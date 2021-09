ÅREVIS: Politiet har jobbet i flere år med mannen de nå mener har drept Birgitte Tengs. DNA-treffet som kan knyttes til ham ble klart i 2019.

Opplysninger til VG: Dette er DNA-funnet i Tengs-saken

HAUGESUND/STAVANGER (VG) I en blodflekk på strømpebuksen til Birgitte Tengs ble det funnet DNA fra en annen person. Politiet mener det kan tilhøre den siktede mannen.

Dette får VG opplyst fra uavhengige kilder.

Ifølge VGs opplysninger er det snakk om en såkalt blandingsprofil. Det betyr at det er DNA fra mer enn en person.







Etter det VG kjenner til, ble DNA-et funnet i en flekk av Tengs sitt blod på hennes strømpebukse. VG har tidligere skrevet at det er snakk om at DNA-funnet skal være av en slik art at det kan tilhøre mannen som nå er siktet for å ha drept henne, eller noen innenfor hans slektstre.

DNA-beviset skal ikke være entydig, i den forstand at profilen også kan matche nære mannlige familiemedlemmer til siktede, i oppad- og nedadstigende linje.

Fredag denne uken informerte politiet at de hadde siktet en mann i 50-årene for drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy i 1995. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20) i Stavanger i 2000.

Mannen ble pågrepet onsdag på Lista i all hemmelighet, etter flere års etterforskning rettet mot ham. Mannen er nå varetektsfengslet, der hovedbeviset mot ham er opplyst å være nye DNA-treff i saken.

Politiet utelukker at det kan komme andre pågripelser i saken.

SIKTET: Politiadvokat Unni Byberg Malmin informerte på fredagens presskonferanse hva som lå til grunn for siktelsen mot mannen i 50-årene.

Ikke hår

I politidokumentene fra 1995 er det beskrevet en blodflekk på Birgitte Tengs sin strømpebukse. Det er også beskrevet et hårstrå på denne strømpebuksen.

VG får bekreftet fra flere hold at DNA-beviset politiet nå har lagt frem i saken, ikke stammer fra hårstrå.

Alt handler om en delprofil i Birgitte Tengs sitt blod.

Politiet må jobbe taktisk for å dokumentere at funnet av DNA-et er gjerningsmannsrelatert, får VG opplyst fra personer tett på etterforskningen.

DNA-treffet var klart allerede i 2019, men etter det VG får opplyst ville funnet alene være for svakt til å gi skjellig grunn til mistanke. Politiet har derfor de siste årene før pågripelsen onsdag denne uken, jobbet med andre taktiske opplysninger i saken knyttet opp mot den nå siktede mannen i 50-årene.

Manglende alibi

VG får opplyst at en sentral del av tilleggsopplysningene som var viktig i fengslingsgrunnlaget mot mannen var følgende:

** Hans manglende alibi den helgen Birgitte Tengs ble funnet drept om morgenen 6.mai 1995.

** At han har kjørt samme type bil, en grønn Opel, som har vært sentral i saken.

** At han har vært moduskandidat gjennom store deler av saken

** At han har en sedelighetshistorikk med innslag av vold.

VG har vært i kontakt med siktedes forsvarer Stian Kristensen. Han ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

Kristensen skal møte sin klient i varetekt i morgen ettermiddag, opplyste han til NRK tidligere i dag.

Den siktede mannen i 50-årene er avvisende til alle anklager mot seg, og har ikke erkjent straffskyld etter anklagene mot seg.

VG har denne helgen fått beskjed fra Sør-Øst politidistrikt at de ikke vil kommentere noe rundt denne saken før mandag 6.september.