Høies kommune-møte: Diskuterte nedjustering av testing og karantene

En nedjustering av smittesporingsarbeid, testing og karantene var blant det som ble diskutert mellom helseminister Bent Høie og kommunene.

De fleste kommunene VG har vært i kontakt med ønsker ikke å si hva som ble diskutert og viser til at de ble enige om å gå ut med det konkrete innholdet på pressekonferansen fredag klokken 13:00.

Temaet for møtet er som VG skrev torsdag, dialog rundt gjenåpning og hvordan kommunene skal forholde seg til det.

Men TISK ble diskutert:

-- Blant annet nedjustering av TISK og hva som er forventet av kommunene når det gjelder beredskap videre i høst, sier fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand i Vestland, til VG.

Han mener kommunene fikk god oppdatering og nå føler seg involvert.

Torsdag skrev VG at Høie hadde kalt inn til et møte fredag morgen med landets kommuner, statsforvaltere, Helsedirektoratet, KS og FHI. Teamet var dialog rundt «normal hverdag med økt beredskap - altså begrepet regjeringen bruker for gjenåpningen av Norge.

Stensvand sier de ikke ble varslet om en gjenåpningsdato, men at han heller ikke ville sagt det hvis det ble diskutert. Han sier de ble enige om ikke å snakke om det konkrete innholdet før pressekonferansen.

-- Jeg synes det er ryddig og greit at de som eier informasjonen faktisk får info til å eie infoen videre.

Ellers ble Høie applaudert for å informere kommunene på forhånd.

-- Statsråden fikk utrolig mye skryt for at møtet fant sted.

Helseminister Bent Høie ledet møtet, der kommunene, statsforvaltere, kommunesektorens organisasjon (KS), FHI og Helsedirektoratet deltok.

Det var Porsgrunns-ordfører Robin Kåss (Ap) som foreslo at kommunene ikke skulle gå ut med det konkrete innholdet på forhånd.

– Vi kan ikke kreve å få info på forhånd hvis vi skal da begynne å dele den før PK. Vi kan ikke få både i pose og sekk. En av de tilbakemeldingene, var at vi ønsker tydelig og enhetlig info fra statlig hold, da må vi gi dem mulighet til å gjøre det, sier han til VG.

Han sier det kan bli rom for misforståelser hvis 1000 mennesker i et møte skal dele med media bruddstyker av hva de oppfattet ble sagt.

Avkreftet dato

Torsdag avkreftet Helsedepartementet at de kommer til å varsle en dato for gjenåpningen av landet i dag. Helseminister Bent Høie har sagt til VG at en dato først vil komme kort tid før reglene trer i kraft.

Men det er altså ikke bare når gjenåpningen skal skje som er uavklart:

Regjeringen har ikke enda kommet med en en plan for hvordan gjenåpningen vil se ut i detalj, og hva kommunene må forberede seg på.

Blant spørsmålene som ikke er avklart enda, er hva slags regler man skal ha på grensen, i hvor stor grad man skal fortsette å begrense smitten gjennom testing og smittesporing, og hvor stor grad av påbud det skal innebære – for eksempel hvis du er smittet og skal gå i isolasjon.

Den viktigste milepælen for gjenåpningen er at 90 prosent av de over 18 har fått andre dose – men Høie har også sagt at regjeringen ikke har låst seg til akkurat 90 prosent.