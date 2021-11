SFO-MORGEN: Skolefritidsordningen (SFO) holder åpent i timen mellom 07.30 og skoleåpning klokken 08.30 på Vardåsen skoles SFO i Asker. Avdelingsleder for SFO, Kristin K. Dyrhaug registrerer at ordningen er mest brukt blant elevene i første- og andre årstrinn.

Her koster SFO-plass 35.000

ASKER (VG) Rødgrønne politikere «kastet» gratis SFO-plasser etter velgerne i valgkampen. SV er dypt skuffet over at regjeringen ikke leverer en gratis-reform for alle.

Av Frank Ertesvåg

Innføre gratis SFO , i første omgang for alle førsteklassinger, og arbeide for lavere pris på SFO for alle barn.» Regjeringspartiet Ap formulerer seg slik i sitt siste partiprogram for de neste fire årene: «, i første omgang for alle førsteklassinger, og arbeide for lavere pris på SFO for alle barn.»

«Gradvis innføre gratis SFO for alle førsteklassinger.» Gjennom den politiske trakten på et hotell i Hurdal, munnet følgende formulering ut fra regjeringsplattformen fra Ap og Sp om SFO:

Da hadde SVs delegasjon for lengst forlatt det idylliske hotellet ved Hurdalssjøen. Den tidligere regjeringspartneren til både Ap og Sp legger ikke skjul på at de synes Arbeiderpartiet har drevet et narrespill om Skolefritidsordningen (SFO) – også i noen kommuner kalt Aktivitetsskolen (AKS).

– Tross Aps løfte om helt konkret og god SFO-politikk, ligger ikke dette i plattformen. Det er skuffende, og vi håper den nye kunnskapsministeren ser hvor viktig gratis SFO er for å utjevne forskjeller, og gi barn en tryggere og mer praktisk og variert skoledag, sier SVs representant i Stortingets utdanningskomité, Freddy André Øvstegård.

UTFORDRER: Freddy André Øvstegård (SV) synes regjeringen kommer med puslete signaler i sine planer om en gradvis innfasing av gratis SFO kun for førsteklassingene.

På hans lille stortingskontor henger en stor plakat av den intergalaktiske helten og superskurken, Darth Vader fra Star Wars-universet.

SV-Freddy har ingenting mot å fremstå som en slik helt og redde et lovet gratistilbud for SFO-barna og -foreldrene i 1. til og med 4. klasse.

– For med denne regjeringsplattformen vet vi hverken hvor stort gratistilbud førsteklassingene får, eller når-. Det kan i verste fall bety innføring av en gratis SFO-time. Det er for dårlig, mener SV-eren.

Han mener Arbeiderpartiet har «forhandlet vekk» en av de største velferdsreformene landet trenger i denne stortingsperioden for å utjevne forskjeller.

Ap: Har forhandlet inn gratis SFO

Statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet, er ikke enig i det.

– Arbeiderpartiet har ikke forhandlet bort gratis skolefritidsordningen. Tvert imot har vi forhandlet inn gratis skolefritidsordning i regjeringsplattformen, sier Hølleland.

Han kan imidlertid ikke svare på om innfasingen av gratis SFO gjelder alle førsteklassinger som bruker tilbudet.

– Hvor mange timer det blir og hvordan tilbudet innføres, må vi komme tilbake til, svarer han på VGs spørsmål.

Varierende SFO-priser Skoleåret 2020–21 var den gjennomsnittlige månedlige foreldrebetalingen 2 700 kroner for en heltidsplass.

Gjennomsnittlig pris for en deltidsplass var 1 700 kroner i måneden.

Prisen varierer fra gratis til nesten 4000 kr i måneden for en heltidsplass. (Kilde: Utdanningsdirektoratet) Vis mer

I Asker kommune betaler foreldre 3482 kroner i måneden for en hel plass på SFO, tilsvarende 34.820 kroner i året (10 mnd.)

