ENIGE: Leder Frode Alfheim i Industri Energi (LO) og leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (NHO) kom til enighet tidlig onsdag kveld.

Industri-streiken er over

De brukte hele helgen hos riksmegleren for å få slutt på streiken i industrien. De mislyktes. Så bestemte Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen (NHO) og Industri Energi-sjef Frode Alfheim seg for å forsøke alene. De lyktes.

Publisert: Nå nettopp

Det skjedde med en trussel om lockout hengende over Alfheims hode.

Industristreiken som har rammet prosessindustrien i Norge siden 15. august er over.

Det bekrefter Lier-Hansen og Alfheim overfor VG.

– Det er riktig at partene har kommet til enighet. Vi har signert en protokoll i ettermiddag. Vi er veldig glad for å ha kommet til en løsning, sier Lier-Hansen.

Etter hva VG forstår hadde Norsk Industri og NHO kommet langt i prosessen med å vedta lockout – en prosess som Alfheim skal ha fått kjennskap til.

KJØRTE HARDT: Stein Lier-Hansen fikk støtte i Norsk Industri for å gjennomføre en lockout, men det ble med trusselen.

Lockout er et virkemiddel arbeidsgiverne kan bruke for å presse frem en slutt på en streik fra arbeidstagere: Det betyr at arbeidsgivere stenger ute arbeidere fra arbeidsplassene, også dem som ikke er i streik.

Bare tre dager etter at Lier-Hansen og Alfheim gikk hoderystende fra hverandre etter mislykket megling søndag, klarte de i dag å finne sammen nok til at streiken er avblåst.

– Påvirket oss

Alfheim bekrefter at trussel om at det ville komme en lockout, påvirket prosessen.

– Ja, jeg må innrømme at det påvirket oss. Alvoret i situasjonen gjorde at vi greide å bli enige.

Lockoutfaren var reell.

NHO-sjef Ole Erik Almlid bekreftet den steile holdningen i et intervju tirsdag ettermiddag, hvor han sa at de aldri kom til å imøtekomme de streikendes hovedkrav: Aksjonsrett i lokale forhandlinger.

– Vi kan aldri gi etter for kravet til Industri Energi, om lokal streikerett, fastslår NHO-sjefen.

STØTTE: NHO-sjef Ole Erik Almlid la kraftig press på Industri Energi.

Lier-Hansen sier hovedutfordringen var å bli enige om et kompromiss: Basert på kravet fra Industri Energi om at de skal ha lokal aksjonsrett knyttet til lokale lønnsforhandlinger, som NHO mener ville bety en snikinnføring av lokal streikerett i Norge.

Lier-Hansen sier at de fikk gjennomslag for at problemstillingen skal utredes.

– Kompromisset er basert på Norsk Industris forslag som vi la frem i den frivillige meglingen, sier han:

– Vil gi bedre lønnsdannelse

Viktigste årsak til at Industri Energi gikk til streik, var at de opplever at arbeidsgiverne lokalt ofte overkjører dem med lønnsdiktat. De vil ha større innflytelse over de lokale oppgjørene.

Alfheim mener derfor at de har vunnet en viktig seier.

– Jeg er sikker på at kampen vi har ført, vil føre til bedre lokal lønnsdannelse i årene som kommer. Stein og jeg skal personlig lede utredningen. Jeg har stor tro på en god dialog og at vi skal komme frem til et godt resultat.

Nå lokale forhandlinger

Elektrokjemisk-overenskomst er en minstelønnsavtale, hvilket innebærer at forhandlingene nå fortsetter lokalt i hver enkelt bedrift.

– Enigheten innebærer økning i lønns- og skifttillegg, samt flere andre gjennomslag, som vil danne et godt grunnlag inn i de lokale lønnsforhandlingene. Vi har forventninger om et svært godt resultat i de lokale forhandlingene, innen en industri som går med historisk høye overskudd om dagen, sier Alfheim.

FORNØYD: Frode Alfheim er glad for at streiken er over.

Drakk fredsøl

Han innrømmer at det har vært tøffe tak, men at prosessen ikke har ødelagt kjemien.

– Vi har aldri vært i streik før i prosessindustrien, så dette har vært en stor prøvelse. Men det har gått greit og vi kan se hverandre i øynene.

Ikke bare det:

De to bestemte seg for å ta en fredsøl etter at papirene var signert.

Alfheim sier de økonomisk fikk samme ramme som i industrien for øvrig, men følgende hovedtillegg:

Minstelønnssatsen økes med 4,5 prosent til 202,13 kroner timen for en

dagarbeider, gjeldende fra 1. september. Dette inkluderer et generelt tillegg på 4 kroner til alle. Det generelle tillegget gjøres gjeldende fra 1. april og vil bli justert for uketimetall for skiftordninger.

Skifttilleggene økes med 4,5 prosent, gjeldende fra 1. juni.

Mandat

I dokumentet de ble enige om fremkommer følgende mandat:

«Styringsgruppen (Red. anmerk: ledet av Alfheim og Lier-Hansen) skal igangsette, drive frem, samt sluttføre arbeidet i forkant av tariffoppgjøret 2024».

Dette skal de jobbe med lokalt:

«Lokale parter skal utrede og vurdere om lokale sanksjonsmuligheter kan gjennomføres i den enkelte bedrift».

Og:

«Lokal utredning av mulige sanksjonsmuligheter må se på forholdsmessigheten mellom bedriftens produksjonstap og konsekvenser for ansatte ved bruk av eventuelle sanksjonsmuligheter».