltland som er medlemmer i alliansen, forklarer han.

– Det er de enkelte statene, ikke NATO som organisasjon, som kan være parter i en konflikt. En annen sak er at NATO har et ledelsesapparat som statene kan bruke til å samordne sine operasjoner, men dette er ikke noen aktuell problemstilling i dag, sier Dahl.

Vinterkrigen

Dahl sier at et godt eksempel er Sveriges ståsted i vinterkrigen mellom Finland og Russland på 30-tallet:

– Dette kan være et beroligende svar på spørsmålet: Sverige sendte store mengder våpen til Finland, uten at de dermed ble deltager i krigen. Man kan tenke seg at Moskva ville svare med å sette fram et ultimatum mot Sverige, at enten stopper de våpenleveringen, eller så blir Gotland invadert. Men det skjedde ikke, fordi Moskva ikke så seg tjent med det, sier Arne Willy Dahl.

Pensjonert generalløytnant Arne Bård Dalhaug har vært stabssjef i Forsvarsstaben og Norges øverste militære representant i Nato. Han sier at våpenhjelp til stridende parter ikke er noe nytt fra allierte lands side:

– Det er ikke Nato, men enkeltland som bidrar til Ukraina nå. Jeg mener at dette er en måte å slå tilbake mot et angrep, og samtidig legge seg under terskelen for å utløse de store handlingene fra den andre siden, sier han.

– Men det høyst uvanlige nå er at Nato-landene Tyskland og Norge bryter sine selvpålagte regler gjennom flere tiår og bidrar med våpen inn i en konflikt, legger han til.

Varig endret

– Mange er engstelige etter at Russland mandag truet land som leverer våpen med gjengjeldelse. Hvor alvorlig skal vi ta denne trusselen i Norge?

– Jeg mener at trusselen ikke er noe annet enn det vi har hørt fra Russland over mange år. Kritikk og åpne trusler fra Russland har vært en del av spillet i alle år, sier Dalhaug.

Forholdet mellom Norge og Russland er imidlertid varig endret, legger han til:

– Vi kan være helt sikre på at det forholdet ikke blir bedre. Hvor dårlig det blir, gjenstår å se. Men det er ekstremt usannsynlig at vi kan fortsette å forholde oss til Russland slik vi har gjort de siste årene, sier Arne Bård Dalhaug.