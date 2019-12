RIKKET SEG IKKE: Skipet har stått fast på det samme isflaket siden sent lørdag. Foto: Jørgen Braastad, VG

«Lance» har kommet seg løs fra isen

POLHAVET (VG) Etter nesten fem døgn bom fast i isen, sto jubelen i taket da skipet plutselig skled av isflaket.

– JADDAAAA, ropte Aleksander Gamme som sto og så ut vinduet på broen da skipet plutselig løsnet.

- Vi er ute! Vi bare sklei rett ut, sier han og ler.

Klokken 12.00 kom gladmeldingen fra «Lance». Helt siden polfarerne Børge Ousland og Mike Horn endelig kom frem sammen med bakkemannskapet sent lørdag kveld, har skipet stått fast på det samme isflaket.

I tillegg har isen presset på fra hver side, og skipet har dermed frosset fast oppe på isen.

I rundt 19 minusgrader, som på grunn av vinden har føltes ut som mer enn 40 kuldegrader, har mannskapet jobbet med nye ideer og løsninger for å komme seg løs.

HARD JOBB: Børge Ousland og kaptein Stig Roaldsand arbeidet på dekk for å komme seg løs. Foto: Jørgen Braastad, VG

Har ventet på dårlig vær

Det er blitt hakket, saget, borret og slitt på isflaket i timesvis, uten at skipet har rikket seg så mye som en millimeter. De siste dagene har også mannskapet laget trekksystem med tau, festet til påler som ble boret ned i isen bak skipet.

Til slutt måtte mannskapet imidlertid sette sin lit til dårlig vær.

Håpet var nemlig at nordlig sterk vind skulle hjelpe med å bryte opp isen. Torsdag formiddag startet uværet, og like før klokken 11.30 hørte mannskapet for første gang siden søndag to smell i isen.

En halvtime senere skjedde det alle om bord har ventet på: Skipet skled plutselig av isflaket, som om det skulle være den mest naturlige ting i verden.

TREKKSYSTEM: Mannskapet prøvde blant annet å få skipet løs ved hjelp av tau og påler i isen. Foto: Jørgen Braastad, VG

Foreløpig ingen vei ut

– Nå må vi prøve å snu skipet. Vi ligger i et basseng nå som er like stort som båten. Vi må vente til det åpner seg mer så vi kan finne en vei ut, sier kaptein Stig Roaldsand til VG.

Skipet befinner seg nemlig nå i et lite basseng av sort vann i det uendelige dekket med is, men er i prinsippet fortsatt fast, da det så langt ikke finnes en vei ut av det lille bassenget det ligger i.

Det hvite brer seg fremdeles rundt «Lance» på alle kanter. Isflaket skipet har ligget fast på var over tre meter tykt, men rundt skipet er det nå flere steder bare 30 til 40 centimeter ned til polhavet.

Med mer bevegelse i isen er nå sjansene for at skipet kommer seg ut betydelig bedre. Håpet er at dette skal føre til at det åpner seg en råk. Samtidig er det langt til iskanten, og foreløpig finnes det altså ingen vei ut.

Kaptein Stig Roaldsand kjører nå «Lance» frem og tilbake i det lille bassenget for å lage mer plass, i håp om at isen skal åpne seg rundt skipet.

Publisert: 12.12.19 kl. 13:59

