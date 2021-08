HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet til kommunene: Ikke dropp testing av fullvaksinerte

Testkapasiteten er sprengt i flere kommuner – men de må ikke løse det ved å nei til å teste de som er fullvaksinerte, sier Helsedirektoratet.

Publisert: Nå nettopp

– Vi er kjent med at en del kommuner har latt være å teste de som er vaksinerte. Vi tror at vi fremdeles bør teste de som er vaksinerte hvis de har symptomer eller er nærkontakter, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

– Også fullvaksinerte som ikke har symptomer?

– Hvis de er nærkontakter. Det er viktig for å bryte smittekjedene.

Advarselen kommer etter at flere kommuner sliter med testkapasiteten. Torsdag våknet nordmenn til ny smitterekord, etter skole- og studiestart og avvikling av sommerferie. I Bergen dropper de test og går over til karantene for skolebarn.

Nye råd før helgen

Det er flere kommuner som sliter. Oslo har sendt brev til Helsedepartementet, og bedt om «umiddelbare endringer i de nasjonale føringene for TISK-strategien»

Trondheim beskriver en massiv pågang fra folk som ønsker å teste seg, og mener hovedårsaken er at reglene for barn og unge er endret slik at barn kan teste seg ut av karantene. Dette skjer i tillegg til to smitteutbrudd i kommunen.

Men selv om kommunene er presset, er altså ikke svaret å la være å teste de fullvaksinerte, ifølge Guldvog.

– Det at voksne gjør dette bidrar til at smittetrykket i samfunnet går ned, og at det vil være en lavere risiko for smitte i skolene. På den måten er det en hjelp for barna at de voksne bidrar til at smittekjedene brytes.

– Var testsystemet dere lagde for skolene feilslått?

– Vi er nå i en situasjon der ting endrer seg fort og hvor det er nødvendig å gjøre endringer i måten man jobber på med TISK. Nå jobber vi med et skriv til kommunene som vil presisere hvordan FHI og Helsedirektoratet ønsker at de skal jobbe med det fremover, sier Guldvog.

Han sier skrivet vil være råd fra nasjonale helsemyndigheter til landets kommuner.

– Det handler om testing og TISK, men de vil også gå på hvordan kommunene nå kan forholde seg hvis de får økende smitte og hva som er aktuelle lokale tiltak.

Mer massetesting aktuelt

Helsedirektøren understreker at Norge er i en fase det det fortsatt er mange som ikke er fullvaksinerte enda.

– Det viktigste budskapet vårt i dette er at også de som er del- og fullvaksinerte kan smittes og smitte, og derfor bør de teste seg hvis de har vært nærkontakter, sier han.

Han sier at vaksinering er det som har høyst prioritet nå.

– Så vil det naturligvis være å smittespore der risikoen er størst. Og naturligvis testing.

Frode Forland i FHI har sagt til VG at kommunene kan nedprioritere TISK gjennom å droppe å ringe mer perifere nærkontakter hvis de må, fordi vaksinering og testing er viktigst.

– Bør kommunene nedprioritere TISK?

– Det er fremdeles viktig å ha kontroll på epidemien og å ha det vi kaller en god beredskap på tisk - så er det om å gjøre å bruke ressursene på best mulig måte så man får mest mulig effektive tiltak samlet sett. Det er det vi jobber med nå.

– Kan man løse det med mer massetesting?

– Det er også aktuelt i de skolene som har utbrudd. Men dette kommer vi tilbake til med mer detaljert informasjon.