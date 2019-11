NY ORDRE: Justisminister Jøran Kallmyr. Foto: Jørgen Braastad, VG

Ny politiordre etter omstridt koran-brenning

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener vi må tåle brenning av Koranen fordi dette er en del av ytringsfriheten, og nå endres politiordren.

Etter at Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) forsøkte å brenne Koranen i Kristiansand tidligere denne måneden, har debatten rast. Et helt sentralt spørsmål er hvor vidt det å brenne Koranen er innenfor ytringsfriheten – eller om det bør være ulovlig.

Under SIAN-demonstrasjonen grep politiet inn og flere personer ble innbrakt.

Det gikk voldsomt for seg da politiet grep inn i demonstrasjonen i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder

I etterkant har det blitt vist til en politiordre fra politidirektør Benedicte Bjørnland som kom dagen før demonstrasjonen og åpnet for at politiet kunne stanse brenning av religiøse symboler.

– Det kommer en ny politiordre i løpet av dagen, sier Kallmyr til VG tirsdag kveld. Han sier denne er et resultat av dialog mandag kveld og tirsdag mellom Justisdepartementet og Politidirektoratet.

Kallmyr peker på at den opprinnelige politiordren fra politidirektør Benedicte Bjørnland kunne skape uklarheter.

– Og uklarheter i forhold til at ytringsfriheten er uinnskrenkelig i Norge. Selv om vi tar avstand fra brenning av Koranen må vi tåle det i vårt samfunn fordi vi har ytringsfrihet, og brenning av Koranen er en del av den ytringsfriheten, sier Kallmyr.

Overfor Filter Nyheter har politidirektør Bjørnland tidligere bekreftet at det dagen før SIAN-demonstrasjonen ble sendt ut en såkalt operasjonsordre, der politiet i hele Norge fikk konkrete føringer for hvordan demonstranter som vil brenne koranen, skulle håndteres.

Hun bekreftet også at ordren fra Politidirektoratet slo fast at blant annet brenning av Koranen skulle håndteres som mulig lovbrudd.

– Det å skjende koranen vil kunne være, i en gitt kontekst, brudd på straffelovens § 185 om hatefulle ytringer, sier Bjørnland.

– Ytringsfriheten trumfer

Men det mener ikke justisministeren.

– Islam er ingen enkeltperson eller gruppe. Det er en religion, og vi skal ha rom for religionskritikk og rom for at enkelte ikke liker det og viser det. Slik er ytringsfriheten.

Men han skynder seg å legge til:

– Jeg tar sterkt avstand politisk og moralsk fra SIAN, men det er en forskjell på om vi tar avstand og forhåndssensurerer det og straffeforfølger det. Jeg mener ytringsfriheten trumfer vårt behov for å stanse sånne type handlinger.

Kallmyr opplyser at politiordren til politidistriktene ikke vil bli offentliggjort i sin helhet siden den også inneholder mye taktisk informasjon.

– Men sannsynligvis blir deler offentliggjort etter hvert.

– Må vi tåle

Kallmyr sier det er viktig for ham å understreke at ytringsfriheten skal stå sterkt og at det er en del av vårt demokrati, selv om det også har den konsekvens at man får ytringer man ikke liker.

– Men det må vi som samfunn tåle, sier Kallmyr som mener det er personer som ikke forstår demokrati som står bak brenningen av norske flagg i Pakistan.

– De forstår ikke at det ikke er den norske stat som legger til rette for brenningen av Koranen. De er ikke vant til å ha ytringsfrihet og vi kan ikke la ytringsfriheten vår bli begrenset av at enkelte krefter i utlandet ikke ønsker vi skal ha et fritt samfunn. Vi må hegne om vårt demokrati uavhengig av hva slags reaksjoner vi kan få, avslutter Kallmyr.

