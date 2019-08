REDNINGSSELSKAPET: F.v. frivillige Per Marius Teistholm, Petter Aar og Thomas Nordhaug i Redningsselskapet. Foto: Solberg, Trond

Båtulykken i Namsos: Frivillige var først på ulykkesstedet

NAMSOS / OSLO (VG) Frivillige Thomas Nordhøy og Petter Aar i Redningsselskapet var de første som kom frem til båten på skjæret i Namsos. – Har aldri jobbet med lignende ulykker.

Politiets beredskapsbåt befant seg i Levanger da alarmsentralen mottok den første meldingen om båtulykken i Namsos klokken 01:43 natt til torsdag.

Derfor ble Hovedredningssentralen varslet tre minutter senere.

Frivillig Thomas Nordhøy i Redningsselskapet forteller at han lå og sov da han klokken 01.47 mottok en telefon fra Hovedredningssentralen om at et skip hadde gått på grunn.

– Da var det bare å ringe mannskapet, få på seg klærne og komme seg så fort som overhodet mulig ut i båten. To minutter over to gikk vi fra kai.

Torsdag gikk politiet ut med navnene på Malvik-ordfører Ingrid Aune og kommunepsykolog Eivind Olav Kjelbotn Evensen som omkom i ulykken.

FØRST PÅ STEDET: Redningsskøyta til Redningsselskapet var først på ulykkesstedet natt til torsdag. Foto: Solberg, Trond

Iverksatte livredning umiddelbart

Nordhøy forteller at de var fremme og startet arbeidet om bord i båten klokken 02.15.

Mannskapet iverksatte da umiddelbart livredning på de to bevisstløse personene.

– Brann og helse kom med båter bare minutter senere. Så vi var tidlig inne i et samvirke som var veldig bra, sier Nordhøy.

– Hva tenkte du da dere kom frem dit?

– Jeg tenkte hovedsakelig på mine arbeidsoppgaver og den biten der.

Under oppdraget hadde Nordhøy ansvar for å ivareta sikkerheten til de som deltok i arbeidet, og å styre søket på sjøsiden.

Nordhøy sier at han aldri har jobbet med lignende ulykker.

– Men jeg har vært heldig fordi jeg var i Sjøheimevernet i mange år. Der var jeg med på leteaksjoner, så jeg har litt erfaring fra tidligere som kommer godt med i en slik situasjon.

Var på plass etter 32 minutter

Fredag la politiet frem loggen som viser hendelsesforløpet til utrykningen etter båtulykken.

Loggen fra politiet viser at det tok 32 minutter for redningsskøyta å komme frem ulykkesstedet.

– De har krav om at redningsskøyten går fra land 30 minutter etter de mottok første varsel. Her var de fremme på selve ulykkesstedet etter 32 minutter. Det vil jeg berømme dem for, sa beredskapsvakt Stig Fredriksen i Redningsselskapet om responstiden.

I loggen fremgår det også at Redningsselskapet mente at båten måtte ha truffet et annet skjær før den ble liggende på Løkkaskjæret i Namsfjorden.

På spørsmål om hva de mener med det, svarer Thomas Nordhøy som var på redningsskøyta:

– Vi har en viss oversikt over hendelsesforløpet, men vi skal ikke kommentere noe rundt det så lenge det er under etterforskning.

Han legger til at de vil bidra med opplysningene de har til kriminalteknikerne og havarikommisjonen som gjennomfører undersøkelser.

Publisert: 02.08.19 kl. 13:49

