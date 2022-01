Gisela Fischer er leder for Studentorganisasjonen i Innlandet.

115 av 192 studenter strøk - ber om undersøkelse

Studentleder ber Høgskolen i Innlandet sørge for at noe lignende ikke skjer igjen: – Det får store konsekvenser for studentene, sier Gisela Fischer.

Av Ivar Brandvol

William Westre er tillitsvalgt for en av klassene som var oppe i faget «Samfunnsvitenskapelig metode». Eksamen ble arrangert som en vanlig skoleeksamen i et lokale på Rena, for 192 studenter.

– Det var flere studenter som reagerte på utformingen av selve eksamen. Da sensuren falt 27. desember, viste det seg at så mange som 115 som strøk. Denne eksamenen må undersøkes nærmere og tas alvorlig, krever Westre.

Nå vil Høgskolen i Innlandet tilby ekstra undervisning i forkant av tilbud om konteeksamen. Les hele svaret deres lenger ned i artikkelen.

William Westre er klassetillitsvalgt. Han opplyser at mange av studentene reagerer på eksamen.

Han påpeker at selv om Høgskolen i Innlandet har omtalt skoleeksamen før jul som «tilbake til normalen», er det ikke nødvendigvis slik for studentene.

– For studentene er pandemi med zoom-forelesninger og hjemmeeksamen blitt normalen de siste to årene. Derfor kan en ordinær skoleeksamen ha vært en overgang som kan ha skapt problemer, sier Westre.

Statistikken for eksamen i «Samfunnsvitenskapelig metode» er dyster lesing, spesielt for 115 av studentene.

Nå har han tatt saken videre med andre tillitsvalgte i Studentorganisasjonen Innlandet (Stinn) og vil utforme en klage.

– Veldig alvorlig at så mange stryker

Gesine Fischer er leder for Studentorganisasjonen ved Høgskolen i Innlandet. Hun sier de ser alvorlig på denne saken.

– Vi er nødt til å undersøke denne saken grundig. Det er veldig bekymringsverdig at så mange strøk. Det får store konsekvenser for studentene. Vi bistår studentene så godt det lar seg gjøre, og kan blant annet gi rådgiving og bistand i formulere eventuelle klager, sier Fischer.

Hun sier de lokale tillitsvalgte har meldt tilbake om mange bekymrede studenter.

– Vi er opptatt av å finne ut hva som har skjedd her, slik at Høgskolen kan unngå noe lignende senere, sier Fischer.

Tilbud om ekstra undervisning før konteeksamen

Dekan Marit Roland ved Handelshøgskolen Innlandet sier det vil bli arrangert konteeksamen:

– Vi registrerer at strykandel er høyere i år enn tidligere år, uten at vi ser en bestemt årsak til det. Det er erfarne fagansvarlige som har undervist i faget. De laget også eksamensoppgaven som ble gjennomgått og godkjent av en ekstern sensor, sier Roland.

Hun understreker at studentenes besvarelser er vurdert av to interne og en ekstern sensor.

– Det arrangeres konteeksamen i faget i inneværende semester, og studentene som ønsker å ta denne vil få tilbud om ekstra undervisning.