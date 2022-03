RETT VED GRENSEN: Søreide på besøk hos Garnisonen i Sør-Varanger, «GSV». Hun er opptatt av å ivareta norske interesser i nord.

Eriksen Søreide på grensen til Russland: Viktig å hevde våre interesser i nord nå

KIRKENES (VG) Høyre-boss og eks-utenriksminister Ine Eriksen Søreide ber regjeringen gjøre klar krisemidler til næringslivet for å berge norske bedrifter som rammes av sanksjoner.

Av Martin Lægland og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har hoppet på morgenflyet fra Oslo til Kirkenes. Temaet er konsekvensene Russlands invasjon av Ukraina får i Norge.

– Vi vet at Kirkenes er et viktig sted å lytte til når situasjonen er så alvorlig som den er, sier Eriksen Søreide, som nå er leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Grensebyen ligger et par steinkast unna Norges grense til Russland. Samfunnet har over en årrekke hatt et tett samarbeid på tvers av grensen.

Her skiltes det på både norsk og kyrillisk – og det er enklere for innbyggerne her å reise til Russland eller Finland, enn å dra til sin norske nabokommune.

Eriksen Søreide og følget fra Stortinget har lagt igjen sine egne mobiltelefoner i Oslo. De har med egne telefoner som et sikkerhetshensyn, og som en del av en standard prosedyre når de er så nær grensen til Russland.

Vårt naboland, som nå er i krig.

VERDISKAPNING TIL HØYRE OG VENSTRE: Eriksen Søreide er omgitt av krabbeteiner. Hun er opptatt av at næringslivet i Øst-Finnmark også skal ha forutsigbarhet når sanksjonene mot Russland innføres.

Ber om krisemidler

I Kirkenes er så mange som 600 arbeidsplasser knyttet til aktivitet mellom grensene. De vil kunne bli påvirket som følge av sanksjonene mot Russland.

Da mener Eriksen Søreide det er viktig å stille opp for næringslivet for å beholde arbeidsplasser – og dermed bosetting i nord.

– Å utvikle arbeidsplasser, kunnskap og næringsliv er den beste måten å hevde norske interesser i Nord-Norge, sier hun, sier hun, og understreker at det også har vært viktig før invasjonen av Ukraina.

Hun ber nå regjeringen stille klar krisemidler til næringsaktører som rammes av EU-sanksjonene som i neste uke innføres mot Russland – også av Norge.

I-N-E PÅ GSV: Eriksen Søreide besøker Garnisonen i Sør-Varanger for å få en sikkerhetsklarert oppdatering på deres arbeid. og situasjonen langs grensen. Her sammen med major Torkil Solbakken.

Eriksen Søreide mener man kan bruke de samme ordningene som ble brukt for å hjelpe næringslivet gjennom corona-pandemien.

– Vi har allerede mekanismene på plass. Selv om dette ikke er en sammenlignbar situasjon med corona, så er det noe som mest sannsynlig vil innebære unntakstilstand for næringslivet i lang tid, sier hun.

I Sør-Varanger, kommunen Kirkenes ligger i, flytter det vekk én person annenhver dag. Nylig sank de under 10.000 innbyggere.

– I åtte år med borgerlig regjering sank befolkningstallet i den største norske kommunen som grenser mot Russland hvert eneste år. Hva tenker du om det?

– Det har vært gjennomført mange gode tiltak, men dette er en global trend vi ikke helt klarer å vedta oss bort fra politisk, svarer hun.

– Sikkerhetspolitisk trussel

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen presenterte like før han ble Riksrevisor tidligere i vinter en rapport som viste at med mindre det ble gjort grep ville man få en dramatisk nedgang i befolkning i Øst-Finnmark

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) i Troms og Finnmark behovet for befolkning i nord av hensyn til suverenitetshevdelse nært grensen til Russland.

– Det er en sikkerhetspolitisk trussel at de bor så lite folk i Finnmark, og særlig i Øst-Finnmark. Særlig med tanke på at befolkningen synker.

