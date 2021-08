DRØMMER OM SVARTE BILER: Jonas Gahr Støre håper å kjøre svarte regjeringsbiler etter valget.

Fersk måling: Støre slår knockout på Solberg

Ap-leder Jonas Gahr Støre har befestet posisjonen som folks foretrukne statsminister i VGs ferske statsministermåling.

Forandring fryder. Det mener i hvert fall respondentene i VGs meningsmåling, hvor flest av de spurte ønsker at Norges neste statsminister skal hete Jonas Gahr Støre.

Står valget kun mellom Støre og Solberg – ønsker 51 prosent Jonas Gahr Støre, mens 42 prosent av de spurte ønsker at Erna Solberg skal fortsette som statsminister.

Når folk blir spurt om Støre, Solberg eller Vedum, får Vedum 10 prosent, mens Støre fremdeles er foretrukket foran Solberg.

– Støre har styrket seg. Velgerne på rødgrønn side peker på ham. Vedums tilbakegang skjer også i kjølvannet av en svekkelse av Senterpartiet, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse til VG.

Tallene på dagens måling er nesten identiske fra tidligere i august, da 51 prosent ville ha Støre og 41 prosent Solberg.

I samme periode har også Senterpartiet falt som en stein på målingene. I VGs siste nasjonale måling fikk Senterpartiet 11,9 prosents oppslutning.

– Vedum er nå mindre aktuell. Kanskje var det litt overmot fra Sp å lansere Vedum som statsminister, sier Olaussen.

STATSMINISTERMØTE: Erna Solberg møtte Trygve Slagsvold Vedum på fergen ved Skjersholmane på Stord tidligere i valgkampen.

Solberg svekket

I januar pekte 55 prosent pekte på Erna Solberg og 35 prosent på Jonas Gahr Støre.

Da var Erna Solberg mer populær enn de borgerlige partiene til sammen, mens Støre var mindre populære enn det rødgrønne alternativet.

Nå har dette jevnet seg ut.

– Erna Solberg har stått sterkt lenge og var mer populær enn alternativet som står bak henne. Hun har svekket seg i løpet av våren. Når det nærmer seg valg ser vi nå at hennes oppslutning stemmer mer med oppslutningen om alternativet, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

KAKEFEST: Ap-leder Jonas Gahr Støre styrer mot valgseier og er for øyeblikket folkets foretrukne statsministerkandidat.

Skyggen av Støre

Han tror at uklarhet om hvem de rødgrønne ville ha som statsminister kan ha virket inn.

– Solberg holdt seg omtrent frem til sommeren. Men det snudde i innledningen til valgkampen. Det har jeg ventet på. Antagelig har det tatt tid fordi det var litt uklart på opposisjonssiden hvem som skulle bli statsminister, fordi Trygve Slagsvold Vedum gjorde det så godt på målingene, sier Olaussen.

– Han ble til slutt lansert som statsministerkandidat. Da kom Støre litt i skyggen. Nå er det Vedum som kommer litt i skyggen av Støre, sier han.

Stortingsvalget avholdes 13. september.

– Hyggelige tall

Ap-leder Jonas Gahr Støre er fornøyd med tallene.

– Dette er hyggelige tall for meg, men mest av alt for det fine laget jeg er en del av. Det viktige nå er at folk som vil støtte oss, stemmer Arbeiderpartiet, skriver Støre i en e-post til VG.

Han sier at han prioriterer jobbskaping, hindre privatisering og en kraftfull og rettferdig klimapolitikk.

Høyre-nestleder Tina Bru sier at alternativet til Solberg er en Ap-regjering «hvor SV, Rødt og MDG får innflytelse».

– Erna er og har hele veien vært en svært populær statsminister som har ledet Norge trygt gjennom en flyktningkrise, oljeprisfall og ikke minst en pandemi. Vi registrerer at disse statsministermålingene varierer, og det er nok helt naturlig i en valgkamp, skriver Bru i en e-post.

VG har spurt Trygve Slagsvold Vedum om en kommentar, men foreløpig ikke fått svar.