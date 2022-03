ØNSKER VELKOMMEN: Ola Borten Moe og Tonje Brenna stiller seg gjerne opp foran det blågule flagget for å vise medfølelse og støtte til det ukrainske folk. Nå forbereder de seg på en flyktningstrøm til Norge fra det krigsherjede landet.

Regjeringens utdannings-duo: Lover raskt plass til flyktninger

Barnehager, skoler og universiteter skal raskt tilby plasser til ukrainske barn og unge som flykter til Norge. Det forbereder nå utdanningsstatsrådene Tonje Brenna (Ap) og Ola Borten Moe (Sp).

Publisert: Nå nettopp

– De skal få plass i skole og barnehage raskt. Fordi det å gjenopprette stabilitet og en trygg hverdag er en viktig del av muligheten til å få et bedre liv her enn det de flyktet fra, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Hun er sammen med sin statsrådskollega i Kunnskapsdepartementet, Ola Borten Moe, opptatt av å forberede utdannings- og barnehage-Norge best mulig på det som kan bli en stor strøm av mennesker til Norge på flukt fra krigen i Ukraina.

Over én million mennesker har så langt flyktet fra Ukraina, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Men dette er bare starten, ifølge UNHCR.

Dette vil få følger også for Norge, innser de to utdanningsstatsrådene. 245 ukrainske flyktninger har søkt om asyl i Norge bare de siste dagene.

Kommuner vil være med

– Vi er godt i gang med å forberede dette. Det er veldig fint at så mange kommuner sier ifra at de vil være med på å ta imot og bosette. For de familiene som kommer, som gjerne ofte vil være kvinner, barn – og gjerne bestemødre, så er vi opptatt av at de både skal bli raskt integrert og at ungene skal ha noe å drive med, understreker Tonje Brenna.

Selv er hun mor til barn i barnehage og skole.

Nå kan mange norske barn og unge mennesker vente seg nye klassekamerater og medstudenter fra det krigsrammede Ukraina – i årene fremover.

ENGASJERT: De to statsrådene i Kunnskapsdepartementet legger ikke skjul på at krigshandlingene i Ukraina går innpå dem også som mennesker og europeere. – Hjerteskjærende, sier Borten Moe.

Ola Borten Moe, som har ansvaret for studietilbud innen høyere utdanning, er opptatt av å være imøtekommende og fleksibel mot ukrainere som vil studere i Norge.

Fleksibilitet

– Søknadsfristen for høyere utdanning er i midten av april. Hvis det kommer veldig mange flyktninger til sommeren, så er vi åpenbart nødt til å se på hvordan vi kan få dem inn i utdanningssystemet uavhengig av fristen til Samordna Opptak. Det er den typen praktikaliteter vi er nødt til å ta tak i slik at folk ikke blir nødt til å gå og vente et helt år helt unødvendig, sier han.

De to statsrådene mener det er viktig å bruke erfaring og kunnskap fra lignende kriser som da det kom flyktninger fra Syria og tidligere Jugoslavia på 90-tallet.

– Kommunene og andre berørte må raskt lage planer for å ta imot flyktninger. Det har allerede kommet en del. Og de som har kommet, de har kommet med barn. Det er viktig at de kommer i barnehage og skole så raskt som mulig, understreker Brenna.

Språk – en utfordring

– Hva er de største utfordringene med å ta imot eventuelt mange flyktninger?

– Dette er europeere som er ganske nær oss. Jeg tror nok at levd barne- og ungdomsliv i Ukraina før krigen er forholdsvis likt slik det er i Norge. Det er fullt mulig å integrere. Om lag 7000 til 8000 ukrainere bor i Norge fra før. Mange snakker jo både russisk og ukrainsk, så det blir viktig å trekke på språkkunnskapene til dem som allerede bor her, svarer Brenna.

UKRAINAS AMBASSADØR: Ukrainas ambassadør Vjatsjeslav Jatsuk møtte kunnskapsminister Tonje Brenna (med ryggen til) og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe fredag.

Les også Regjeringen: Stopper samarbeid om utdanning med Russland Regjeringen stopper alt samarbeid mellom Norge og russiske myndigheter innen høyere utdanning og forskning.

Mye handler om å legge godt til rette og få dem raskt i aktivitet, legger hun til.

Borten Moe er minst like optimistisk:

– Det jeg ser i politisk ledelse, i embetsverket, i etatene og i studieinstitusjonene – er den samme holdningen som rundt middagsbordene i norske hjem: Folk vil ta imot ukrainere med åpne armer. Vi kan med et slikt utgangspunkt få til fantastiske ting på kort tid, sier Sp-statsråden.

– Dette er europeere som er ganske nær oss. Vi kan få elever inn på samme klassetrinnet som de forlot, supplerer Brenna.

De to ministrene i departementet i Kirkegata i Oslo er fulle av sterke inntrykk fra krigshandlingene som allerede har sendt flere hundre tusen ukrainere på flukt.

– Stadig større katastrofe

Borten Moe: – Det er hjerteskjærende, helt forferdelig og en enorm tragedie som ser ut til å bare bli verre. Europa og verden kommer til å bli endret på et vis som vi ikke fatter rekkevidden av i dag. Toget går kjempefort i retning av en enda større katastrofe og en enda større frakobling mellom øst og vest.

Brenna: – Det gjør veldig inntrykk å se familier som skilles på grensen – med fedre som må bli igjen – og mødre og barn som reiser. Det skjønner alle at er ekstremt vanskelig.

Kunnskapsministeren møtte fredag både de nordiske utdanningsministrene og Ukrainas ambassadør i Norge, Vjatsjeslav Jatsuk.

– Dette tror vi skal gå veldig bra, vi kan integrere og ønske velkommen, ta vårt ansvar for de som kommer hit, sier hun.

Les også De som henter ukrainske flyktninger, kan bli straffet: – Så grotesk! UDI minner om at alle som hjelper ukrainere uten gyldige papirer, kan bli straffet for menneskesmugling: – Helt…

Oslo kommune er en av kommunene som allerede har uttrykt stor vilje til å ta imot ukrainske flyktninger.

– Kommunen stiller seg positiv til å ta imot flyktninger fra Ukraina hvis staten ber om det, skriver kommunen på sine nettsider.

Men det understrekes naturlig nok at man ennå ikke vet hvor mange som kommer eller hvordan fordelingen av kvinner, barn og eldre vil være, selv om det trolig blir få menn i første omgang.