SMITTEVERN: En helsearbeider gjør seg klar til arbeid. ILLUSTRASJONSFOTO: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Kommuneoverlege ber om nasjonale retningslinjer for uvaksinert helsepersonell

Kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal, reagerer på at kommunene selv må vurdere om det er forsvarlig at uvaksinert helsepersonell har pasientkontakt.

Publisert: Nå nettopp

I et brev til alle kommunene 21. oktober, opplyser helsedirektoratet at kommunene kan omplassere uvaksinert helsepersonell hvis det er strengt nødvendig for å kunne tilby forsvarlige helsetjenester.

I tillegg kan kommunene vurdere ekstra smitteverntiltak for uvaksinerte, der det i dag ikke brukes.

– I dette brevet sier man at kommunene må i hvert enkelt situasjon gjøre en individuell «nødvendighetsvurdering» og «forsvarlighetsvurdering». Følgelig så overlater disse avgjørelsene til hver enkelt kommune og kommuneoverlege. Dette mener jeg er en uheldig dobbeltkommunikasjon, sier kommuneoverlege i Molde Cato Innerdal.

Én av ti helsearbeidere er ikke fullvaksinert. Noen av de uvaksinerte har ifølge NRK endt opp med å smitte sykehjemsbeboere, som døde.

KOMMUNEOVERLEGE I MOLDE: Cato Innerdal vil ha tydeligere føringer fra myndighetene om hvilke retningslinjer som skal gjelde for uvaksinert helsepersonell.

Vil ha nasjonale retningslinjer

Innerdal ønsker nasjonale retningslinjer for hva som skal gjelde for uvaksinert helsepersonell på sykehjem.

– Et sykehjem i Molde er sammenlignbart med sykehjem i Alta og i Oslo. Det samme er risikopasientene i landets kommuner. Da mener jeg det blir det feil å si at hver enkelt kommune skal finne en lokal løsning på en så generell og allmenngyldig problemstilling, sier Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde til VG.

– At myndighetene ikke bidrar til en lik praksis, er uheldig, mener han.

– Hva ønsker du fra sentralt hold – anbefalinger, føringer eller klare regler?

– Det jeg er ute etter er hva direktoratet og statsråden mener er forsvarlig når det gjelder smitteverntiltak knyttet til uvaksinerte. Er det forsvarlig at helsepersonell som ikke er vaksinert mot influensa eller corona har kontakt med pasienter i risikogruppene uten bruk av ekstra smittevernutstyr? Dette har de ikke svart på ennå, sier han.

– Vanskelig å forsvare faglig

Under et smitteutbrudd knyttet til hjemmetjenesten i Molde i september, innførte kommunen selv ekstra smitteverntiltak for uvaksinerte og delvis vaksinerte ansatte. Nå anbefaler kommuneoverlegen å oppheve tiltakene.

– Disse tiltakene ble innført på et tidspunkt hvor vi var usikre på om vi var «arnested» for en ny mutasjon. Dette utbruddet er nå over, og situasjonen er derfor ikke lengre den samme, sier Innerdal.

Slik kommuneoverlegen vurderer situasjonen nå, utgjør influensasykdom en minst like stor risiko som corona for pasienter i sykehjem og hjemmeboende i risikogruppene.

– Dersom vi hadde videreført lokale tiltak for uvaksinerte vil det innebære en vesentlig praksisendring fra tidligere. En slik praksisendring vil være vanskelig å forsvare faglig når sentrale helsemyndigheter så tydelig ikke gir konkrete skriftlige føringer og anbefalinger for dette, sier han.

Innerdal mener kommuner står i et dilemma som arbeidsgiver:

– Vi som arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte, samtidig som vi skal gi forsvarlige tjenester til våre pasienter. Dersom vi skal omplassere ansatte som ikke er vaksinert vil det skape bemanningsutfordringer for mange kommuner. Avveielsene som må gjøres er mange og vanskelige, det samme er konsekvensene. Både for helsepersonell og pasienter. Nettopp derfor mener jeg at myndigheten må være i stand til å gi retningslinjer for dette.

Avventer nye råd

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad opplyser at Helsedirektoratet følger opp brevet som ble sendt til kommunene, men at de avventer oppdaterte smittevernråd fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Direktør i FHI Camilla Stoltenberg opplyste på en pressekonferanse torsdag at instituttet nå vurderer hvorvidt munnbind igjen skal bli et krav for helsepersonell på sykehjem med utbrudd.

– Bør uvaksinerte jobbe med pasienter på sykehjem?

– Dersom arbeidsoppgavene medfører en smitterisiko for utsatte pasienter, bør de ikke det. Derfor er det viktig at kommunene går inn og vurderer arbeidsoppgavene til den enkelte uvaksinerte ansatte og hvordan smittevernet i praksis ivaretas, og dessuten informerer om vaksinetilbudet og legger til rette for vaksinering i arbeidstiden. Det kan bidra til at flere vaksinerer seg, og det vil i så fall løse noen av problemene knyttet til uvaksinerte ansatte, sier Nakstad.

IKKE FORENLIG: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det i noen tilfeller ikke er forenlig å være uvaksinert og helsepersonell.

– Har krav på beskyttelse

– Hva mener direktoratet er forsvarlig når det gjelder smitteverntiltak knyttet til uvaksinerte?

– Alle sykehjemsbeboere og sykehuspasienter har krav på beskyttelse mot allmennfarlige smittsomme sykdommer når de er i en institusjon eller får behandling. Dette er et ansvar som påhviler både arbeidsgiver og den ansatte, men det krever at man gjør en konkret vurdering av den enkeltes smitterisiko og arbeidsoppgaver, sier Nakstad.

Han understreker at jobben selvsagt blir lettere hvis de nasjonale rådene for uvaksinert helsepersonell er tydelige.

– Dersom uvaksinert helsepersonell skal eller må jobbe med pasienter på sykehjem, hvordan bør det løses med andre tiltak?

– Dersom man ikke er vaksinert kan smitterisikoen reduseres ved en rekke avbøtende tiltak, først og fremst endrede arbeidsoppgaver, men også økt bruk av smittevernutstyr, innskjerpede hygienerutiner og mer regelmessig testing.