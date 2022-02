BLE BERGET: Katten Rambo ble fanget i et takras og funnet av eieren etter fire til fem timer.

Katten Rambo snøfast i flere timer: − Den har åtte liv igjen

Mandag kveld kom matfar Olav Maurset tilbake på gården og hørte ingen livstegn fra katten. Etter å ha sett på GPS-en, tok far og sønn umiddelbart spadene fatt.

Av Eirik Wichstad

– Det er godt gjort å overleve så lenge. Nå har han åtte liv igjen, sier Olav Maurset og humrer godt.

Mandag fikk gårdskatten Rambo føle vinterforholdene på kroppen. Det kan ha stått om liv og død for det ni måneder gamle kjæledyret.

Det var lokalavisen Fjordingen som omtalte saken først.

Trodde den hadde gjemt seg

Katten pleier å henge seg på Olav Maurset når han er i sving på gården som ligger på Maurset i Stryn kommune.

Om det er traktorkjøring eller snøbrøyting som står på agendaen så ligger Rambo i halen på matfar.

– Jeg var ute og brøytet litt. Da satt den inne i garasjen og kikket på meg, så forsvant den etter hvert, sier Maurset.

Katten begynte vel å kjede seg, antok Maurset, som snart måtte komme seg av gårde til noen ærender inne i Stryn.

FØLGEVENN: Rambo tjener ofte som andresjåfør når Maurset er ute med traktoren.

Før han dro så han etter om katten var der, men fant den ikke.

– Jeg trodde at han hadde gjemt seg i låven, for jeg så at han var i nærheten, sier matfar.

På halsbåndet til Rambo er det en chip som gir GPS-signaler over Bluetooth om hvor katten befinner seg til enhver tid.

Da prikken på kartet viste at katten befant seg i nærheten, tenkte han ikke mer over det og dro inn til byen.

Redningsaksjonen

Da Maurset kom hjem på kvelden hadde han vært borte imellom fire og fem timer.

– Jeg prøvde å kalle på han, men det var ikke noen reaksjon, sier han.

Maurset drar frem mobilen og ser på kartet igjen at katten er i nærheten.

– Jeg så at det hadde gått et takras etter at jeg dro. Da tenkte jeg at han var tatt, sier Maurset.

Like etter kom sønnen hjem. Han tok spaden fatt og satte i gang med å grave etter dyret.

Cirka en meter under snøen ved låven fant de et forkomment kjæledyr.

– Han var ganske kald og stiv, og klarte nesten ikke å gå. Jeg trodde han var litt skadet i ryggen, sier Maurset.

Katten som vanligvis er kjælen og maler mye, var nå helt stille, ifølge eieren.

– Han var veldig tydelig preget av det og sikkert langt nede psykisk, sier han.

Etter noen timer inne i varmen kom katten til hektene igjen. Dagen etter var den like fin, ifølge Maurset.

HARDHAUS: Katten Rambo kan slå seg på brystet og si at den har vært ute en vinterkveld før, med henvisning til mandagens hendelse.

– Fantastiske dyr

Olav Maurset er imponert over at katten taklet takraset så bra, forholdene tatt i betraktning.

Om ikke annet kan kulden ha bidratt til å berge livet til Rambo, tror han.

– Hvis han blir kjølt ned trenger ikke kroppen og hjernen så mye oksygen. Han kan overleve ganske lenge om det ikke er så varmt, sier Maurset.

Maurset er utdannet lege, så hvis det hadde gått verre hadde han vært klar til å ile til.

– Jeg måtte tatt gjenoppliving på den. Brystkompresjon og munn til munn, sier Maurset og flirer av scenarioet.

69-åringen er lettet over at den pelskledde kameraten er like hel.

– Det er noen fantastiske dyr i grunn, og fine husdyr, konstaterer Maurset.