LA SEG FLAT: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad beklaget i en pressekonferanse fredag. Han har varslet ny pressekonferanse lørdag klokken 14.

Skatteetaten til Aftenposten: Sa aldri at Ropstad skulle slippe skatt

Skatteetaten sier at dersom de hadde fått riktige opplysninger fra Statsministerens kontor (SMK), ville de gitt et annet svar på spørsmål om skatt på Kjell Ingolf Ropstads statsrådsbolig.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Nå nettopp

– Etter dialogen med Skatteetaten satt SMK igjen med inntrykket av at det uavhengig av utgifter ikke ville være skatteplikt på pendlerbolig, sa statsminister Erna Solberg på fredagens pressekonferanse.

Nå oppklarer Skatteetaten saken overfor Aftenposten.

Dersom Statsministerens kontor hadde gitt riktige opplysninger til Skatteetaten, ville de fått et helt annet svar på spørsmålet om Kjell Ingolf Ropstad skulle skatte av statsrådboligen, ifølge avisen.

Pressekonferanse lørdag

I oktober 2020 sendte Statsministerens kontor (SMK) en henvendelse til Skatteetaten. De ville ha klarhet i om Kjell Ingolf Ropstad (KrF) skulle betale skatt for fordelen av statsrådsboligen sin.

I henvendelsen beskrev SMK blant annet at han «betaler husleie til foreldrene», noe Aftenposten nylig avslørte at han ikke gjorde.

Statsministerens kontor oppfattet at fri pendlerbolig for statsråd Ropstad ikke ville være skattepliktig selv om han ikke hadde hatt utgifter til bolig på sin registrerte adresse, sa kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse til Aftenposten fredag.

Nå bekrefter Skatteetaten til Aftenposten at opplysningen de fikk om husleie, var avgjørende for svaret SMK fikk. En opplysning som det nå er kjent at ikke stemte for Ropstads del.

Statsministerens kontor og Kjell Ingolf Ropstad har ikke kommentert Skatteetatens uttalelser til Aftenposten.

SMK: Hele tiden vært et krav

– Det fremgår ikke klart av veiledningen og sitatene fra Skatte-ABC og regelverk at det er krav om utgifter til boligen på hjemstedet for at fri pendlerbolig på arbeidsstedet skal være skattefri, så lenge den skattepliktige er i en merkostnadssituasjon ved å måtte bo utenfor hjemstedet på grunn av arbeidet. Det var bakgrunnen for vår tolkning, sa Anne Kristin Hjukse, kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor, til VG fredag.

– Vi har nå fått god veiledning fra Skatteetaten som sier at det hele tiden har vært et krav om at man har hatt utgifter til bolig på hjemstedet for å få skattefritak. Vi forholder oss til dette og forsikrer oss om at vi innberetter i tråd med dette, fortsatte hun og la til:

– Vi har orientert Kjell Ingolf Ropstad om hvordan vi har oppfattet regelverket, men har også hele tiden bedt statsråden om selv å ta kontakt med Skatteetaten om sin sak.

Saken oppdateres.