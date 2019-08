MÅ KOKE: Snaue to uker etter at drikkevannet på Askøy ble friskmeldt er det sendt ut nok et kokevarsel. Foto: Fredrik Solstad

Nytt kokevarsel på Askøy etter e.coli-funn

Kommunen ber innbyggerne om å koke drikkevannet etter funn i 125-bassenget på Kleppe.

– Det er gjort funn av e.coli-bakterier i et høydebasseng, 125-bassenget, på Kleppe. Det gjør at vi sender ut kokevarsel, sier leder for Vann og anløp i Askøy kommune, Anton Bøe til VG.

Kokevarselet ble sendt ut fredag for Horsøy, Juvik, Krokås, Kleppegrend, Kvernhusdalen, Lønvarden, Flagget, Myrane, Grønlien, Solhola, Strand, Løfjellet, Kleiven og deler av Holmedalen i Askøy, skriver kommunen i en pressemelding. Bakteriefunnet ble gjort i prøver fra 1. august.

Bassenget tilhører Kleppe vannverk og 5450 beboere er berørt. Det er ikke meldt om sykdomstilfeller, skriver kommunen.

– Dette er et av fjellbassengene som er planlagt ut av drift om et halvt års tid. Vi har tatt nye prøver i dag, og venter svar på de siste bakteriesettene like over helgen, sier Bøe.

Askøy kommune tar nå drikkevannsprøver hver tirsdag og torsdag på 14 ulike punkt i distribusjonsnettet. Det er i to av disse at det ble gjort funn.

Fredag har kommunen gjort nye prøver, og resultatene fra disse vil foreligge over helgen, opplyser Bøe. Dermed vil kokevarselet vare til minst over helgen.

For snaue to uker siden ble forrige kokevarsel i Askøy opphevet, etter at innbyggerne hadde måttet koke vannet siden starten av juni. Over 2000 askøyværinger ble syke som følge av bakterier i drikkevannet i denne perioden., og totalt 76 personer ble innlagt på sykehus.

Publisert: 02.08.19 kl. 18:18