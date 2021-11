BEKYMRET: Helsedirektør Bjørn Guldvog.

Færre blir hjemme når de er syke: − Vil få mer smitte og innleggelser

Hvis ikke julen skal preges av enda mer smitte og flere innleggelser, må folk skjerpe seg nå, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Vi ser nå økte innleggelser i sykehus, og også økte smittetall, som igjen kan indikere at vi får enda flere sykehusinnleggelser fremover. I tillegg til en større arbeidsbyrde også på helsetjenesten i kommunene, sier Guldvog til VG.

Samtidig sier han at fire av ti nå svarer i Helsedirektoratets befolkningsundersøkelser at de ikke holder seg hjemme når de er syke.

– Nesten alle har tidligere oppgitt at de er hjemme når de har hatt sykdom, så det at folk i mindre grad etterlever det rådet, det gjør at vi nå har en større spredning av covid enn vi bør ha, sier helsedirektøren.

– Et veldig viktig budskap til befolkningen nå er at hvis vi skal få en roligere periode i de neste ukene og frem mot jul, så er det veldig viktig at man holder seg hjemme når man er syk.

– Hvordan blir julen hvis ikke flere holder seg hjemme nå?

– Da vil vi sannsynligvis ha et veldig høyt smittepress og et R-tall som ligger over én, og det vil gjøre at vi etter hvert vil få mer smitte og innleggelser. Da er ikke vaksinene tilstrekkelig til å holde smittetrykket nede. Så vi trenger hjelp fra folk for å gi vaksinene den kraftfulle effekten.

Sjekk hvor mye det kan ha å si om du holder deg hjemme når du er syk i kalkulatoren nederst i saken

Snakker med kommunene om tiltak

Det er ikke bare covid-19 som er i omløp nå. Flere forkjølelsesvirus sprer seg, og RS-viruset legger press på sykehusene. I tillegg er ikke influensasesongen helt i gang enda.

Torsdag kveld har regjeringen varslet en pressekonferanse, etter et møte med kommunene. Guldvog sier møtet med kommunene blant annet vil dreie seg om å legge til rette for at de kan iverksette effektive lokale tiltak for å få kontroll på smitte lokalt, men vil ikke utdype mer.

Han understreker at dette er det viktigste for å få kontroll på økningen i smitte og innleggelser nå.

– Der hvor det er økende smitte og utbrudd i kommuner, er det viktig at de raskt og effektivt iverksetter tiltak for å snu trenden og hindre at vi blir overbelastet.

– Kan det bli aktuelt med nasjonale tiltak også hvis det ikke snur?

– Ja, det er klart at hvis presset på helsetjenesten blir for stort, er det noe vi må vurdere. Men vi tror at det er et stort handlingsrom fremdeles med lokale tiltak, og de vil være mer målrettede og effektive enn å innføre tiltak for alle.

Samtidig har smitterammede kommuner og allmennlegeforeningen advart om at fraværsgrensen på videregående fører til belastning på fastlegene, og at elever går på skolen når de er syke. Fraværsgrensen ble gjeninnført den 11. oktober.

– Kan ikke det bidra til at flere lar være å holde seg hjemme?

– Det kan det absolutt gjøre, så det er en av de tingene som det er viktig å se på. Det er avgjørende at vi tar bort disse hindrene som gjør at folk velger en annen løsning, sier Guldvog.

Kunnskapsdepartementet har varslet en pressekonferanse om praktiseringen av fraværsgrensen klokken 17.15 torsdag.

Så syk må du være

Selv om man er fullvaksinert, og tror at man kanskje er smittet av et av de andre forkjølelsesvirusene som er i omløp, er det viktig at man passer på å holde seg hjemme når man er syk, sier Guldvog.

– Når de ikke vet hva det er og de har forkjølelse, så bør de holde seg hjemme til de har testet seg. Og hvis de får en positiv hjemmetest, er det veldig viktig å ta PCR-testen i tillegg, slik at vi får en god oversikt, sier han.

– Hvis du får påvist covid, har du plikt til å være isolert i en periode. Mens hvis det er en vanlig forkjølelse med et annet virus, så kan du være hjemme til den akutte perioden er over

– Når er man syk nok til at man skal holde seg hjemme da?

– Når du blir skikkelig forkjølet, så vet du det. Vanligvis får man kraftige symptomer i luftveiene, hoste eller rennende nese og hodepine. Da skal man være hjemme spesielt i de første dagene når sykdommen er i ferd med å springe ut. Det er i den perioden man er spesielt smittsom, sier Guldvog.

– Hva hvis man har et barn som snufser og har vondt i hodet. Skal de være hjemme fra barnehagen?

– Det er avhengig av hva du mener med snufser. Hvis det er helt åpenbart at barnet ditt er i en vesentlig annerledes allmenntilstand enn i det daglige, så skal du være årvåken og ta temperatur, sier Guldvog.

– Det er når du tenker at «nå har barnet mitt eller jeg blitt sykt», at man skal være hjemme. Det har folk en ganske sterk opplevelse av.

Han påpeker at det Helsedirektoratet har spurt om i befolkningsundersøkelsen, er om folk er hjemme ved sykdom.

– Da har folk tatt stilling til hva de gjør når de faktisk er syke, og flere holder seg ikke hjemme. Det er der den store utfordringen ligger.

Feber er for eksempel et klart tegn på at man har en sykdom i kroppen. Da er det nødvendig å være hjemme, sier Guldvog.

– Men hvis du har vært ute og brukt stemmen veldig mye dagen i forveien og kremter og hoster dagen etter uten å ha feber, vondt i halsen eller rennende nese, er ikke det nødvendig.

FHI har tidligere publisert flere scenarioer for hvor mange som kan bli smittet og innlagt under forskjellige forutsetninger, i et bestefallsscenario (R04,5) og verstefallsscenario (R06) i beregningene av virusets smitteevne. Da har de blant annet regnet på hva det kan ha å si om mange eller få holder seg hjemme når de er syke. Les mer om dette her.

Anslagene er ikke en prognose for smitteutviklingen i Norge, men brukes for å undersøke mulige forløp av epidemien under usikre antagelse, fra 4. oktober i år, til 30. juni neste år. Sjekk selv i kalkulatoren under: