Fem biler i brann i Oslo på under et døgn: Politiet jobber opp mot spesielle miljøer

Politiets undersøkelser kan tyde på at brannene i fem biler på under et døgn i Oslo har vært påsatt, ifølge politiet.

– Kriminalteknikere har undersøkt bilene, og foreløpige undersøkelser kan tyde på at brannene er påsatt, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til NTB lørdag kveld.

Ifølge nyhetsbyrået er ingen på grepet eller mistenkt, men politiet jobber ifølge operasjonslederen opp mot spesielle miljøer.

– Vi setter ikke inn noen ekstraordinære tiltak i natt, men vi har flere årvåkne patruljer ute. Dersom publikum gjør noen interessante observasjoner, er vi interessert i å få opplysninger, sier Heidenstrøm.

Det var sent lørdag ettermiddag at politiet i Oslo meldte om brann i en parkert bil i Skedsmogata i Oslo, via Twitter.

Dette var den femte på ett døgn i hovedstaden.

Operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Marianne Heidenstrøm opplyste klokken 17.45 til VG at de fikk inn meldingen om bilen litt før klokken fem, og at brannen var slukket.

– Vi er i kontakt med vitner på stedet og bilen vil bli tauet inn til tekniske undersøkelser.

Heidenstrøm sa videre at det fortsatt var for tidlig å si noe om brannårsak eller om det er noen sammenheng med de andre brannene.

– Vi vil jobbe med å sikre spor og er interessert i å komme i kontakt med flere vitner som kan ha sett noe, la hun til.

FEMTE: Sent lørdag ettermiddag kom det melding om brann i en parkert bil i Skedsmogata i Oslo. Foto: Fredrik Solstad

Flere branner

Tidligere lørdag ettermiddag stod nemlig en annen bil i full fyr ved Kampen skole i Oslo, men brannen er nå slukket.

Alle nødetater var på stedet.

– En bil som står ved siden av har vi klart å få unna. Vi prøver nå å få samlet vitner der, sa operasjonsleder i Oslo-politiet Gjermund Stokkli ved 14.30-tiden til VG.

Ingen personer ble skadet i brannen.

Også natt til lørdag måtte politi- og brannvesen rykke ut til to bilbranner i Oslo.

Det er ikke kjent hvordan brannene oppsto, og politiet har åpnet etterforskning, skriver NTB.

Den første brannen skal ha oppstått i en varebil på Grønland ved rundt klokken 2.30.

Halvannen time senere brant det i to personbiler i Seilduksgata på Grünerløkka i Oslo. Brannvesenet måtte også slukke et tre i nærheten som tok fyr på stedet som følge av dette.

– Vi antar at brannene er påtent, men har ikke fått undersøkt bilene. De er tauet inn for krimteknisk undersøkelse, sier operasjonsleder Guro Sandnes til NTB.

Sandnes opplyser også at vitner muligens skal ha sett noen løpe fra stedet, men at politiet ikke har ikke kontroll på disse eller hvem personene er.

Politiet sier til VG at de vil undersøke om det er en sammenheng med bilbrannene fra i natt og på Kampen, og om den siste brannen er påsatt.

Publisert: 03.08.19 kl. 16:10 Oppdatert: 03.08.19 kl. 22:51