– Hva synes du om en slik pris, statssekretær?

– Vi vet at det er altfor store forskjeller både i pris og kvalitet på SFO rundt om i landet. I flere kommuner Arbeiderpartiet styrer har vi sammen med blant annet SV innført gratis skolefritidsordning. Vi er glade for å gjøre denne politikken nasjonal, svarer Hølleland.

Fallende oppslutning

Oppslutningen om SFO i Asker er fallende ettersom barna blir eldre. Av 4626 skoleelever totalt fra 1. til og med 4. trinn, går 3125 barn i SFO.

Foreldre til 216 elever har søkt om- og fått innvilget redusert betaling etter vurdering av foreldrenes inntektsgrunnlag.

På Vardåsen skoles SFO er det hundre prosent oppslutning av første- og annenklassinger i ordningen, mens det går nedover til 80 prosent på tredje årstrinn og 40 prosents oppslutning fra fjerdeklassingene.

SFO-LØFTE: SV-leder Audun Lysbakken gikk ut i VG allerede i mars og lovet at partiet ville jobbe for gratis SFO for alle som en av de viktigste sakene i en eventuell regjering der SV var med. På bildet møter han SFO-barn i klatrestativet på Møllergata skole i Oslo.

Avdelingsleder for SFO på Vardåsen, Kristin K. Dyrhaug, utelukker ikke at noen av foreldrene reagerer på å betale 35.000 kroner i året for fire-fem timer SFO daglig. Hun har flere foreldre med to barn på skolens SFO. De må ut med 70.000 kroner årlig.

– Ingen har reagert overfor meg på SFO-prisen her. Det kan jo likevel godt hende at de tenker sitt om prisen, men foreldre er jo ofte avhengig av dette tilbudet, sier Dyrhaug som har ledet SFO i 16 år.

Hun vektlegger at tilbudet skal være et fritidstilbud. Mens det tidligere var vanlig ned leksehjelp i SFO-tiden, er dette nå forlatt til fordel for fri lek og fritidsaktiviteter, ifølge Dyrhaug.

NY MINISTER: Tonje Brenna er den første Ap-ministeren i Kunnskapsdepartementet på 20 år. På bildet er hun på besøk på sin gamle skole, Rosenholm på Holmlia.

På sitt første skolebesøk som kunnskapsminister, innrømmet Tonje Brenna (Ap) overfor VG at hun ikke er stolt av at det skal koste tusenvis av kroner å gå på SFO.

På spørsmål om hvorfor de ikke fikk til gratis SFO for alle i Hurdal, svarte hun:

– Det står i Hurdalsplattformen at vi skal fase inn gratis SFO for første klasse. Hvis vi skulle ha funnet opp SFO på nytt, ville nok ikke ordningen vært organisert som i dag. Da hadde vi ikke hatt en siste del av skoledagen for de yngste elevene – hvor man måtte betale for å være der og hvor man ikke hadde faglig innhold, svarte Brenna.

Sps SKOLEPOLITIKER: Marit Knutsdatter Strand representerer Senterpartiet i Stortingets utdanningskomité, og er selv utdannet lærer.

Senterpartiets skoletalsperson på Stortinget, Marit Knutsdatter Strand, ser ikke noe behov for at SFO skal være gratis for alle de fire årstrinnene som omfattes av ordningen.

– Vi mener det kan være et gratistilbud for økonomisk vanskeligstilte familier som har særskilt behov for tilbudet. Husk at noen steder er SFO et av mange tilbud for barn i denne aldersgruppen, sier Strand.

– Hva tenker du om at noen familier må ut med 70.000 kroner i året for at to søsken skal gå på SFO?

– Det er kostbart for de som har flere barn i denne alderen. Jeg har stor forståelse for at dette blir en dyr inngangsbillett. Derfor er det også viktig at vi i Hurdalsplattformen sier at vi skal arbeide for en lavere pris for alle barn, sier Strand.