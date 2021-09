TRUER: Aps Rigmor Aaserud truer med å innkalle Stortinget før den offisielle åpningen 11. oktober.

Permitteringsreglene: Ap truer med å hasteinnkalle Stortinget

Arbeiderpartiet krever at permitteringsreglene forlenges. - Hvis ikke regjeringen sørger for en løsning, vil vi kreve at Stortinget hasteinnkalles, sier Aps talsperson, Rigmor Aaserud.

Av Bjørn Haugan

1. oktober risikerer 80.000 arbeidstakere kutt i dagpengene når coronareglene for permitterte går ut.

– Flere tusen permitterte risikerer oppsigelse når permitteringsperioden går ut og mange tusen arbeidsledige vil miste dagpengene sine fordi de har gått ut makstiden på dagpenger, advarer Aaserud.

Stortingsflertallet har krevd at reglene forlenges, men det har Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen hittil avvist.

I dag møtes partene i arbeidslivet til møte i arbeids- og sosialdepartementet.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik gikk onsdag morgen ut med et fravikelig krav til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) før møtet:

MØTE I ETTERMIDDAG: LO-leder Peggy Hessen Følsvik går i møte med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen klokken 14 onsdag.

– Permitteringsreglene må forlenges.

Rødt har tatt initiativ til å hasteinnkalle Stortinget for å forsøke å overkjøre regjeringen i saken.

Nytt møte

I følge NTB utløste det kravet at arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen kalte partene i arbeidslivet inn til et møte fredag forrige uke.

Møtet ga ingen løsning på permitteringsfloken. Isaksen inviterte derfor til et nytt møte senere i dag, hvor LO, Virke, YS og Akademikerne og NHO deltar.

– Vi må ikke glippe på oppløpssiden, slik at vi får unødige oppsigelser eller at folk faller varig ut av arbeidslivet, sier Aaserud.

Hun sier at de forventer at Isaksen leverer og forlenger permitteringstiden og viderefører de midlertidige dagpengereglene. - Hvis ikke regjeringen nå gjør jobben, vil vi innkalle Stortinget til å behandle saken, sier Aaserud.

11 dager

Stortinget åpner ikke før 11. oktober, altså 11 dager etter at 80 000 kan risikere å miste permitteringspenger fordi de er rammet av coronakrisen.

– Hvor lenge bør reglene videreføres?

– Dette er midlertidige ordninger, men vi setter ingen dato nå, fordi vi må se an hvor lenge krisen varer. Vi må ha tiltak til krisen er over, sier Aaserud til VG.

Gardermoen

Hun sier at mange fortsatt går ledige.

–Vi ser det blant annet på Gardermoen, hvor trafikken har økt, men hvor man trenger noe mer tid før man kan hente alle tilbake på jobb. Ledigheten er på vei ned, ja, men det er fortsatt mange ledige, sier hun.