PROFITT-STØRE: Ap-leder Jonas Gahr Støre blir profitt-utfordret av Høyre. Foto: Frode Hansen

Støre: Kan ikke godta at store kjeder kjøper opp små barnehager og tar ut store beløp

Høyre og Ap smeller sammen i en ideologisk kamp om privat og offentlig eierskap. Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at kommersielle kjeder ikke bør drive barnehager.

Oppdatert nå nettopp

– For to år siden sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at de ikke vil nekte en barnehageeier å tjene penger på barnehagedrift. Nå får vi mer ulne svar. Det er på tide at Støre trekker opp profittgrensen til Ap: Er det bare barnevern de vil skjerme mot private aktører, eller også barnehager? Hva med sykehjem, søppelhenting, skoler og skolefritidsordninger, spør Høyres nestleder, kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

– Presset av venstresiden

Han viser blant annet til en debatt i Dagsnytt 18 i sommer, hvor Aps Nils Kristen Sandtrøen i Stortingets næringskomite ikke ville svare.

– Han ble spurt flere ganger om Ap styrer mot et profittforbud i velferden. Han ville ikke svare. Det utfyller et bilde hvor Ap blir presset av partiene på venstresiden. De har vokst og anført av SV kjører de knallhardt på nei til profitt innen offentlige tjenester. Støre må svare på om de lar seg presse, sier Sanner.

Nå gir Jonas Gahr Støre svar:

– Vi kan ikke godta at store kjeder kjøper opp små barnehager og tar store beløp ut av selskapene og ofte ut av landet. Dette er det vi ønsker å sette grenser for. At det finnes private og ideelle, for eksempel familiedrevne barnehager, som går litt i pluss, er noe annet så lenge de bruker pengene til bedre kvalitet for barna våre, sier Støre.

– Det betyr at du sier ja til nærmest ideelle private driftere av barnehager, men nei til konsern som har som mål å tjene penger på barnehager?

– Private og ideelle barnehager har vært viktige for å nå målet om full barnehagedekning som ble oppnådd av den rødgrønne regjeringen. Men vi må være på vakt mot nye organisasjonsformer som tar ut store beløp som er ment å gå til barns beste.

I partiprogrammet til Ap står det at de vil «hindre at kommersielle selskaper tar ut store gevinster fra barnehagedrift».

– Det er vi imot

Støre sier Sanner ikke griper kjernen i saken.

– Kjernen er at de syns det er greit at store kommersielle selskaper skal få ta ut store overskudd ved å drive velferdstjenester. Det er vi mot. I barnehagene skal det vi betaler som foreldre, og det fellesskapet stiller opp med av tilskudd, gå til barnas beste, ikke til kommersielle kjeder, sier Støre.

– Hva med sykehjem, søppelhenting, skoler og skolefritidsordninger; gjør dere samme skille der?

– Den enkelte kommune er best plassert til å vurdere både behov og forutsetninger, og derfor vil det være lokale variasjoner. Men vi er mot en privatiseringsiver og tilretteleggelse for kommersialisering av velferdstjenester som er fellesskapets viktigste ansvar å sørge for.

Støre tror ikke på noe profittforbud.

HØYRE: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner Foto: Cicilie S. Andersen, VG

– Det er naivt å tro at et forbud mot profitt vil stoppe de store kommersielle aktørene fra å tjene penger. De kan for eksempel låne penger av seg selv til høy rente, bruke intern husleie eller øke egenkapitalen for å tjene penger på videresalg.

– Når forbud er naivt, hvordan skal dere da stoppe de store kommersielle aktørene i å drive barnehager?

– Det må stilles krav til at pengene går til å styrke kvaliteten, blant annet ved å ha krav om faste ansatte, innhold og åpningstider, sier Støre.

les også Rødt er garantisten for profittfri velferd

– Sanner: Er det en grei utvikling at utenlandske konsern, som har kommet inn på eiersiden i mange av landets barnehager, skal tjene seg rike på drift av barnehager i Norge?

– Det er en utfordring at dagens regelverk og system for kontroll av barnehagene ikke er tilpasset at det har kommet inn store aktører. Den utfordringen har vi nå grepet fatt i og vi foreslår en rekke innstramminger i vårt forslag til ny regulering av private barnehager, som nå er på høring, sier Høyres Jan Tore Sanner.

Sanners innstramminger

Han punkter opp:

1. Vi vil innføre forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagevirksomheten. Hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.

2. Vi vil lovfeste at private barnehager ikke kan ta opp lån på andre måter enn i et finansforetak.

les også Venstre krever tre ukers ferie til alle barnehagebarn

3. Eier, og selskaper som er nærstående til eier, må gi innsyn i alle økonomiske forhold.

4. Vi vil sikre at private barnehager ikke får tilskudd til pensjonsutgifter som de ikke har.

– Vi går også inn for at Utdanningsdirektoratet får ansvaret med å føre økonomisk tilsyn med private barnehager. Vi mener dette vil gi kontrollerte rammer rundt privat barnehagedrift. Det er i dag 140.000 barn som går i private barnehager. Deres foreldre bør får vite om de risikerer at Ap og venstresiden, basert på ideologiske argumenter, vil bekjempe private barnehageplasser, sier han.

Støre svarer dette om punktene:

– Arbeiderpartiet vil la kommunene stille like krav til private og kommunale barnehager for likt tilskudd. Høyreregjeringen er mot, og er mer opptatt av å beskytte de privates interesser enn å sikre at alle barn og foreldre får et like godt barnehagetilbud.