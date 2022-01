STRENGE: Eksamen i faget «MEK2000» var ekstra utfordrende i fjor. Over halvparten fikk F på arket.

109 av 194 strøk - nå får hele kullet tilbud om omsensur

Oslo-universitetet snur og gir alle en ny sjanse etter klagestorm fra et helt eksamenskull.

Av Xueqi Pang

November i fjor fikk 109 studenter ved elektronikk-, kjemi- og maskiningeniørfaget stryk på en matteksamen ved OsloMet.

Eksamenen ble beskrevet som «uvanlig tøff» av en av studentene som tok den. Den skal også ha skilt seg veldig ut fra tidligere versjoner.

Det endte med at hele kullet klaget inn eksamensresultatet. Studentene ble lovet at fakultetet skulle dykke ned i hvordan det kan ha skjedd, at så mange strøk på én eksamen.

VURDERING: – Vi har mottatt en klage fra studenttillitsvalgte på eksamensoppgaven og sensuren i dette emnet, og vi tar denne klagen på største alvor, sa prodekan Marius Lysebo i desember 2021.

Nå melder Khrono at klagestormen bærer frukter.

Prodekan for utdanning på fakultet for teknologi, kunst og design kan nå melde at alle får tilbud om ny vurdering.

– Studenter som fikk karakteren F får automatisk omsensur, mens studenter som fikk bestått karakter har fått tilbud om omsensur, sier prodekan Marius Lysebo ved OsloMet.

– Mange har allerede svart at de ønsker omsensur, men studentene får en påminnelse og en endelig svarfrist.

Lysebo informerer også at sensorene, som skal omsensurere, vil få tre ukers sensurfrist.

– Vi regner med at endelig sensur vil falle i månedsskiftet januar til februar.

Fikk bakoversveis

Harwin Nori var én av flere som reagerte på resultatet i høst. Han tar bachelor som elektronikkingeniør.

– Vi reagerte veldig sterkt. Det er noe som ikke stemmer når så mange som 109 av 194 studenter stryker. Selv hadde jeg rett på tre av fem oppgaver, men fikk stryk. Det er ikke logisk, sa Nori til VG i desember.

En annen som reagerte var Erik Jakovsen. Han går maskiningeniør-studiet og hadde samme eksamen.

– Det gikk greit med meg, men det var en uvanlig tøff eksamen. Den skilte seg mye fra tidligere eksamensoppgaver som vi har øvd på og gått gjennom med forelesere. Vi fikk sjokk da vi så statistikken over karakterene etterpå, vi har aldri sett noe lignende. Mange reagerte sterkt, sa Jakovsen.