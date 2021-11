OMGJORT: Avdelingsleder Eirik Pettersen viser frem ambulansehallen som er tatt i bruk som en forlengelse av akuttmottaket.

Slår alarm ved akuttmottaket på Ahus: − Vi står med ryggen mot veggen nå

NORDBYHAGEN (VG) Ahus har opplevd enorm pågang de siste ukene og det har skjedd at pasienter har blitt liggende opp mot et døgn i akuttmottaket. En ambulansehall er gjort om til et område for mistenkt smittede.

Mandag morgen er det tilsynelatende stille og rolig på akuttmottaket på Akershus universitetssykehus i Lørenskog. Mange av sengene i mottaket står tomme. Men slik har det ikke vært de siste ukene.

– Klokken fire-fem om ettermiddagen er situasjonen helt annerledes. Da er alle rommene fulle og det ligger folk i korridorene. I noen tilfeller er det for å sikre god overvåkning, men også fordi vi sliter med å få pasientene videre på sengepost. Det er overbelegg og korridorpasienter og der, sier Eirik Pettersen, som er avdelingsleder for akuttmedisin på Ahus.

Det skyldes blant annet stor pågang av pasienter med luftveisinfeksjoner. Disse må legges i et eget område før det er avklart om de har covid-19.

MIDLERTIDIG: Bruken av ambulansehallen er et midlertidig tiltak for å sortere mistenkt smittede og ikke smittede pasienter. Den skal per nå brukes frem til påsken 2022.

– Vi er slitne

Både ansatte og ledelsen beskriver en særs krevende arbeidshverdag de siste ukene. Den innebærer for mange pasienter per sykepleier, som gjøres verre ved at man kan måtte jobbe i den omgjorte ambulansehallen utenfor det ordinære akuttmottaket. Der er det støy og tidvis vanskelig å holde varmen.

Pettersen bekrefter også at det har skjedd at ansatte har begynt og gråte på jobb og det har skjedd at en ansatt kastet opp før vakt knyttet til arbeidsbelastningen.

– Det er tøft for alle å jobbe under det arbeidspresset. Vi er bekymret over situasjonen for vi er slitne, sier Christina Svae. Hun er tillitsvalgt for legene i spesialisering på akuttmottaket.

– Vi står med ryggen mot veggen nå. Vi har pasienter som blir liggende lenge, i tillegg til at det strømmer inn nye pasienter, fortsetter hun.

Flere ansatte har signalisert at de vil finne seg en annen jobb om situasjonen fortsetter.

– Det er så mange flinke ansatte som vi ikke vil miste, sier Svae.

Men:

– Jeg opplever at vi klarer å gi forsvarlig helsehjelp. De akutt syke får den hjelpen de trenger. Men vi beklager oss veldig mye overfor de mindre akutte som ofte må vente lenge, sier hun.

BEKYMRET: Christina Svae, tillitsvalgt LIS-legene, Una Damhaug, akuttsykepleier og Eirik Pettersen, avdelingsleder akuttmedisin i den omgjorte ambulansehallen.

Økt bemanning

En hendelse i løpet av de siste ukene er varslet til Statens helsetilsyn og sykehuset undersøker nå om pasienten kunne unngått intensivbehandling om vedkommende hadde fått raskere eller annerledes behandling i akuttmottaket.

Den vanskelige situasjonen på akuttmottaket ble tidligere i høst videreformidlet til ledelsen ved sykehuset.

– Denne sesongen har blitt tøffere enn vi hadde ventet, sier Erik Borge Skei, som er direktør for medisinsk divisjon.

Derfor har sykehuset besluttet å innføre en rekke tiltak, delvis med økt bemanning og at planene som egentlig skulle skjedd i vinter iverksettes nå. Det vurderes også om sykehuset må ta ned noe av den planlagte virksomheten. Den omgjorte ambulansehallen skal i første omgang fungere som en del av akuttmottaket frem til påsken i neste år.

– Det er ikke ideelt, men samtidig er det mye bedre enn telt og brakker som andre sykehus har måtte ta i bruk, sier Pettersen.

For akuttmottaket har de satt en grense for hva som er kritisk drift.

– Når vi har mer enn 40 samtidige pasienter i over én time, har vi kritisk drift. Det skjer nå flere ganger i uken, gjerne fra ettermiddagen og utover, sier Pettersen.

De ansatte har flere grep de kan ta for å frigjøre kapasitet, men de siste ukene har de blitt møtt av fulle sengeposter videre inn på sykehuset.

– Det gjør det vanskeligere, sier Pettersen.

– Andre sykehus driver også med høyt belegg nå, så de har heller ikke alltid mulighet til å avlaste, sier direktør Borge Skei.

KORRIDOR: Flere ganger i uken blir det så fullt i akuttmottaket at pasienter blir liggende i korridorene.

5,5 timer

Den siste tiden har akuttmottaket hatt høyere gjennomsnittlig liggetid – altså tiden pasient befinner seg i mottaket før de sendes hjem eller videre inn i sykehuset. De siste ukene har det nærmet seg 5,5 timer, som er en betydelig økning fra pandemiåret 2020 da det var i overkant av fire timer.

– Vi er et akuttmottak som har relativt lang liggetid. Vi har jobbet med å få den ned, men den har snarere gått opp, sier Eirik Pettersen.

For akuttmottaket på Oslo universitetssykehus er gjennomsnittlig liggetid i overkant av tre timer. De to sykehusene er ikke hundre prosent sammenlignbare på grunn av forskjeller mellom virksomhetene.

– Utfordringen er at pasienter blir liggende så lenge i akuttmottaket at sykepleierne og legene får en del ekstra oppgaver knyttet til det, som å gi faste medisiner og sørge for måltider. Dette skjer vanligvis på sengepost og tar ressurser, sier Pettersen.

– Jeg er bekymret, kanskje først og fremst for de ansatte på grunn av det arbeidspresset de står i. De akutt syke pasientene får hjelp, men de med lavere medisinsk hastegrad må vente lenger enn jeg skulle ønske. Det er jeg ikke fornøyd med og det må vi gjøre noe mer, fortsetter han.