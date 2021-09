TROLIG PRESIDENT: Silje Muotka ligger an til å bli Norges neste sametingspresident.

Valgvinner utsatt for kraftig angrep på Sametinget: − Elitesamer

Norske Samers Riksforbund (NSR) er med 31,3 prosent oppslutning vinneren av sametingsvalget. Opposisjonspartiet Nordkalottfolket bykser fram, og påstår at «NSR har bygd opp en politikk om at noen samer er bedre enn andre».

Sametingsvalget ble gjennomført samtidig med stortingsvalget – og alle over 18 år som er registrert i samemanntallet er stemmeberettiget.

Silje Muotka er NSRs presidentkandidat, etter sittende president Aili Keskitalo (NSR) ikke tok gjenvalg.

– Jeg er så utrolig takknemlig for tilliten vi har fått. Det ble et utrolig mye bedre resultat enn jeg kunne tenkt meg. Vi ligger an til å få samme antall mandater som forrige valg – og det var et historisk sterkt valg for oss.

Tellingen er ennå ikke helt ferdig men NSR ligger an til å få 18 av 39 mandater – og mangler da bare støtte av tre mandater for å ha flertall til å danne sametingsråd.

Sametinget Sametinget ble opprettet på slutten av åttitallet, og er et folkevalgt organ for å sikre Norges samiske befolkning representasjon og medvirkning. Sametinget har rett til å uttale seg i alle saker som omhandler deres arbeidsområder, altså alle saker som særlig berører den samiske folkegruppen. Sametinget styres etter parlamentarisk styreform, og har et sametingsråd ledet av sametingspresidenten. For øyeblikket er det Aili Keskitalo, og Silje Muotka har vært blant rådsmedlemmene forrige periode. Vis mer

Flertall med samarbeidspartier

Mutoka forteller at NSR ønsker å fortsette dagens samarbeid med Senterpartiet og Flyttsamelista på Sametinget. Partiene har også flertall etter valget – og er allerede i gang med innledende forhandlinger.

Muotka, som dermed etter alle solemerker blir ny sametingspresident sier at viktige saker for Sametinget i kommende fireårsperiode, sier at viktige saker for NSR vil være tilflytting til Nord-Norge og særlig samiske områder, sikre vilkår for reindrift, og hindre arealangrep som kan svekke reindriftsnæringens livsgrunnlag.

Hun nevner også at Sannhet og fornorskningskommisjonen neste år vil komme med sin anbefaling – som vil være en viktig sak for Sametinget å håndtere.

FOSSER FRAM: Toril Bakken Kåven i Nordkalottfolket gjorde et brakvalg – og går til angrep på Silje Muotka og NSR:

Vil ha mer scooterkjøring

Toril Bakken Kåven er leder av Nordkalottfolket, som går mest frem i valget, og dermed blir det største opposisjonspartiet på Sametinget.

Hun opplyser om at partiet ønsker en liberalisering av motorferdsel i samiske områder – og at flere enn reindriftssamer skal få mulighet til å kjøre scooter enn i dag.

– Jeg vil heller kalle det balansering enn liberalisering. Reindriftssamer har i dag flere rettigheter når det kommer til motorferdsel enn oss andre. Hvordan hadde dere likt det i Oslofjorden om alle måtte ro fram og tilbake, mens noen fikk bruke motor, spør Kåven.

– Elitesamer

Nordkalottfolket hadde størst fremgang fra 6,6 prosent oppslutning i 2017 til hele 19,1 prosent oppslutning. Det er klart foran Arbeiderpartiet som må ta til takke med 14, 8 prosent.

Lederen av Nordkalottfolket har gått hardt ut mot NSR. Blant annet i et leserinnlegg i Altaposten fra 2019, hvor hun angriper NSR for å be om lavere billettpriser til en konferanse om samiske spørsmål i regi av Finnmarkseiendommen:

«NSR klarte nok en gang å få frem holdningen om oss stakkars samer som fattig, uten ressurser. Dette har elitesamene alltid tjent godt på. Jo mer stakkarslig vi fremstilles, jo mer penger får vi fra staten. Det er direkte tragisk å se på.»

Hardt ordskifte

Norges neste sametingspresident har lite til overs for retorikken til Nordkalottfolket og begrepet «elitesamer».

– Jeg mener alle samer hører til i samme fellesskap, og er likeverdige. Det uttrykket bruker de strategisk for å spille på følelser av utenforskap, og jeg synes ikke det er et treffende begrep.

– Hva mener tenker du om tilspisningen av ordskiftet i samepolitikken?

– Så lenge Nordkalottfolket har vært en liten gruppe har ikke dette vært et tema det har vært fokus på, Men nå som de blir en stor gruppe på Stortinget gjør vi oss klar til å møte det, og ta til motmæle.

Nordkalottfolket: – Ikke gode nok samer

Identitetspolitikk ligger dermed an til å kunne bli en konfliktlinje mellom NSR og Nordkalottfolket.

– De mener at vi i Nordkalottfolket ikke er gode nok samer, og at vi er ekstrem når vi snakker om likeverd mellom samer. Jeg synes det er mer ekstremt å mene at ett folk skal bestemme over andre. NSR mener samene skal bestemme over nordmenn og kvener. Jeg mener det er forferdelig, sier Kåven.

– Hvilken grunnlag har du for å komme med en så hard påstand?

– NSR mener at Sametinget skal ha full selvbestemmelse i alle samiske saker, og såkalt forhåndsinformert samtykke. Det betyr at de mener samer skal bestemme over alle andre folk, og til enhver tid kunne si nei til andres planer og at sametinget alltid skal ha siste ord. Det er vi svært uenig i.

Kåven mener det er stor splittelse i samiske miljøer, særlig mellom de som behersker samisk språk, og de som ikke gjør det. Hun mener de som snakker samisk blir bedre behandlet i en rekke sammenhenger.

– Det er ikke tvil om at det er mange som føler seg sviktet av Sametinget og det samiske samfunnet, og at særlig NSR har bygd opp en politikk om at noen samer er bedre enn andre, sier Kåven.

– Jeg skjønner at det ikke er noe hyggelig å få en merkelapp som «elitesame» på seg, men hvis de føler seg truffet, så er det vel treffende, legger hun til.

FEIL: Silje Muotka sier at NSR er opptatt av inkludering av alle samer – og mener påstandene fra Nordkalottfolket er feil.

NSR: – Avviser påstandene

Silje Muotka er forelagt uttalelsene fra Kåven, og slår tilbake mot de harde påstandene fra Nordkalottfolket.

– Jeg vil bestemt avvise disse påstandene totalt. Vi har gått til valg på samisk mangfold er vår styrke og at alle samer hører til i et fellesskap, som er vår drivkraft.

Hun fortsetter:

– Jeg mener påstandene er feil rett og slett. Jeg synes det er påfallende at de bruker så mye tid på å legge ord i munnen på andre politikere, heller enn å snakke om sin egen politikk. Det er en tilnærming til politikk jeg tenker får tale for seg selv.