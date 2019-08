KJENNER RÅDHUSET: Vibeke-Emilie Abrahamsen har erfaring fra drøssevis av møter i Bamble rådhus (bak) som kommunepolitiker for Fremskrittspartiet. Nå satser hun på å komme inn igjen for bygdelisten som hun selv startet etter eksklusjonen fra partiet. Foto: Terje Bringedal, VG

Vibeke-Emilie (34) ble kastet ut av Frp – nå blir hun tøff konkurrent

LANGESUND (VG) Hun ble ekskludert fra Fremskrittspartiet, og opplevde sin tøffeste tid som politiker. Nå tar hun opp kampen mot et Frp i motvind.

Vibeke-Emilie Abrahamsen var Frp-politikeren som ble brukt som samtalepartner av tidligere partitopp og leder av organisasjonsutvalget Helge André Njåstad.

Mistanken om at hun hadde fått meddelt følsomme opplysninger om varslersaker og konflikt om en taushetserklæring, førte til at Abrahamsen ble ekskludert fra partiet sist vinter.

Hun hadde to valg: Dyrke bitterhet og hevnlyst mot dem som kastet henne ut. Eller: Jobbe videre for et bedre lokalsamfunn i hjemkommunen Bamble i Telemark.

Hun valgte det siste. Det skjer gjennom det ultralokale partiet «Sammen for Bamble» der posisjonering og indre stridigheter ikke skal få slå rot, ifølge Abrahamsen.

HADDE DET TØFT: Vibeke-Elise Abrahamsen sier hun nærmest får fysisk vondt når hun blir minnet om konflikten med Frp – som endte med at hun ble ekskludert fra partiet. Foto: Terje Bringedal, VG

Hun er selvskreven som forhåndskumulert førstekandidat, og kan med noen få hundre stemmer raskt få innflytelse på hvem som skal bli ordfører.

Abrahamsen har imidlertid ingen intensjoner om å bli støtteparti for Frp-topp Bård Hoksrud og de tidligere partifellene i Bamble Fremskrittsparti.

Hun føler seg mye nærmere mellompartiene, og utelukker ikke samarbeid med hverken Høyre eller Ap.

Men først er målet å komme inn med to-tre mandater i kommunestyret.

LANDHANDELEN: Vibeke-Emilie Abrahamsen liker å ta seg en tur på den kombinerte landhandelen og kafeen i Langesund, som er sentrum i Bamble. Foto: Terje Bringedal, VG

– Målet for oss er å se hele kommunen, hele Bamble. Vi er opptatt av folk der de bor, også ytre Bamble som Stathelle, Rugtvedt og Herre. Et bedre busstilbud for innbyggerne i Herre er en kjempeviktig sak for oss, likedan bedre tilgjengelighet for folk i rullestol og som sliter med å forflytte seg, illustrerer Abrahamsen.

Var nedtrykt

Hun var egentlig nedtrykt, følte seg utfryst av partifeller og forfulgt av mediene da hun var på en kjøretur på E18 ved Larvik tidligere i år.

– Da slo ideen ned i meg. Er det for sent å starte bygdeliste? Jeg ringte en venn som ofte er kritisk til meg. Han sjekket litt rundt, og ga beskjed tilbake om at det ikke var for sent å starte liste. Da fikk jeg den bekreftelsen jeg trengte, da kunne jeg jobbe med demokratiske virkemidler. Vi stiftet det nye lokalpartiet på farfars bursdag. Han er min rollemodell i livet. Vi fikk mer enn de 300 underskriftene vi trengte på tre uker, og «Sammen for Bamble» var en realitet, beskriver Abrahamsen.

Hun er ikke så opptatt av at hennes tidligere parti i Bamble – et av Frps tidligere utstillingsvinduer, sliter i motvind. Nå er det den nye bygdelisten hennes som krever all oppmerksomhet.

Hun sier hun vil bruke lokaldemokratiet som verktøy. Ikke skittentøyvask, ryktespredning, albuebruk og det mange politikere lærer på internkurs – å finne noe negativt om konkurrentene.

– Listen er mitt hjertebarn

– Det var selvsagt at du ble listetopp på «Sammen for Bamble»?

– Noe annet hadde vært unaturlig. Denne listen er mitt hjertebarn. Egentlig så liker jeg best å spille annenfiolin. Jeg tror nok at flere på listen vil få flere stemmer enn meg. Det gjør meg ingenting, for jeg vet at menneskene på listen er genuint opptatt av Bambles beste og ikke seg selv.

– Så det blir ikke en liste med bare individualister som går i alle retninger?

– Jeg har gjentatt hva som er grunnpilaren for denne listen. Vi skal ikke binde noen, men det vi går til valg på, det må vi være enige om.

Vibeke Emilie Abrahamsen har vært i samtaler om et uformelt samarbeid med det lokale bompengepartiet, som stiller fylkesliste i Vestfold og Telemark.

Utelukker Frp-samarbeid

Hun utelukker ikke samarbeid med noen partier dersom listen hennes kommer inn i kommunestyret. Bortsett fra ett parti: Fremskrittspartiet.

– Hvordan blir det å drive lokalpolitikk uten å ta hensyn til et partiprogram fra sentralpartiet?

– For å være helt ærlig, så har vi aldri gjort det. Det som funker i Oslo, funker ikke i Bamble. Det er utrolig viktig å ta de avgjørelsene som er best for folk der de bor. Og vi slipper alt maktspillet om posisjoner i parti, regjeringsapparat, storting og fylkesparti.

NOMINASJONSMØTET: Den 15. februar møttes Bamble Frp til nominasjonsmøte i Bamble rådhus uten at Vibeke-Emilie Abrahamsen var til stede. Hun var ekskludert, konstaterte møteledelsen. Bård Hoksrud kapret annenplassen på Frp-listen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Hvordan er forholdet ditt til Frp nå?

– Jeg synes mange av dem som styrer der ikke har et godt hjerte for samfunnets beste. De har brukt for mye av sin energi på posisjonering samt å bli kvitt folk. Siv Jensen er en av de svært få der jeg har tillit til. Men hun får neppe vite alt som foregår. Jeg tror hele dette partiet må bygges opp på nytt igjen, svarer Vibeke Emilie Abrahamsen.

Hoksrud: Konsentrerer meg om fremsnakking

Stortingsrepresentant og andre-kandidat i Bamble Frp, Bård Hoksrud, ønsker ikke å kommentere sin tidligere partifelle Vibeke-Emilie Abrahamsens uttalelser om Fremskrittspartiet.

– Dersom noen vil drive med personkarakteristikker og nedsnakking av Frp, så får det være opp til dem. Jeg konsentrerer meg om fremsnakking av Frps politikk i Bamble, som arbeid for å fjerne eiendomsskatt, kampen for en statlig eldreomsorg og valgfrihet i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse, sier Bård Hoksrud til VG etter at han har fått referert Abrahamsens påstander om hennes forhold til partiet hun er ekskludert fra.

