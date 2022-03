PRESSER STØRE: Erna Solberg sier de vil fremme en helhetlig flyktningeplan for Stortinget, hvis statsminister Støre ikke snarlig gjør det.

Høyre ber regjeringen forberede seg på 100.000 flyktninger

Høyre legger frem skisse til flyktningplan – og ber regjeringen presentere planer som tar høyde for 20.000, 40.000 eller inntil 100.000 ukrainske flyktninger.

Av Bjørn Haugan

– Det trengs en helhetlig kortsiktig og langsiktig plan for hvordan vi skal ta imot flyktninger fra Ukraina. Vi tror det kan være lurt av regjeringen å komme med noen ulike scenarioer slik de har gjort i Sverige, sier Høyre-leder Erna Solberg.

– Opp mot 100.000

Hun lar sin innvandringspolitiske talskvinne Mari Holm Lønseth utdype scenarioene:

– For eksempel et scenario der situasjonen raskt roer seg og det kommer inntil 20.000, et hvor det kommer 40.000 og et mer ytterliggående; at det kommer opp mot 100.000 flyktninger det neste halve året.

Hun sier at regjeringens plan må vise hva de ulike nivåene vil innebære for kommuner, mottak, skoler, barnehage og helsevesen.

– Slik kan vi få kartlagt sårbarheter og raskt tatt tak i de.

HALVPARTEN SÅ MYE SOM SVERIGE: Mari Holm Løseth leggere den høyeste listen på 100 000 flyktninger fra Ukraina, noe under det halve av svenskenes anslag.

Lønseth sier at de, som alle andre, håper at krigen tar slutt raskest mulig, men mener Norge er nødt til å planlegge for og forberede landets kommuner og mottakerapparat på ulike scenarioer.

212.000 sannsynlig i Sverige

Hun viser til at Sverige allerede har gjort det, bare med dobbelt så mange: Svenskenes øvre scenario sier at det kan komme 212.000 ukrainske flyktninger til Sverige, og sjefen for Migrationsverket sier at det er det mest sannsynlige.

– Vi har ikke tatt stilling til hvor mange flyktninger Norge kan og bør ta i mot, men vi savner en helhetlig plan som tar inn over seg at denne flyktningstrømmen ikke er lik andre flyktningstrømmer vi har sett de siste årene, sier Lønseth.

– Hva bør den inneholde?

– Blant annet å sikre nok boliger til flyktninger raskt og sikre tilgang på nok barnehage- og skoleplasser.

Her kan du lese om 13 punkter Høyre mener må være sentrale i en helhetlig plan:

Info Hva Høyre foreslår: 1. Gi kommunene ulike scenarier for ankomster for å gi mer forutsigbarhet. 2. Sikre nok boliger til flyktninger raskt. a. Be kommunene rask gjennomgå eksisterende bygningsmasse for å kunne bygge om til boliger. b. Gjennomføre midlertidige lov- og forskriftsendringer for å kunne gjennomføre plan- og reguleringsprosesser raskere ved behov. c. Øke tilskudd til utleieboliger i Husbanken. 3. Raskt sikre tilgang på nok barnehage- og skoleplasser. Det kan bli nødvendig å gå bort fra lærernorm i en periode. 4. Gi tilbud om aktivitet til barn raskt, også gjennom sommeren i form av sommerskole eller tilskudd til frivillig aktivitet, for å kunne fortsette integreringen gjennom sommeren. 5. Raskt rekruttere og kartlegge tilstrekkelig antall tolker i kommunene for å sikre gode tjenester. 6. Raskt oppskalere flyktninghelsetjenesten i kommunene, særlig innen psykologiske tjenester. 7. Gi tilskudd til helsefrivilligheten for å kunne gi lavterskel psykisk helsehjelp til de som trenger det. 8. Raskt få på plass norskkurs som det er mulig å ta ved siden av jobb. Digitale norskkurs bør tilbys for de som ønsker det. 9. Sikre flere utdanningsmoduler for å kunne gjøre kompetanse fra hjemlandet relevant i Norge. 10. Åpne ledige studieplasser på universiteter og høyskoler for flyktninger. 11. Gjennomføre en hurtig kartlegging av arbeidsmarkedet i norske kommuner, for å kunne ha en god match mellom flyktningens kompetanse og behovet i kommunen. 12. Gi tilskudd til frivilligheten og idretten for å raskt kunne gi tilbud til meningsfylt aktivitet og hjelp til de som kommer. 13. Gjennomgå kommunenes tilskuddsordninger for å sikre at kommunene reelt blir kompensert for utgifter knyttet til flyktningkrisen. Vis mer

Lønseth sier at de får tilbakemeldinger fra mange kommuner om at det haster å få klare signaler fra nasjonale myndigheter.

– Vi må sørge for at kommunene er i stand til å gi tak over hodet, et godt helsetilbud, meningsfylt aktivitet som fritidsaktiviteter, utdanning og jobb. Da må også kommunene være sikre på at de vil få dekket kostnadene som nå kommer.

– Målet er at de drar tilbake

– På kort sikt dreier det seg om å hjelpe mennesker i en fortvilet situasjon. Bør planen ta høyde for at de fleste blir i Norge når krigen er over, eller at de skal reise tilbake?

– Dette er mennesker som trenger midlertidig, kollektiv beskyttelse frem til krigen er over. Vi håper det ikke blir langvarig, og det gjør at tilbudet vi gir dem må være tilpasset at de skal tilbake til hjemlandet sitt. Det må være målet, sier Lønseth.

Hun legger til:

– De må derfor få et raskere løp for å komme seg ut i jobb, enn det systemet normalt legger opp til. Her savner vi at regjeringen er mer fremme i skoene.

SOMMERBØLGE: Lønseth anslår at den største flyktningebølgen kan komme til sommeren.

Hun understreker at Norge skal gi ukrainske flyktninger en varm velkomst til Norge.

Presser Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre skal fredag holde en redegjørelse om Ukraina-krigen i Stortinget.

– Vi forventer at Støre kommer inn på dette i sin redegjørelse. Vi er beredt på å raskt behandle alle forslag som må til Stortinget for å håndtere denne situasjonen. Dersom regjeringen ikke følger opp, vil det bli aktuelt for oss å fremme forslagene selv, sier Lønseth.

Vil ta høyde for bølge i sommer

Hun sier at hvis det kommer en stor bølge, er sommeren sannsynlig.

– Mange av de som kommer, vil antagelig komme rundt sommermånedene. Vi kan ikke havne i en situasjon der de sitter uten aktivitet på sommeren. Gode sommerskoler og tilskudd til idrett og frivillighet blir viktig, sier Høyre-toppen.

Statsministerens kontor har fått oversendt uttalelsene fra de to Høyre-toppene, men har foreløpig ikke rukket å svare.