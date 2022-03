PRISKUTT: Der andre aktører bare snakker om å være billigst, tar Stortinget virkelig oppgaven på alvor. Hvert fall når det kommer til sin egen kantine.

Politikernes restaurant blir enda billigere – Stortinget skrur ned prisene

STORTINGSRESTAURANTEN (VG) Mens matprisene øker, har politikernes egen restaurant satt prisene ned. Det overrasker stortingsdirektøren: – Hadde vært enklere for meg om de gikk opp, sier hun til VG.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det har vært et krevende år for omdømmet til Stortinget.

Pendlerboligskandalene har stått i kø – og en stortingspresident, en partileder og nå sist en statsråd har måtte gå av i kjølvann av skandalene.

Da er det en kanskje en mager trøst at Stortinget nå har skrudd ned prisene i deres allerede rimelige kantine. Eller Stortingsrestauranten, som det offisielt heter.

Før var prisen for en varmlunsj 48 kroner. Nå har Stortinget skrudd ned prisene med to kroner.

8. mars kostet et nemlig et herlig lunsjmåltid bestående av baconsurret svinefilet med kremet soppsaus og salat kun 46 kroner for de som frekventerer stortingsrestauranten.

Hvorfor får politikerne billigere mat mens matvareprisene skyter i været for resten av befolkningen?

HERREMÅLTID: Baconsurret svinefilet med kremet soppsaus og salat sto på menyen 8. mars. Her med en smoothie av blåbær, solbær og mynte.

– Det ville jo vært enklere for meg om prisene gikk opp slik de normalt gjør, men dette er altså kontraktsfestet, skriver stortingsdirektør Marianne Andreassen til VG i en epost.

Hun har ikke ønsket å stille til intervju i saken.

Stortingsdirektøren opplyser at prisene er kontraktsfestet til å følge konsumprisindeksen for mat og alkoholholdige drikkevarer med en ekstern leverandør som står for stortingets ekstra-kantine. Derfor har maten på Stortinget blitt fire prosent billigere.

– Om vi regulerte prisene opp i år, ville det vært et kontraktsbrudd med vår eksterne leverandør, og vi ønsker også å fastholde prinsippet om enhetlige priser for like produkter ved våre spisesteder. En slik måte å justere prisene på fanger godt opp prisutvikling over tid, skriver hun og legger til:

– Men jeg må innrømme at det var overraskende at det var en slik prisnedgang denne gangen.

LAR SEG IKKE INTERVJUE: Stortingsdirektør Marianne Andreassen ønsker ikke å stille til intervju om priskutt i stortingsrestauranten.

Skyhøye matpriser

Onsdag 16. februar møtte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i spørretimen. Han måtte svare på spørsmål om Russlands da økende aggresjon overfor Ukraina, det grønne skiftet, nedleggelsen av Ullevål sykehus, helsehjelp for ikke-binære og klimaplaner.

Men mest måtte han svare for økende priser på strøm, drivstoff og matvarer.

– Jeg vet ikke om statsministeren planlegger å kjøpe Superchips til helgen, men det har i så fall blitt 50 prosent dyrere, helt uten at de bøndene som dyrker norske poteter, får mer betalt for varen sin, sa SV-leder Audun Lysbakken.

– Uten å gå inn i preferansene for chips – jeg holder meg til Sørlandschips for min del, men også der er nok potetene blitt dyrere – kan jeg love, spøk til side, at jeg ser denne utfordringen på en lang rekke områder og en lang rekke markeder, svarte Støre.

CHIPSDEBATT: SV-leder Audun Lysbakken og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har ulike potetgullpreferanser, men er begge enige i at prisveksten er utfordrende.

Steg i fjor, synker i år

Men at Superchipsen har blitt dobbelt så dyr, påvirker ikke dagens matpriser på Stortinget.

Andreassen forklarer at måten prisene i Stortingets kantine og restaurant fastsettes, er regulert av en kontrakt med selskapet Compass Group. De drifter en ekstra kantine i stortingskvartalet, mens Stortinget selv drifter restauranten i selve stortingsbygningen.

– Jeg kjenner ikke til at prisene har blitt satt ned som følge av en slik justering tidligere.

Info Slik justeres prisene på Stortinget: I kontrakten med Compass Group står det at prisene fastsettes ut fra endring i konsumprisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer fra 15. oktober et år til 15. oktober neste år.

Slik har det vært siden 2019. Før det ble prisene justert etter den generelle konsumprisindeksen.

Fra februar 2021 steg kantineprisene med 4,2 prosent fordi dette var økningen i den aktuelle konsumprisindeksen, målt fra 15. oktober 2019 til 15. oktober 2020.

Fra februar 2022 sank kantineprisene med fire prosent fordi dette var nedgangen i den aktuelle konsumprisindeksen målt 15. oktober 2020 til 15.oktober 2021. Vis mer

Ikke prisendring i kaffebaren

Selv om Compass Group bare drifter kantina, går prisene ned i restauranten også.

– Vi har et prinsipp om enhetlige priser på like produkter i våre kantiner. Av dette følger det at både ekstern og intern leverandør av kantinetjenester benytter den kontraktsfestede årlige justeringen til den eksterne leverandøren. Dette bruker normalt å medføre en justering til høyrere priser, men i år ble de altså lavere, skriver Andreassen.

Men ikke alle priser går ned: Det koster like mye som før å kjøpe for eksempel espressobaserte kaffedrikker, som kun selges i Stortingets kaffebar.

– Produkter som tilbys kun i kaffebaren ble ikke satt ned da disse prisene ikke er kontraktsfestet med ekstern kantineoperatør, opplyser stortingsdirektøren.

PSST! Prisene i kaffebaren på Stortinget er ikke avskrekkende, selv om de ikke er justert ned: Mens en kopp enkel cappuccino koster fra 45–51 kroner på tre kaffebarer et lite steinkast fra Løvebakken, betaler politikere og ansatte på Stortinget 15 kroner for en kopp med samme drikk i sin egen kaffebar.