GRENSELANDET: Det er navnet på dette enorme kunstverket av den nordnorske kunstner-giganten Kaare Espolin Johnson. Det er det første kunstverket som er bestilt for å utsmykke et statlig bygg i Nord-Norge, og har hengt på Kirkenes politistasjon siden åpningen i 1964.

– Mer utfordrende sikkerhetssituasjon

Samtidig som befolkningsstrømmen beveger seg fra nord til sør, går militær tilstedeværelse motsatt vei. I Porsanger har det blitt opprettet en ny bataljon mens Garnisonen i Sør-Varanger – som hver dag ivaretar suvereniteten langs grensen mot Russland – er styrket. Tromsø har begynt å regelmessig ta imot amerikanske atomubåter.

– Hvorfor har det sikkerhetspolitiske tyngdepunktet beveget seg nordover og nærmere Russland?

– Det er en erkjennelse av at sikkerhetssituasjonen er blitt mer utfordrende i våre nærområder de siste årene. Det har alle måtte ta innover seg, uten at trusselbildet mot Norge er endret, sier Høyre-politiker Søreide, som også har vært forsvarsminister i Norges forrige regjering. Hun fortsetter:

– Men det har vært et behov for bedre beredskap og situasjonsforståelse. Og for å håndtere sikkerhetspolitiske situasjoner som kan oppstå. Det er utvikling som også forsvaret er opptatt av. Gjenopprettelsen av Finnmark landforsvar genererer også utvikling og arbeidsplasser i landsdelen.

CORONA-ORDNINGER: Mekanismene for å støtte næringslivet er på plass, mener Eriksen Søreide. Det er bare å tørke støv av corona-virkemidlene og gi støtte til næringslivet som er rammet.

Nato i nord

Eriksen Søreide mener også flyttingen nord handler om Norges forpliktelser i Nato.

– Vi er Nato i nord. Det er et område Nato legger vekt på. Vi kan operere relativt uhindret i våre nærområder på en annen måte enn våre allierte for å ivareta få god situasjonsforståelse på vegne av både oss selv og Nato her.

– Fylkesrådslederen i Troms og Finnmark mener fraflyttingen her er en sikkerhetspolitisk trussel. Hva tenker du om det?

– Suvereniteten vår er ikke avhengig av hvor mange folk som bor her. Den er uomstridt. Men vi hevder våre interesser dårligere uten livskraftige samfunn i nord. Og det er viktig å hevde våre interesser i Nord-Norge nå, slik vi også pekte på i nordområdemeldingen vi la fram.

PASS OPP FOR MØRINGENE: Henriksen Shipping Service. Han forteller Eriksen Søreide at det er langt tryggere å drive business med russere enn med sunnmøringer.

– Islendinger, sunnmøringer og dansker

Høyre-toppen møter Henriksen Shipping Service på Høyre-politikeres paradegren når de er på reise i landet, nemlig «bedriftsbesøk». Selskapet har mye forretninger med russiske aktører. De er agent for forsyning av båter, lagerbehov og fortøyning.

De etterlyser forutsigbarhet. Det kan i perioder være vanskelig å få betalt av russiske kunder.

– Vi får alltid betalt av russerne. Det er islendinger, sunnmøringer og dansker vi har hatt problemer med. Russerne gjør alltid opp for seg. Men det kan være det bli vanskeligere i en periode nå. Da hadde det hjulpet mye å vite at regjeringen stiller opp med et sikkerhetsnett, sier Jan Tore Jørgensen i selskapet.

Både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) var tidligere samme uke på besøk i Kirkenes. Der varslet Vestre at det «kan bli aktuelt» med statlig støtte til rammede bedrifter. Samtidig avviser han noen generell støtteordning.

– Men basert på hva jeg hører fra ulike næringsaktører her, så har ikke de fått tydelige nok signaler om at regjeringen vil stille opp. De trenger ikke ha alle svarene på plass ennå, men det haster å gi enda tydeligere signal til næringslivet om at regjeringen faktisk vil stille opp, sier Søreide.