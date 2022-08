SÅ HØY: Strømmarkedet Sørvest-Norge er aller dyrest i Norge nå. I Arendal, der Støre er, er prisen over fem kroner per kWh torsdag.

Støre ut mot å stenge strøm­eksporten til Europa: − Det Norge vil ikke jeg være statsminister i

ARENDAL (VG) Norge har store inntekter som gasseksportør til Europa. Da kan vi ikke kutte strømmen til et kontinent i krise, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG.

I dette intervjuet slår Støre hardt tilbake mot partiene som vil kutte krafteksporten til Europa – og leverer et varmt forsvar av de utskjelte kablene som han sier Norge er helt avhengige av. Han sier også at ingen kan forvente at strømkrisen kan løses på 1–2–3.

– Det strukturproblemet som er i Europa, med en krig som fører til bortfall av energi, det er klart at det skaper en krise som du ikke klarer å løse over natta, sier Støre.

De siste par ukene har det vært skiftende vær, og dermed litt etterlengtet påfyll i norske vannmagasiner. Men krigen i Ukraina og bortfallet av russisk gass gjør at strømkrisen ser ut til å være med oss lenge.

Her hjemme har det vært en hissig debatt om kraftkablene til Europa. Flere partier, anført av Frp og Rødt, har tatt til orde for en kraftig brems i eksporten.

Det vil Støre ikke være med på. Kablene er nødvendige for Norge, sier han.

– Så du har ikke lyst til å dra ut og møte dine europeiske kolleger og fortelle dem at Norge vil holde kraften for seg selv?

– Nei, men jeg forklarer til mine europeiske kolleger at når vi har lav fylling nå, så er det vårt ansvar, og mitt ansvar som statsminister å sikre forsyningen i Norge. Det er faktisk også i deres interesse. Hvis vi skulle få svært lav fylling i vannbassengene her i Norge inn mot vinteren, så er det til alles ulempe, og det forstår de.

Regjeringen har sagt at de jobber med mekanismer for å begrense eksporten hvis det må til for å sikre at vann spares i magasinene, altså for forsyningssikkerheten. Det er ikke det samme som å strupe eksporten som et tiltak for å få prisene ned i Norge.

– Et Norge som tjener store penger på sin gasseksport, men som sier at nå lukker vi døren på andre måter, det Norge vil ikke jeg være statsminister i.

Kabelkampen

Støre er klar på at han kommer til å ta kampen for kablene.

– Med den høsten vi går inn i, vil jeg være veldig tydelig på at vi trenger overføring med landene rundt oss. Siste uka i juli og første uka i august importerte vi kraft i Sør-Norge.

– Så hvis vi nå skulle følge oppskriften til Rødt og Frp, og delvis SV, og si at vi nå skal sette oss ned og reforhandle avtaler og kutte den eksporten, så er poenget: Vi trenger å importere kraft på noen tider av året og til deler av landet, selv om vi normalt har et kraftoverskudd for Norge som helhet, sier Støre og fortsetter:

– Den norske vannkraftproduksjon svinger med værforholdene – fra år til år og gjennom året. Derfor er det viktig for forsyningssikkerheten at vi har muligheter til kraftutveksling.

– Putin har ønsket å splitte oss

Statsministeren sier at han forstår hvorfor kraftforsyning og strømpriser er så viktig for folk og næringsliv. Men han advarer mot å la strømprisene splitte Europa.

– Til nå har Europa stått samlet. Putin har ønsket å splitte oss. At Norge skulle være det første landet som sa at nå kutter vi kontakten og begrenser utvekslingen med landene rundt oss, vi som eksporterer gass og har store inntekter fra det, det er sikkerhetspolitisk uansvarlig, sier Støre og fortsetter:

– I tillegg trenger vi selv til at vi trenger den overføringen for å kunne ha nok kraft til alle deler av landet, gjennom hele året.

– Vil du si det er usolidarisk å argumentere for kutt i strømeksporten til Europa?

– Det er ikke usolidarisk å jobbe for at vi skal ha lave, stabile priser på kraft for familier og bedrifter, sier Støre og fortsetter:

– Men det er et større bilde her, om å stå sammen i Europa i den kampen mot de totalitære kreftene som truer oss. Det handler om samarbeid og solidaritet på mange felter, som sikkerhet, energi og klima.