Medelever var bekymret for siktedes holdninger: – Jeg skjønte at noe sånt kunne skje

Mannen som er siktet etter lørdagens skyteepisode i al-Noor-moskeen i Bærum, var elev ved en folkehøyskole frem til juni i år.

Han er foreløpig siktet for drap- og drapsforsøk, men politiet etterforsker skyteepisoden som et forsøk på en terrorhandling.

VG har snakket med en kvinne som var elev ved folkehøyskolen i samme periode som siktede. Hun ble ikke sjokkert over å høre at det var den tidligere medeleven hennes som sto bak skytingen.

– Jeg skjønte at noe sånt kunne skje. Jeg har tidligere sagt til en venninne: «Dette kommer ikke til å gå bra, noen kommer til å dø, enten ham eller noen andre».

– Mente det var en synd å blande raser

Kvinnen beskriver mannen som høflig og snill, men sier at han gradvis forandret seg gjennom skoleåret.

Blant annet skal han ha begynt å uttrykke innvandrings- og kvinnefiendtlige holdninger i diskusjoner med medelever.

– Han mente at det bare var hvite nordmenn som skulle bo i Norge og at ingen andre hørte til her. Han synes det var en synd å blande raser.

Kvinnen forteller at mannen også ble kristen og begynte å lese bibelen i løpet av skoleåret, og at han ofte satt på biblioteket.

– Jeg tror det at han leste bibelen forverret ting, for han ble helt oppslukt av den og forsvant mer og mer inn i en slags boble.

Hun sier også at siktede på et tidspunkt sa at han vurderte å melde seg inn i den nynazistiske organisasjonen Nordfront.

– Da sa vi «det mener du ikke», og han svarte: «nei, jeg mener kanskje ikke det, men jeg synes de har mange gode poenger».

Holdningene til siktede skapte så mye bekymring blant medelevene at de til slutt bestemte seg for å varsle en lærer ved folkehøyskolen.

Lærer bekrefter: – Han ble nevnt

Den aktuelle læreren er også inspektør, og bekrefter at en elev kom til ham for en samtale der den siktede ble nevnt. Han forteller at de har mange samtaler med elever, men vil ikke gå noe mer inn på konkrete elevsamtaler.

– Jeg vil kalle det en tilbakemelding, ikke en bekymringsmelding, sier inspektøren om den aktuelle samtalen.

Han forteller at den fant sted i vinter, etter jul, og at det var en uformell samtale, ikke det han vil kalle en «bekymringsmelding». Han sier på generelt grunnlag at skolen alltid tar tak i tilbakemeldinger de får, enten det går på holdninger eller andre ting.

– Første steg er en samtale med den eller dem det gjelder, sier inspektøren, men vil ikke si hva som ble gjort i dette tilfellet.

– Gikk dere til politiet i vinter, eller kommer dere til å gjøre det nå som han er siktet?

– Det var ingen grunn til å gå til politiet i vinter, og jeg ser heller ingen grunn til å gjøre det på nåværende tidspunkt basert på det jeg vet. Hvis politiet tar kontakt, får de så klart opplysninger av oss.

Han forteller at det er tett og godt miljø på en folkehøyskole, også mellom elever og lærere.

– Man blir godt kjent med hverandre, men vi prøver å være en institusjon som danner gode mennesker. Det er nettopp ekstremisme og sånne ting som vi vil demme opp for, sier han.

– Hvordan er det for en skole å få en slik beskjed som dette?

– Vi har som sagt akkurat fått greie på dette. Dette er kjent på skolen og de ansatte har snakket sammen, men ikke møttes enda. Men det kommer til å bli aktuelt å snakke om dette når vi har første personalmøte etter ferien.

Politiinspektør Grete Lien Metlid opplyser til VG at de avhører en rekke personer som har hatt kontakt med siktede, også tidligere medelever.

– Vi avhører personer rundt ham og har en god del informasjon, men jeg ønsker ikke å kommentere denne konkrete saken, sier hun.

