Støre etter Tajiks avgang: Kan gjenoppbygge tilliten

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Hadia Tajik kan fortsette som nestleder, og at hun har mulighet til å bygge opp igjen tilliten etter pendlerboligsaken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg forholder meg til, tror på og har tillit, til at forklaringen hennes er riktig, men har forståelse for at hun velger å gå av, sier Støre, som legger til at han er glad for at Tajik ønsker å jobbe videre som nestleder.

Støre møtte pressen klokken 17 onsdag, etter at Tajik varslet sin avgang tidligere onsdag.

Han bekreftet da også at han først ble kjent med Tajiks pendlerboligsak, gjennom medieomtalen.

Støre bekrefter også at Tajiks pendlerboliger ikke var tema i samtalene som alle statsråder hadde med Støres nære medarbeidere før hun tiltrådte som statsråd ved regjeringsskiftet i høst.

– Kan fortsette

Støre bekreftet også at han mener Tajik kan fortsette som nestleder. Som VG skrev tidligere onsdag, sa Støre dette også bak lukkede dører på Aps gruppemøte i Stortinget.

Men flere i hans eget parti er uenige: Stortingsrepresentant May Britt Lagesen fra Nord-Trøndelag mener Tajik også burde trekke seg som nestleder, og tre av medlemmene i Aps sentralstyre vil ikke si om de har tillit til Tajik som nestleder eller ikke.

– Hvordan kan hun ha den nødvendige tilliten som nestleder, når hun ikke har den nødvendige tilliten som statsråd?

– Ja, hun er statsråd i min regjering, utnevnt av meg, og konklusjonen i vår samtale var at hun går av. Som nestleder er hun valgt av Arbeiderpartiets landsmøte, og jeg mener at på bakgrunn av den forklaringen hun har gitt, så utfordrer ikke jeg den avgjørelsen, kommende landsmøter i Ap må vurdere tilliten til alle som er valgt til ledende verv, sier Støre.

Gjenoppbygge tillit

Det var på en pressekonferanse klokken 14 onsdag at Tajik varslet sin avgang. Hun informerte Støre tidligere på dagen om sin beslutning.

Avgangen kommer etter at VG avslørte at Tajik i 2006 fikk skattefri pendlerbolig. Skattefritaket kom som følge av at hun dokumenterte boligutgifter i hjemfylket, med en kontrakt på en leilighet hvor hun aldri bodde.

Støre sier også at det er mulig for Tajik å bygge opp igjen tilliten som nå er tapt.

– Hadia har gjort feil, hun har beklaget. Hun setter partiet foran seg selv når hun nå går av. Det mener jeg er et godt utgangspunkt for å gjenoppbygge tillit, fortjene tillit, og det kommer hun til å gjøre både i og utenfor partiet.