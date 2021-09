Raja jubler for måling i Akershus: − Aldri sett noe slik i moderne tid

Venstre bikker nesten ti prosent oppslutning på VGs måling for Akershus. For regjeringspartner Høyre er nedgangen på seks prosentpoeng siden 2017-valget.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er en helt usedvanlig måling, og jeg tror aldri vi i moderne tid har sett noe slik: altså at vi har hatt mulighet til å få to direktemandater fra Akershus inn for Venstre, sier Raja til VG når han blir forelagt tallene i den ferske VG-målingen.

– Jeg tror dette skyldes at Venstre har vært så tydelig i klima- og miljøpolitikken, kombinert med en næringspolitikk som ikke vil skatte bedrifter i hjel. I tillegg har vårt liberale ståsted kommet tydelig fram, for vi har vært en pådriver for rusreformen, en av de viktigste velferdsreformene for de svake i samfunnet, sier Venstre-politikeren

Venstre stiller med likelydende lister i Akershus, Buskerud og Østfold. Til tross for at fylkene er sammenslått til det store fylket Viken, er de fremdeles separate valgkretser. Raja håper partiet kan klare to direktemandat i Akershus, og et utjevningsmandat i hvert av de to andre fylkene.

Men hvilken stortingsbenk han skal velge å representere formelt om de får mandater inn fra ulike fylker, er han ennå ikke sikker på.

– Det må jeg diskutere med partiet. Jeg tenker uansett jeg skal representere alle fylkene, siden alle som stemmer på meg er med på å gi meg tillit. Men jeg har sittet to perioder for Akershus fra før, og er medlem i Bærum Venstre som alltid har «backet» meg. Det kommer til å veie tungt.

– Nå håper jeg alle som har troen på meg, og på Venstre, stemmer på meg og Venstre på mandag. De skal få betalt for stemmen sin, for å si det sånn.

Dette viser målingen:

Høyre og Frp går mest tilbake i Akershus, henholdsvis 5,7 og 4,3 prosentpoeng nedover på målingene, sammenlignet med valget i 2017.

Også Ap faller på målingen sammenlignet med 2017 – noe som betyr at alle de tre største partiene faller .

Partiene Venstre, MDG Sp, SV , og Rødt går alle fram i overkant av to prosent, på bekostning av de største partiene.

Både Rødt og MDG ligger an til å få direktemandat inn på Stortinget.

Venstre og Senterpartiet ligger an til å kunne doble antall direktemandater fra Akershus på Stortinget, fra ett hver til to hver.

TRENGER ET LØFT: Høyretopp i Akershus, Jan Tore Sanner, løfter på plass partimateriell under et tidligere Høyre-arrangement. Til venstre: Erna Solberg.

Finansminister og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner (H) er ikke fornøyd med en nedgang på nesten seks prosentpoeng – til 25,3 prosent i et valgdistrikt der partiet tradisjonelt står sterkt.

Men han tror det snur.

– Også for fire år siden målte VG Høyre lavere enn valgresultatet før den siste helgen før valget. Men vi vant valget, og det skal vi klare igjen. Vi ligger an til å kjempe om det siste mandatet i Akershus, og det vil vi klare med en kjempemessig mobilisering i innspurten, sier Sanner til VG.

Han er førstekandidat i Akershus, og kan i beste fall få med seg fem partifeller på tinget dersom Høyre får et utjevningsmandat eller vinner sistemandatet – som i denne målingen går til Senterpartiet.

– Mange velgere er fortsatt usikre. Høyre vil være til stede på svært mange steder i Akershus disse dagene. Folk vil forstå at Høyre blant annet er garantisten for å bygge ny E18 gjennom Asker og Bærum, tror bæringen i regjeringen.

PÅ UTSATT PLASS: Tidligere AUF-leder Mani Hussaini er ifølge VG/Respons-målingen ikke inne på fast stortingsplass på Akershus-benken.

Tidligere AUF-leder Mani Hussaini står på den svært utsatte femteplassen for Akershus Arbeiderparti. På VG/Respons sin siste måling kommer han ikke inn på Stortinget.

Ap har tradisjonelt stått sterkest på Romerike i valgdistriktet Akershus, mens Høyre har vært sterkest i Asker, Bærum og Follo.

– Jeg blir bare mer motivert til å stå på helt frem til valget på mandag. Jeg fikk kampplassen på Ap-listen i Akershus. I helgen får vi besøk av partilederen vår på Jessheim og Skjetten. Jonas kommer for å gi oss drahjelp, forteller Hussaini som til daglig jobber med næringspolitikk for dagligvaregiganten Norgesgruppen.

Rødgrønn Viken-krangel

– Vil du oppløse Viken og gjeninnføre Akershus, Østfold og Buskerud fylker dersom du kommer inn?

– Hvis det er lokal forankring for dette, så vil vi gå inn for det, svarer Hussaini.

Senterpartiet i det folkerike og relativt urbane Akershus valgdistrikt går riktignok frem med to prosentpoeng og sikrer seg det utsatte sistemandatet. Men partiet har hatt bedre tall på lokale målinger tidligere i år, konstaterer listetopp Sigbjørn Gjelsvik.

AKERSHUS-FANS: Både Sigbjørn Gjelsvik og partileder Trygve Slagsvold Vedum vil oppløse Viken til fordel for de gamle fylkene Akershus, Østfold og Buskerud. Sp får så vidt to mandater i VGs siste Akershus-måling.

– Får vi to mandater i Akershus, så er det første gang. Dette må vi bare stå på og kjempe for denne helgen, sier Gjelsvik.

Han har vært en av forkjemperne for å oppløse Viken fylke, som har blitt en stor sak i mange kommuner rundt Oslo. Men har en annen tilnærming enn sannsynlig regjeringspartner Ap.

– Vi trenger ikke en ny runde med folkeavstemninger og voteringer i kommunene for å legge ned Viken. Dette er et vedtak som er tredd ned over befolkningen av den sittende regjeringen. En ny regjering og et nytt stortingsflertall er i sin fulle rett til å bryte opp Viken, sier Gjelsvik.

MDG-gambling

Une Bastholm, som i dag sitter for MDG fra Oslo, «ga fra seg» sin listeplass i hovedstaden til Lan Marie Berg foran årets valg.

Selv valgte hun å stille i Akershus, hvor veien frem til stortingsplass er mye lengre for det grønne partiet.

VGs måling viser at denn «gamblingen» kan gi full pott - i den forstand at de begge kommer inn.