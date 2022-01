Støre om nye tiltak: Lover noen corona-lettelser

Overfor Aftenposten lover statsministeren at det blir tiltaks-lettelser på noen områder fredag 14. januar.

Av Malene Birkeland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg håper vi kan fatte vedtak som gir justering og noen lettelser, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Aftenposten, og lover altså at det blir lettelser på noen områder fredag 14. januar.

Han fremhever at regjeringen må se på helheten, og sier at både nærhet, nærkontakter og avstand er viktig når det handler om å bekjempe smitte.

– Vi må tilpasse det på en måte som gir minst belastning på barn og unge og minst belastning på muligheten til å gå på jobb. Og hverdagslivet til folk, sier han videre til avisen.

Statsministeren mener corona-tiltakene til nå har virket.

– De tiltakene vi innførte i desember og folks innsats den siste måneden har hatt god effekt. Samtidig settes det oppfriskningsdoser i hele landet. Men de neste månedene vil bli krevende. Coronaviruset vil prege hverdagen vår gjennom vinteren, sa han til VG tidligere denne uken.

– God løsning å kunne ha lokale tiltak

Også overfor TV 2 og NTB sier Støre at det blir tiltaksendringer 14. januar, men han vil ikke si hvorvidt det dreier seg om lettelser.

– Jeg vil ikke trekke den ene eller den andre siden, fordi vi er avhengig av smittespredningen og belastningene på helsevesenet, men vi ønsker alltid å ha så lite tiltak som mulig, men så mye som nødvendig, så vi ser etter den balansen, sier han til NTB.

På spørsmål fra TV 2 om hvorvidt kommunene og ordførerne selv skal få bestemme mer, svarer statsministeren:

– Det er en god løsning å kunne ha lokale tiltak. For da kan du gjøre det som passer der. Men det er kun en god løsning hvis det ikke sprer seg til resten av landet.

NRK: Jobber med å vurdere egne skjenkeregler

Ifølge NRK jobber helsedirektoratet blant annet med å vurdere om det er mulig å lage egne skjenkeregler for restauranter.

– Det har vist seg vanskelig å skille spisesteder fra skjenkesteder i reglementet. Men dette er også noe vi ser på og som regjeringen vil ta stilling til når man skal se helhetlig på smitteverntiltakene, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til kanalen.

Det er kjent fra tidligere at regjeringen skal vurdere om det blir nye tiltak den 14. januar.

Helseminister Ingvild Kjerkol har tidligere sagt til VG at de nok vil gjøre justeringer - men at det er for tidlig å si om det går mot innstramminger eller lettelser.