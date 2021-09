STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre blir Norges neste statsminister. Men det er uklart hvilken regjering han får med seg.

Støres regjeringsplan: Skal redde SV fra «SV-fellen»

Forrige gang SV var i regjering, flyktet velgerne. Jonas Gahr Støre lover at SV og Sp skal få skinne i en ny regjering og tror SV vil unngå krise-reprise.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har torsdag invitert Sp og SV til sonderinger på Hurdalssjøen hotell. Der skal de finne ut om det er grunnlag for å starte formelle regjeringsforhandlinger.

Historien om hvordan det gikk med SV i regjering fra 2005 til 2013, har senere blitt omtalt som «SV-fella».

Det handler blant annet om hvordan SV som juniorpartner i regjeringen havnet i skyggen av Arbeiderpartiet – og om hvordan partiet blødde velgere i den rødgrønne regjeringsperioden.

– Når du ser på den forrige rødgrønne regjeringen, hvor SV ble halvert i løpet av perioden, kan det tale for at SV i større grad bør få fronte sine primærstandpunkter?

– SV har en partileder i dag som kjenner sitt parti ut og inn. Han har erfaringer fra den forrige regjeringen og fra SVs vekst de siste årene. Han vet veldig godt å ta vare på det, sier Støre.

Dette vet vi om sonderingene: De starter torsdag på Hurdalssjøen hotell i Viken. Hotellet er det samme som Erna Solberg brukte til budsjettkonferansen i år og i fjor. De rødgrønne partiene setter sammen team som skal sondere mulighetene for å danne en ny, rødgrønn regjering. Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik representerer Ap. Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad representerer Sp. Audun Lysbakken representerer SV. I tillegg vil partiene ha med seg noen folk som bistår under sonderingene, blant annet til å håndtere pressen mens sonderingene pågår. Vis mer

SV-LEDER: Audun Lysbakken er klar til sonderinger med Sp og Ap for å finne ut om de kan danne regjering sammen.

Støre: Må være trygt

På valgdagen i 2013 klarte SV akkurat å kare seg over sperregrensen på 4 prosent. Dette valget har de fått 7,6 prosent av stemmene.

Støre sier at han vil gi partiene tydelige gjennomslag i en ny flertallsregjering.

– Hvis vi kommer til regjeringsforhandlinger, må vi avklare spillereglene for hvordan partiene kan fronte primærpolitikk på en måte som gir partiene anledning til å bevare sin egen integritet og egne standpunkter, og å ta ansvar for det som er felles, sier Støre til VG.

– Så får vi lære av erfaringene vi hadde fra regjeringstiden. Jeg er opptatt av at dette blir et nytt prosjekt, sier han.

Han sier at han har tenkt å være Lysbakkens medspiller og forventer at han blir møtt på samme måte.

– Jeg er tjent med at SV opplever at det er trygt å være i en regjering, Audun er tjent med at Ap også får gjennomslag og Trygve er tjent med at vi alle får det.

FORNØYDE: Trygve Slagsvold Vedum var fornøyd da han fikk gjennomslag for at de skal gå til sonderinger.

– Er du da åpen for at SV i større grad enn under forrige regjering kan fronte sine primærstandpunkter?

– Vi har ikke kommet til diskusjoner om dette. Jeg har sagt at hvert parti bør ha saker som er veldig gjenkjennelige fra deres program, selvfølgelig innenfor rammen hvor alle kan stå for det. Og så må vi legge stor vekt på å bygge det som er felles, sier Støre.

Støre har ikke satt en endelig deadline for sonderingene, men sier at målet er at de kan presentere en ny regjering før 15. oktober.

Arbeiderpartiet holder som det største partiet i det praktiske knyttet til samtalene på Hurdalssjøen hotell.

Støre: Enige om flere punkter Støre vil ikke si hva han håper å få gjennomslag for i en eventuell regjeringsplattform, men i talen sin til landsstyret tirsdag trakk han frem punkter hvor han mener Ap, Sp og SV er enige. 1. En ny kurs for landet – et mer rettferdig Norge med mindre forskjeller. 2. Trygt arbeid til alle – jobb nummer en for en ny regjering. 3. Investeringer i vår felles velferd – skoler, sykehus og eldreomsorg – nei til privatisering og sentralisering av velferden vår. 4. Tjenester og arbeid nær der folk bor i hele landet – en distriktsvennlig politikk etter åtte år hvor distriktene har blitt oversett og overkjørt. 5. En rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Vis mer

– Har en plan

Jonas Gahr Støre vil ikke si om de har laget en saksliste før samtalene.

– Skal dere begynne på de vanskelige sakene eller sakene hvor dere er enige?

– Jeg tror ikke jeg skal lette så mye på sløret på det. Jeg har en klar tanke på hvordan de samtalene skal foregå. De har jeg allerede forankret med Audun og Trygve og jeg tror det kan bli en god start.

Han svarer bekreftende på at de tre har lagt en plan. De har foreløpig ikke tatt stilling til om de skal jobbe gjennom helgen.

– Er det aktuelt?

– Hele Stortinget skal i middag på lørdag. Jeg tror ikke vi skal sitte å sondere akkurat da.

KLARE KRAV: Per Olaf Lundteigen vil ha presise formuleringer i en ny regjeringserklæring.

Lundteigens Bakeri

Senterparti-høvdingen Per Olaf Lundteigen har følgende oppskrift.

– Men vi er avhengige av at det rødgrønne bakeriet leverer ferske wienerbrød til folket hver dag, sier han billedlig:

– Vi må skape begeistring blant velgerne til alle de tre partiene. Folk må se at de får forandring og at det er nye koster på plass. Alle tre må vinne frem med noen av sine viktigste saker de neste dagene og ukene.

Ber om mer presis regjeringserklæring

Han sier det er en ting som bekymrer ham.

– Jeg har gått gjennom regjeringserklæringene til de rødgrønne fra 2005 og 2009. Da fikk Arbeiderpartiet i altfor stor grad styre, sier han og viser til både form og det politiske innholdet.

PRESIS: Per Olaf Lundteigen sier at tidligere har vært presise upresise.

– De to regjeringserklæringene var gjennomgående vage og for upresise i sine formuleringer. Jeg kaller det presis upresist; en form som altså var bevisst fra Aps side den gang. Jeg mener vi nå må få mer presise formuleringer og mål; eksempelvis om desentralisering på alle samfunnsområder og langt bedre lønnsomhet i bruk av natur, sier Sps mest erfarne politiker på Stortinget; han ble første gang innvalgt i 1993.

Vil tenke nytt

Jonas Gahr Støre sier at de må tenke nytt når de skal formulere en ny regjeringserklæring sammenlignet med 2005 og 2009.

– Jeg synes vi skal tenke nytt og ta den diskusjonen når jeg håper vi går fra sonderinger til forhandlinger. Det skal vi inn i nå er et skritt på veien vi selv bestemmer hvordan skal være, sier Støre.

– Sier du i realiteten at du vil være litt mer presis?

– Nei, jeg har ikke noen kommentarer til dette. Jeg mener at et slikt dokument skal være et operativt dokument for en regjering og politikken vi skal gjennomføre. Noe vil være ganske konkret, andre ting vil være målsettinger. Og så skal det skje innenfor en økonomisk ramme som er ansvarlig, sier han.