Norges største utdanningsinstitusjon, NTNU, har bestemt seg: til våren blir det ikke vanlig skoleeksamen.

NTNU dropper skoleeksamen

Før jul ble over 152 skoleeksamener gjort om til hjemmeeksamen i siste liten. Nå har NTNU bestemt seg for å gjøre det samme til våren. Denne gangen vil de ha bedre tid på seg.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Eksamens-diskusjonen gikk høyt ved Norges største utdanningsinstitusjon før jul. Noen studenter advarte mot smitte på eksamen, mens andre ønsket å ha ordinær skoleeksamen. I siste liten bestemte NTNU å utsette alt som ikke kunne gjøres om til hjemmeeksamen.

Ønsker forutsigbarhet

Nå har universitetet bestemt at de dropper ordinær skoleeksamen helt også til våren. På egne nettsider begrunner universitetet avgjørelsen:

«NTNU har 42 000 studenter og 5000 vitenskapelige ansatte, og det er delte meninger blant både studenter og ansatte om hva som er gode og forsvarlige vurderingsformer. Det som det derimot er stor enighet om, og som etterspørres av det store flertallet, er størst mulig grad av forutsigbarhet».

De skriver videre at det er umulig å forutsi hvordan smittesituasjonen er i mai og at de ønsker å ha forutsigbarhet. Ikke minst for studenter som er ferdige til våren.

Får støtte av studentene

Leder Astrid Hilling ved Studenttinget NTNU.

Astrid Hilling er nyvalgt leder for studenttinget ved NTNU. Hun sier til VG at de er fornøyde med avgjørelsen.

– Vi ønsker å unngå en gjentagelse av det som skjedde før jul. Mange studenter reagerte på at eksamen ble endret i siste liten. Nå håper vi at det blir et forutsigbart opplegg rundt eksamen til våren, sier Hilling.

Hun opplyser at en del studenter må ta eksamen opp igjen.

– Studenter med symptomer på luftveisinfeksjon ble bedt om å ikke møte opp. De må ta eksamen til sommeren. Noen av dem opplever nok at det påvirker motivasjonen, sier Hilling.

Studenttinget etterlyste før jul bedre planer, slik at eksamen kunne avvikles også hvis smittesituasjonen skulle endre seg.

– Vi ønsket en plan B, slik at det ikke skulle bli raske endringer i siste lite på nytt. Vi er derfor fornøyd med at det blir tatt en avgjørelse og lagt en plan for vårens eksamen nå, sier Hilling.

Kan fortsatt få bokstavkarakter

Prorektor Marit Reitan sier til Khrono at NTNU nå har vært gjennom to eksamensperioder der eksamen måtte bli lagt om på kort varsel, både høsten 2020 og 2021:

– Begge periodene har vært svært krevende både for studenter og ansatte. Vi har diskutert dette med våre utdanningsledere, og vi har blitt enige om at dette viktigste nå er å velge en løsning som gir størst mulig grad av forutsigbarhet for både studenter og ansatte.

På nettsidene til NTNU går det frem at eksamener som normalt har bokstavkarakter, fortsatt skal ha bokstavkarakter selv om eksamen endrer form. Før jul valgte noen studiesteder å innføre kun bestått/ikke bestått på hjemmeeksamen.