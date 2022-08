VENNER IGJEN: Egentlig skulle VG møtt NHO-sjefen og LO-sjefen fredag, men dette ble utsatt på grunn av en midlertidig isfront etter en VG-sak om lockout. Bildet er fra en tidligere flyreise til Bergen.

Trosser strømkrisen: Holder fast på gigantplaner

LO, NHO og Offshore Norge vil ikke endre de storstilte planene om å bruke strøm fra fastlandet for å få ned utslippene på olje- og gassplattformene. Selv om det kan bety enda dyrere strøm.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Man må klare å ha flere tanker i hodet samtidig. I en kortsiktig debatt om situasjonen med høye strømpriser, må vi også tenke veldig langsiktig. Da er det også viktig å ha med seg olje- og gassektor som kanskje er enda viktigere med den situasjonen vi har i Europa i dag, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til VG.

Strømprisene når stadig nye rekorder. Politikerne er uenige i hva som er årsaken til det, men Norge har ikke nok kraft.

Midt i priskrisen er det flere som har tatt til orde for å revurdere eller skyve på elektrifiseringsprosjekter - også innad i regjeringspartiet Sp. Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen mener at det er lite effektiv klimapolitikk, som får prisene enda mer opp.

For kraften som skal brukes til å gjøre oljeplattformene grønnere å drive, må komme fra et sted. Og selv om både bransjen og politikere lenge har snakket varmt om en storstilt havvindssatsning, er mange av disse prosjektene langt fremme i tid.

Det gjør at mye av elektrifiseringen må skje med kraft fra land. Det er helt nødvendig for at Norge skal nå klimamålene, mener den mektige Konkraft-alliansen, som samler de største aktørene i arbeidslivet, næringslivet og oljebransjen - blant dem NHO-sjefen, LO-sjefen og sjefen i Offshore Norge (inntil nylig Norsk olje og gass).

– Petroleumssektoren er en av våre aller viktigste næringer, som sysselsetter over 200.000 mennesker. De har vist vilje og evne til å lage en samlet plan for å få klimagassutslippene ned. Da er det utrolig viktig at vi ikke bremser sektorens adgang til å gjøre sin del av jobben, sier LO-sjef Peggy Hessen Følsvik.

– Helt reelle utslippskutt

I en ny statusrapport slår Konkraft fast at det er fullt mulig for oljebransjen å kutte 50 prosent av utslippene innen 2030, og nærme seg null innen 2050.

Men i tillegg til energieffektivisering, krever det blant annet at ikke et eneste planlagt prosjekt der kraft fra land brukes til elektrifisering blir utsatt eller kansellert.

– Bransjen ser jo på om vi kan bruke andre typer tiltak for å redusere utslipp, men foreløpig er de for dyre eller ikke modne nok til at det vil monne innen 2030. Til syvende og sist så er det jo kraft fra land som er hovedtiltaket, sier Hildegunn T. Blindheim, leder i Offshore Norge til VG.

TAMPEN: LO og NHO hos det flytende vindprosjektet Equinor Hywind Tampen sammen med statsminister Støre.

I rapporten går de gjennom alle tiltak som er gjort for å få ned utslippene, hva som nærmer seg, og hva som ikke er klart enda.

– I 2023 og 2024 er det flere felt som vil få kraft fra land, som allerede er i siste fase, i tillegg kommer Hywind Tampen. Det til sammen vil gi en reduksjon på 700 000 tonn CO2 per år. Det vil si helt reelle utslippsreduksjoner, som vil vare helt ut feltenes levetid, sier hun.

– Hjelper ikke

Blindheim sier det blir feil å snakke om å stoppe elektrifiseringsprosjekter på grunn av kraft-tilgangen nå, fordi de ikke-vedtatte prosjektene uansett er langt unna i tid.

– I diskusjonen om elektrifisering snakker vi egentlig om å stoppe prosjekter som blir gjennomført i 2027–2029, og det hjelper ikke på kraftsituasjonen de nærmeste årene. Da må vi sikre at vi får på plass havvind raskere slik at vi har nok strøm da.

– Strømprisene er høye på grunn av tilgangen på kraft. Det regnestykket går ikke nødvendigvis opp uten at noen taper i andre enden?

– Jeg tror at vi må leve med høyere strømpriser i Norge enn det vi har vært vant til. Samtidig har den økt så ekstremt at man ikke kan forvente at husholdninger og industri kan ha tatt høyde for det. Men det mener jeg er en omfordeling regjeringen må håndtere på en annen måte enn å umiddelbart si nei til fornuftige klimatiltak.

KLIMAMÅL: Hildegunn Blindheim i Offshore Norge sier oljebransjen kan nå klimamålene.

Mer vindkraft

LO-leder Peggy Hessen Følsvik kaller elektrifisering fra land det viktigste virkemiddelet for å halvere Norges utslipp innen 2030.

Hun understreker også at de to første havvindparkene kommer til å levere om lag like mye kraft som hele det økte kraftbehovet på sokkelen.

– Havvind er enda langt unna - i mellomtiden må regnestykket der også ny kraftkrevende industri skal bygges ut gå opp med kraft fra land?

– I et normalår har vi kraftoverskudd i Norge, og vi kommer til å bygge mer vann- og vindkraft i de åtte årene fram til 2030. I tillegg starter tildelingen av nye havvindområder over nyttår, og regjeringen har startet opp miljøundersøkelsene på Sørlige Nordsjø II. Men det krever at vi holder tempoet oppe, sier Følsvik.

Hun sier energieffektivisering også vil bli veldig viktig.

– Betyr dette at dere sier at forbrukerne skal sitte igjen med skyhøye priser?

– I dag jobbes det for fullt for å finne frem tiltak som kan avhjelpe den akutte strømpriskrisen vi står i og finne frem til langsiktige løsninger. Vi må gjenvinne en kraftpris i Norge som støtter opp under verdiskapning og sysselsetting. I dag, selv med den støtteordningen vi har, tar strømprisen et stort innhugg i økonomien til folk.

KLIMAKUTT: LO-lederen Peggy Følsvik vil kutte utslipp gjennom elektrifisering.

– Må tåle litt mer

NHO-sjef Almlid sier Norge uansett står i en kraftsituasjon som må gjøres noe med.

— Det er faktisk slik at det må til mer kraftproduksjon både til havs og på land. Og Norge har veldig god tradisjon for å se kraft opp mot industriell utvikling.

Da det ble lagt planer om storstilt vindkraftutbygging på land, endte det med kraftig motstand mot inngrep i naturen, og et vindmølleopprør

– Det gikk ikke så bra sist?

– Nei, men man må tåle litt mer, sier NHO-sjefen.

– Det er tre ting som må gjøres på havvindsiden. Det ene er at man må få opp farten på utlysningene man har lovet, og man må legge til rette for flere arealer. Så må man rasker lande konsesjonsrunder slik at man får bygget mer.

NHO-SJEF: Ole Erik Almlid.

Han understreker at krigen i Ukraina, og Russlands gass-kutt, uansett viser at det vil være et stort behov for norsk gass fremover.

– Man må huske på at også veldig mye av motivasjonen bak å elektrifisere var at man skal bygge lenger levetid også for olje- og gassindustrien. Det er også veldig viktig for kraftsituasjonen i Europa, sier han.