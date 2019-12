Ny PISA-test: Norske elever på stedet hvil - flere gutter sliter i lesing

Det er en nedgang for norske 15-åringer i både lesing og naturfag siden sist, viser den nyeste PISA-undersøkelsen som kom tirsdag.

– Det er tilbakegang i både lesing og naturfag, men norske elever er omlag på samme nivå som tidligere, sier prosjektleder for norske PISA, Fredrik Jensen ved Universitetet i Oslo.

I lesing er nedgangen på 14 poeng, mens i naturfag er nedgangen på 8 poeng - ut fra et snitt-poengtall på 500 poeng.

Jensen legger frem de norske resultatene av PISA-undersøkelsen på Jordal skole tirsdag morgen.

PISA 2018 Programme for International Student Assessment (PISA) er en internasjonal undersøkelse av skolesystemene i ulike land i regi av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Målet er å kartlegge 15-årige skoleelevers kunnskaper i matematikk, naturfag og lesing. Studien blir gjennomført hvert tredje år med ulik vekting av de tre hovedområdene.

I Norge er det cirka 5.800 elever fra 250 skoler som svarte på den siste PISA-undersøkelsen, som ble gjennomført i 2018.

Lesing: Sammenlignet med PISA 2015 er det en tilbakegang i lesing for norske elever. Resultatet er på samme nivå som i 2009 og 2000, som er de to forrige gangene lesing var hovedområde.

Matematikk: Det er ingen endringer sammenlignet med PISA 2015, men det er noe større spredning i resultatene. Resultatet er noe bedre enn i 2012, som var forrige gang matematikk var hovedområde.

Naturfag: Resultatet har gått noe ned siden forrige gang naturfag var hovedområde i 2015.

Elevene rapporterer i PISA 2018 om mindre bråk og uro. Arbeidet kommer raskere i gang, elevene hører på læreren og får mer arbeidsro.

Prestasjonene til elevene er delt inn i seks nivåer. Nivå 2 anses som et minimum for å være forberedt til videre utdanning og arbeidsliv, og elever som presterer under dette nivået betegnes som lavtpresterende. Elever på nivå 5 og 6 anses som høytpresterende.

Elever som presterer under nivå 2 i lesing, vil kunne lese og forstå enkle tekster, men har problemer med tekster der innholdet ikke er kjent fra før, eller tekster som er lange eller komplekse.

(Kilde: Pisa 2018, Kunnskapsdepartementet)

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er ikke fornøyd.

– Jeg har høyere ambisjoner for norsk skole og elevene, og er særlig bekymret for andelen elever som presterer på de laveste nivåene. Spesielt i lesing, hvor nedgangen har vært størst siden 2015, skriver kunnskapsminister Jan Tore Sanner i sine første kommentarer til den internasjonale OECD-undersøkelsen som omfatter elever i en rekke land.

BEKYMRET: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er ikke fornøyd med at norske elever ikke viser vesentlig fremgang i Pisa-undersøkelsen som kom tirsdagmorgen. Foto: Gisle Oddstad. VG

Sanner synes det er spesielt bekymringsfullt at flere norske 15-åringer presterer på de laveste nivåene i lesing. Denne andelen elever øker både for jenter og gutter sammenlignet med den siste undersøkelsen fra 2015.

Hele én av fem norske elever på de laveste nivåene i PISA 2018, men når det gjelder guttene, er hele 26 prosent av dem på de laveste lese-nivåene.

– Det er alvorlig. OECD er bekymret for at elever på disse nivåene ikke vil være forberedt til videre utdanning og arbeidsliv, kommenterer Sanner.

Han synes også det er grunn til å spørre seg hvorfor bedring i resultatene i lesing på barnetrinnet i andre internasjonale undersøkelser ikke gir utslag på Pisa, der det er 15-åringene i ungdomsskolen som testes.

Jenter best i alt

Den ferske undersøkelsen som ble publisert internasjonalt tirsdag morgen klokken 09.00, viser også at forskjellen i fagprestasjoner mellom jenter og gutter blir større i jentenes favør.

I PISA 2018 presterer jentene for første gang i undersøkelsens historie bedre enn guttene i alle de tre områdene som dekkes av Pisa; nemlig leseferdigheter, matematikk og naturfag.

Direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet er spesielt bekymret for de økende forskjellene i ferdigheter mellom jenter og gutter.

– Vi kjenner igjen kjønnsforskjellene fra tidligere utgaver av PISA og andre undersøkelser. Det vi ser kan tyde på at kjønnsforskjellene i lesing øker gjennom utdanningsløpet. Det er alvorlig. Vi må sørge for at alle elevers leseferdigheter får nok oppmerksomhet i hele skoleløpet. Det legger det nye læreplanverket godt til rette for, sier Nilssen.

Jan Tore Sanner minner om at PISA-resultatene ikke gir hele bildet om norsk skole:

– Kritikere vil hevde at PISA-resultatene på langt nær viser alt som er viktig med norsk skole. Det har de helt rett i. For skolen handler også om å utvikle verdier og holdninger. Skolen skal både danne og utdanne. De to oppdragene utfyller hverandre. Men PISA-resultatene viser hvordan det står til med noen grunnleggende ferdigheter alle barn og unge skal ha med seg ut av skolen. Og alle elever bør kunne lese, minner skolestatsråden om.

Publisert: 03.12.19 kl. 08:57 Oppdatert: 03.12.19 kl. 09:27

