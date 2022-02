HOLDER DØREN ÅPEN: Han ber om en mer åpen og ydmyk Hadia Tajik.

Rødt-Mímir krever at Tajik legger kortene på bordet

Rødts Mímir Kristjánsson sier det er gledelig at Hadia Tajik vil betale skatt på pendlerboligene hun hadde fra 2006–2010, men at hun likevel må legge alle kortene på bordet. Venstre-politiker Alfred Bjørlo er enig.

Publisert: Nå nettopp

Onsdag ettermiddag opplyste arbeids- og inkluderingsminister og Ap-nestleder Hadia Tajik at hun vil tilbakebetale skatt for verdien av pendlerboligene hun hadde fra 2006 til 2010, etter en VG-avsløring søndag.

– Jeg er glad for at hun beklager og betaler tilbake skatt, men det er flere spørsmål som jeg mener hun bør svare på, sier Kristjánsson og utdyper:

– Jeg mener kontrakten er det mest alvorlige: Her er det produsert en leiekontrakt med en nabo, hvor hun aldri har bodd eller har betalt leie. Hvorfor man skulle gjøre det, er vanskelig for meg å forstå. Det er i beste fall skattetilpasning, i verste fall skatteunndragelse, sier Kristjansson.

Også Venstre-politiker Alfred Bjørlo synes Tajiks løfte om å betale skatt var smart, men sier Tajik likevel har en jobb igjen å gjøre.

– Det er fortsatt mange spørsmål folk må få svar på. Nå er det viktig at hun stiller opp for media og svarer, ikke bare kommuniserer fra egen Facebook-side, med bilder av seg selv og budskap hun har full kontroll på selv.

Usikker på hva som skjedde i saken om Tajiks pendlerboliger? Her er tidslinjen (artikkelen fortsetter under tidslinjen):

Tajik: Har ikke skatteunndratt

Tajik selv har blitt forelagt Kristjanssons kritikk, men ikke besvart den. Hun har imidlertid besvart et annet spørsmål fra VG, der hun benekter skatteunndragelse:

– Nei, jeg hadde hele tiden utgifter i hjemfylket hos mine foreldre i denne perioden. Uklarheten knytter seg til at jeg ikke oppdaterte arbeidsgiveren min på boforhold og utgifter da dette endret seg, og det ansvaret må jeg ta selv.

Men selv om hun mener hun hadde krav på den skattefri pendlerboligen, sier hun altså likevel at hun skal betale skatt:

– Det er viktig for meg at folk kjenner at de kan stole på meg, og på verdigrunnlaget mitt. Så når jeg ikke kan dokumentere de utgiftene jeg hadde i 2006, så er det mitt eget ansvar, skriver Tajik i en e-post til VG.

– Selv om jeg ikke får gjort noe med at jeg ikke oppdaterte opplysningene hos arbeidsgiver i 2006, så kan jeg ta ansvar i dag ved å betale frivillig inn i skatt det fordelsbeskatningen for 2006-10 ville utgjort.

– Kortene på bordet

Rødt-profil Kristjannson er veldig klar på Tajiks svar ikke er gode nok.

– Hun må legge alle kortene på bordet, sier han og viser til følgende eksempler:

– Hun har hele veien kjempet mot og kommet med bortforklaringer; «jeg har ikke papirene i en skoeske» og «jeg var bare 23 år». Først nå sier hun unnskyld og gjør opp for seg det hun urettmessig har tjent på dette.

I tillegg legger han til at dette er en del av en større ukutlur knyttet til pendlerboliger:

– Alle måtte etter Ropstad-saken skjønne at alle saker - enten de er 15 eller to år tilbake, må legges på bordet.

Tajik har tidligere forklart at hun har betalt boligutgifter hos foreldrene og derfor hadde krav på skattefri pendlerbolig, men at hun ikke husker hvor mye hun betalte.

Kristjansson mener den forklaringen ikke holder:

– Jeg har vanskelig for å tro at Hadia Tajik ikke husker om hun støtte foreldrene sine med mange tusen kroner hver måned, slikt husker man. Det virker i flere av disse sakene som om det er en kollektiv politisk hukommelsessvikt. Det er ikke bra.